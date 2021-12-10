© Essity

La BEI signe un prêt de 300 millions d’EUR avec Essity AB, entreprise suédoise du secteur de l’hygiène et de la santé, pour financer ses activités de recherche, développement et innovation (RDI).

Ces fonds seront consacrés à la recherche et au développement de produits innovants axés sur le bien-être et de procédés de fabrication durables.

Essity mènera les travaux financés par la BEI sur plusieurs de ses sites européens, notamment en Suède, en France et en Allemagne.

Essity AB, entreprise suédoise du secteur de l’hygiène et de la santé présente dans le monde entier, financera son programme de recherche, développement et innovation (RDI) avec le soutien de l’Europe. Elle a signé ce jour un accord de prêt de 300 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Essity utilisera ces fonds pour financer ses investissements en RDI liés aux soins personnels, à l’essuyage papier et aux produits d’hygiène professionnelle.

Outre l’amélioration du bien-être des consommateurs, la RDI sera également axée sur les produits innovants et la durabilité des procédés de fabrication. L’accent sera mis notamment sur les produits d’hygiène féminine. Dans ce domaine, Essity effectue des travaux de recherche sur des produits susceptibles de mieux répondre aux besoins des femmes, tout en se documentant et en menant des enquêtes sur leurs expériences et la perception qu’elles ont de leur corps.

Magnus Groth, PDG d’Essity : « Nous sommes heureux que la BEI soutienne notre vaste processus d’innovation par lequel nous voulons améliorer le bien-être des personnes dans le monde entier tout en poursuivant notre démarche visant à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles impliquent de s’attaquer à un certain nombre de problèmes sociétaux. Il s’agit non seulement de garantir l’accès aux soins de santé et aux produits d’hygiène pour les femmes et les filles du monde entier, mais aussi de leur permettre de participer pleinement à la société. Essity accorde beaucoup d’attention à la recherche et à la conception de ses produits. S’agissant de la RDI que nous soutenons ici, nous nous attendons à ce qu’elle débouche à long terme sur des produits économiquement accessibles et durables sur le plan environnemental, offrant aux femmes et aux filles des chances égales dans l’accès à l’éducation et d’autres domaines de la vie courante. »

Dans le cadre des activités financées, Essity continuera d’investir dans les innovations durables afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à une économie circulaire. Essity s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.

En outre, dans certains domaines, l’entreprise met en œuvre des solutions numériques permettant de réduire la consommation de matières premières. En 2021, Essity est devenue la première entreprise du secteur de l’essuyage papier à utiliser des résidus de cultures agricoles pour la production durable de papier sanitaire et domestique à l’échelle industrielle Essity investit déjà fortement dans la mise au point d’un service de recyclage des essuie-mains en papier dans les zones commerciales et (ou) publiques, ce qui témoigne de son engagement en faveur d’une économie circulaire.

Informations générales

En 2020, la BEI a prêté plus de 2 milliards d’EUR à l’appui de projets réalisés en Suède. La BEI lève des fonds sur les marchés des capitaux et les met à la disposition de projets qui soutiennent les objectifs de l’UE. Quelque 90 % de tous ses prêts sont accordés au sein de l’Union européenne.

Essity est une entreprise mondiale de premier plan du secteur de l’hygiène et de la santé, dont l’activité est consacrée à l’amélioration du bien-être. Ses produits sont commercialisés dans quelque 150 pays, sous les grandes marques internationales TENA et Tork, ainsi que d’autres marques renommées telles que JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda et Zewa. Essity compte environ 46 000 collaborateurs et collaboratrices. En 2020, son chiffre d’affaires net s’est monté à environ 122 milliards de SEK (11,6 milliards d’EUR). Essity, dont le siège social est situé à Stockholm, en Suède, est cotée au Nasdaq de Stockholm. Essity repousse les limites pour améliorer le bien-être et contribue à une société en bonne santé, durable et circulaire.