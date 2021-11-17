© Shutterstock

La Banque européenne d’investissement (BEI) signe un accord de prêt de 100 millions d’EUR en faveur d’Ipse de Bruggen, un prestataire de soins spécialisés de longue durée pour les personnes présentant des déficiences mentales.

En complétant ce prêt par des fonds propres, Ipse de Bruggen investira au total 250 millions d’EUR dans ses biens immobiliers au cours de la période 2020-2029, afin d’améliorer ses installations et s’adapter à l’évolution de l’environnement des soins de santé.

Ces investissements appuieront la construction de nouvelles maisons de soins et d’hébergement, ainsi que des travaux de rénovation et d’amélioration de la durabilité de sites existants d’Ipse de Bruggen.

La Banque européenne d’investissement et le prestataire néerlandais de soins spécialisés Ipse de Bruggen ont signé un accord de prêt de 100 millions d’EUR. Ipse de Bruggen, institution spécialisée dans les soins de longue durée pour les personnes présentant des déficiences mentales, utilisera ce prêt pour étayer son plan d’investissement de 250 millions d’EUR sur la période 2020-2029. Ce plan d’investissement prévoit la construction de nouvelles infrastructures et la rénovation d’installations existantes en vue d’assurer une prestation efficace des soins de santé et d’améliorer le bien-être des résidents et des employés. Outre l’adaptation de ses installations à l’évolution des attentes de ses clients, le prêt de la BEI lui servira à appuyer ses efforts en matière de durabilité dans l’ensemble de ses bâtiments.

Andrea van Steensel, membre du Conseil d’administration d’Ipse de Bruggen : « Nous remarquons que les souhaits des clients évoluent, par exemple ils désirent disposer d’une cuisine ou d’une salle de bains qui leur est réservée. Cela entraîne des taux d’inoccupation plus élevés et cela a un coût. En outre, Ipse de Bruggen accueille un nombre croissant de clients qui nécessitent un soutien intensif, et nos sites ne sont pas tous adaptés à cette fin pour le moment. Enfin, plusieurs structures de soins et d’hébergement doivent être rénovées pour des motifs d’entretien, ce qui signifie qu’il y a une pression croissante sur le bon usage de nos différents établissements de soins. Les investissements nous permettront de mettre en œuvre, dans les années à venir, un programme qui appuiera grandement notre engagement à proposer en permanence à nos clients un hébergement adapté. Par ailleurs, le programme améliorera également l’environnement de travail de notre personnel. La transition énergétique a également des conséquences sur nos biens immobiliers. À titre d’exemple, nous avons signé le pacte vert pour des soins de santé durables aux Pays-Bas, qui vise une réduction de 49 % des émissions de CO 2 d’ici 2030 et une quasi-neutralité carbone d’ici 2050. C’est un objectif très ambitieux, mais c’est un défi qu’Ipse de Bruggen va certainement relever. »

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « La BEI a pour mission d’améliorer la vie des personnes grâce à ses investissements. Elle y parvient de différentes manières, par exemple en finançant des parcs éoliens ou des transports publics propres, mais l’énoncé de notre mission est rarement interprété aussi littéralement que pour cet investissement. Nous sommes fiers et heureux de soutenir Ipse de Bruggen dans ses efforts pour agrandir ses installations et devenir plus durable. Nous voyons également dans cette opération un signal clair adressé au secteur néerlandais des soins de santé : notre porte est toujours ouverte. »

Informations générales

Ipse de Bruggen est l’un des plus grands prestataires de soins de santé de la province de Hollande méridionale. Depuis plus d’une centaine d’années, nous sommes aux côtés des personnes présentant un (léger) handicap intellectuel ou multiple. CeIles-ci présentent souvent des besoins complexes en matière de soins. Grâce à notre expérience et à notre savoir-faire, nous sommes devenus un solide prestataire de soins qui assume un rôle de coordination et de liaison. Nous sommes convaincus que chaque personne peut faire plus que ce qu’elle imagine, même si le pas supplémentaire semble minime.

La BEI a pour actionnaires directs les États membres de l’UE – les Pays-Bas détiennent 5,2 % de son capital – et, avec 27 États souverains qui la soutiennent, elle est en mesure d’emprunter des fonds à des taux très favorables sur le marché des capitaux. Dès lors, elle peut accorder des financements à long terme assortis de conditions favorables à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent aux grands objectifs de l’Union. En 2020, la BEI a prêté près de 2,2 milliards d’EUR en faveur de projets aux Pays-Bas.