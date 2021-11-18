© ICO

La Banque européenne d’investissement soutient les entreprises espagnoles qui exportent leurs produits ou services en octroyant à l’Instituto de Crédito Oficial un financement allant jusqu’à 300 millions d’EUR.

L’accord favorisera la reprise des entreprises après la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19, contribuant ainsi au maintien de l’emploi en Espagne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) unissent de nouveau leurs forces pour intensifier l’activité exportatrice des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) espagnoles et leur développement international. Les PME et les ETI ont été particulièrement touchées par la crise du coronavirus et la mobilisation de financements ciblés est essentielle pour le rétablissement de leur capacité de production. Plus précisément, la BEI fournira jusqu’à 300 millions d’EUR à l’ICO, contribution que l’entité espagnole complétera avec 300 millions d’EUR supplémentaires, de sorte que le montant total des financements mis à la disposition des entreprises espagnoles s’élèvera à 600 millions d’EUR.

L’ICO est l’un des plus anciens clients de la BEI en Espagne, la première opération ayant été signée en 1983. Depuis lors, l’ICO est intervenu auprès de la BEI en tant qu’emprunteur ou garant dans plus de 100 opérations, principalement en Espagne, mais aussi dans d’autres pays de l’UE.

S’appuyant sur la grande expérience de l’ICO dans l’acheminement des fonds de la BEI, la contribution de la Banque permettra d’améliorer considérablement l’accès au financement pour un large éventail d’entreprises, qui rencontrent souvent des difficultés d’accès au crédit. En outre, l’accord contribuera au maintien de l’emploi après le ralentissement économique provoqué par la pandémie et apportera des avantages aux régions relevant de l’objectif de cohésion, qui sont aussi les plus touchées.

Grâce à cet accord, troisième opération de ce type, la BEI contribuera au développement des lignes de crédit ICO Exportadores et ICO Internacional. La dernière opération de ce type s’est concrétisée par la signature de 5 000 opérations qui, selon les estimations, ont contribué au maintien d’environ 240 000 emplois à temps plein.

Le soutien aux petites et moyennes entreprises est l’une des grandes priorités du Groupe BEI en Espagne. En 2020, la Banque a consacré à cet objectif 4 195 millions d’EUR, ce qui représente 50 % de l’activité du Groupe BEI en Espagne.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé de l’activité de la banque de l’UE en Espagne : « Il est essentiel de promouvoir l’expansion internationale des entreprises espagnoles et de les aider à accéder à de nouveaux marchés pour la compétitivité, la croissance économique et l’innovation de l’Europe. Ces opérations sont essentielles pour protéger le tissu productif européen et encourager les entreprises pour qu’elles puissent surmonter les difficultés financières entraînées par la crise. Nous nous réjouissons de nous associer une fois de plus à l’ICO pour mobiliser des fonds et continuer à soutenir les PME et les ETI, contribuant ainsi à la croissance, à la compétitivité et à la’ capacité d’emploi du marché espagnol. »

José Carlos García de Quevedo, président de l’ICO : « Une fois de plus, l’ICO et la BEI travaillent ensemble pour encourager les plans de croissance des entreprises espagnoles et promouvoir leur expansion internationale, l’un des objectifs prioritaires de l’ICO. Le secteur extérieur est appelé à devenir l’un des piliers de la reprise économique grâce à l’amélioration de la compétitivité et à l’intensification de l’activité des entreprises nationales à l’international. C’est pourquoi des opérations à l’image de celle que nous signons aujourd’hui sont d’une importance capitale, car elles nous permettent de contribuer à la mise en œuvre du plan d’action pour l’expansion internationale des entreprises espagnoles (Plan de Acción para la Internacionalización de la Empresa Española) et des mesures du plan national pour la reprise, la transformation et la résilience (Plan Nacional de Recuperación Transformación y Resiliencia). »

L’Instituto de Crédito Oficial (ICO), qui fête cette année son cinquantième anniversaire, est un organisme public rattaché au ministère espagnol des affaires économiques et de la transformation numérique. L’ICO est devenue une institution de référence pour le financement aussi bien des PME que des projets d’investissement à grande échelle. Elle contribue à une croissance durable en encourageant les activités économiques qui méritent d’être promues et développées en raison de leur portée sociale, culturelle, innovante ou environnementale.