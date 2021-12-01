La banque de l’UE a fourni 30 millions d’EUR pour aider les PME et les ETI slovaques à préserver l’emploi et leur trésorerie et à poursuivre leurs investissements afin de maintenir leur compétitivité.

Cette opération accélère également la reprise de la Slovaquie après la pandémie de COVID-19.

Il s’agit de la deuxième opération de la BEI avec EXIMBANKA SR à l’appui des PME et des ETI du pays.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’UE, a prêté 30 millions d’EUR à Exportno-importná banka Slovenskej Republiky (EXIMBANKA SR) pour soutenir ses prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) slovaques axées sur les exportations. Cette opération de la BEI débloque une nouvelle source de financements plus accessibles à ces entreprises et accélère la reprise du pays après la pandémie de COVID-19.

Le prêt de la BEI atténuera les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur l’économie locale et aidera les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire à préserver l’emploi et leur trésorerie et à poursuivre leurs investissements et leurs projets d’expansion. Les entreprises exportatrices qui cherchent également à atténuer les perturbations de leurs chaînes de valeur pourront accéder au financement de la BEI par l’intermédiaire d’EXIMBANKA SR. En République slovaque, les PME représentent 99,9 % des entreprises, 72 % des emplois et 58 % de la valeur ajoutée.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Slovaquie : « Notre dernière opération souligne l’engagement de la BEI à rester un partenaire fiable de la Slovaquie pour créer et protéger des emplois et des revenus, renforcer l’économie locale et accroître la compétitivité et le potentiel d’exportation de l’économie slovaque. Avec EXIMBANKA SR, nous mobilisons une nouvelle et précieuse source de financement destiné aux PME et aux ETI locales afin de garantir que l’économie slovaque puisse continuer à croître, à maintenir sa compétitivité et à contribuer au développement social et économique, et qu’elle se remette plus rapidement de la pandémie de COVID-19. »

Monika Kohútová, présidente du conseil d’administration et directrice générale d’EXIMBANKA SR : « Nous sommes constamment à la recherche d’options de financement supplémentaires et plus avantageuses pour les entreprises exportatrices slovaques et sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur notre première coopération historique fructueuse avec la BEI, qui date de 2018. Grâce à ces financements supplémentaires de la BEI, nous sommes en mesure d’améliorer l’accès des entrepreneurs aux prêts, en particulier dans le segment des PME ; ils bénéficieront de taux d’intérêt favorables à un moment où ils ont vraiment besoin d’aide, même en période de pandémie. Le soutien aux petites et moyennes entreprises reste notre priorité absolue ; elles sont le principal groupe cible de cette ligne de crédit. En particulier, les entreprises bénéficieront de la possibilité de financer leurs besoins opérationnels, les coûts des matériaux et autres, ainsi que des projets d’investissement liés à la mise en œuvre de leurs contrats à l’étranger. Même dans le contexte actuel, il est important que les entreprises slovaques recherchent de nouveaux clients et étendent leurs activités à de nouveaux territoires. Non seulement elles gagnent ainsi de nouveaux clients et augmentent leurs bénéfices, mais elles se diversifient et réduisent leurs risques. Nous sommes très heureux que, grâce à la BEI, nos options de financement soient plus favorables et plus accessibles à ces entreprises et que nous puissions contribuer au maintien de l’emploi dans le segment des PME en Slovaquie. Je conseille donc aux exportateurs d’envisager de nouer un partenariat d’affaires avec nous dès que possible afin qu’ils puissent profiter des avantages financiers que procurent ces ressources. »

Il s’agit de la deuxième opération conclue entre la BEI et EXIMBANKA SR à l’appui des PME et des ETI du pays ; le premier prêt de 50 millions d’EUR a été signé en 2018.

La BEI – un partenaire fiable pour une reprise post-COVID plus rapide de l’économie slovaque

En début d’année, la BEI a accordé à UniCredit Bank Slovakia des garanties pour 100 millions d’EUR, lui permettant ainsi de proposer des financements plus abordables à l’appui d’une reprise post-COVID plus rapide des entreprises slovaques. Cette opération de partage des risques est menée au titre du Fonds de garantie européen (EGF), le fonds de 25 milliards d’EUR créé par la BEI dans le cadre du dispositif mis en place par l’UE pour aider les entreprises à se remettre de la pandémie, à recruter et à croître.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Slovaquie

Depuis le début de ses opérations de prêt en Slovaquie en 1992, la BEI a investi 9,59 milliards d’EUR dans des secteurs économiques clés, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), les transports, les infrastructures et l’énergie. Au cours de la seule année 2020, le Groupe BEI a consacré 211 millions d’EUR à l’appui du développement économique et social en Slovaquie.

L’une des principales activités de la BEI en Slovaquie consiste à soutenir les PME et à améliorer leur accès aux financements à long terme en mettant en place des lignes de crédit avec des institutions financières locales. Au cours de la seule année 2020, la BEI a soutenu 520 PME slovaques et plus de 15 500 emplois, tout en renforçant la stabilité des institutions financières du pays.

En réponse à l’urgence liée à la pandémie de COVID-19 , la BEI a fourni à ce jour 209,4 millions d’EUR à l’économie slovaque pour améliorer sa résilience et renforcer sa reprise.

À propos d’EXIMBANKA SR :

EXIMBANKA SR est un organisme de crédit à l’exportation slovaque qui fournit des services bancaires et d’assurance. Son objectif premier est de permettre aux exportateurs slovaques de participer à des projets et de pénétrer dans des territoires pour lesquels les banques commerciales sont moins désireuses de prendre des risques. La mission d’EXIMBANKA SR est d’améliorer les échanges économiques entre la République slovaque et les pays étrangers, d’accroître la compétitivité des producteurs slovaques sur les marchés étrangers et de promouvoir les exportations de produits à forte valeur ajoutée.