Il s’agit de la première opération de financement de la BEI en Espagne accompagnée de critères de durabilité, associant les conditions de crédit à un objectif de réduction des émissions directes de gaz à effet de serre (champ d’application 1), conformément à l’ODD 13 des Nations unies (Lutte contre les changements climatiques).

Le financement de 250 millions d’EUR servira à la construction d’installations de production d’énergie renouvelable en Espagne. Cette opération s’inscrit dans un programme-cadre qui pourrait s’élever au total à 700 millions d’EUR.

Les investissements permettront de diversifier la production d’énergie, d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement et d’accroître la part des énergies renouvelables en Espagne.

Alors que la Conférence des Parties des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26) organisée à Glasgow vient de se terminer, la Banque européenne d’investissement (BEI) et Endesa unissent de nouveau leurs forces pour encourager le déploiement des énergies renouvelables en Espagne. À cette fin, Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la banque de l’UE, et José Bogas, PDG d’Endesa, ont signé aujourd’hui à Madrid un accord de financement de 250 millions d’EUR, qui pourrait être porté à 700 millions d’EUR au cours des deux prochaines années. Il servira à financer la stratégie d’investissement de la société espagnole et le déploiement des énergies renouvelables en Espagne. Endesa devrait affecter ce montant à la mise en œuvre de trois projets photovoltaïques solaires et d’un projet éolien d’une puissance installée totale de 645 MW, dont l’investissement total s’élève à 500 millions d’EUR.

Cette opération marque une nouvelle étape pour Endesa, car c’est la première de la BEI en Espagne à associer les conditions financières à un objectif de réduction des émissions directes de gaz à effet de serre – champ d’application 1 (moins de 150 grammes d’équivalent CO 2 /kWh d’ici fin 2023).

L’opération s’inscrit dans le cadre d’une stratégie commune visant à orienter les financements de la BEI vers l’action pour le climat et la durabilité environnementale. Les investissements contribueront à diversifier le bouquet de production d’énergie et à améliorer la sécurité de l’approvisionnement, ce qui revêt une importance particulière en Espagne, compte tenu de l’interconnexion relativement faible de la péninsule Ibérique avec les marchés énergétiques d’Europe centrale. L’opération sera également essentielle pour accroître la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en Espagne et en Europe, conformément aux objectifs climatiques adoptés pour 2030 et 2050.

La banque de l’UE soutient ce projet au moyen d’un prêt assorti de critères de durabilité dont les caractéristiques sont pleinement conformes aux exigences de la Banque en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale.

Plus concrètement, le prêt-cadre global (700 millions d’EUR) visera à cofinancer un grand nombre de projets d’énergie solaire photovoltaïque et éolienne à l’échelle commerciale en Espagne, y compris l’infrastructure nécessaire pour assurer l’interconnexion au réseau. Au total, une série de projets dans le domaine des énergies renouvelables devrait être financée dans le cadre d’un portefeuille comprenant 16 projets solaires photovoltaïques à l’échelle commerciale et 8 projets éoliens, appuyant la fourniture d’environ 1,5 GWc d’énergie solaire photovoltaïque et 0,4 GW d’énergie éolienne terrestre, ce qui équivaut à la consommation annuelle d’environ 1 million de ménages. En outre, une grande partie du programme d’investissement concernera des régions relevant de l’objectif de cohésion et créera près de 2 500 emplois au cours de la phase de mise en œuvre, ce qui favorisera la reprise économique à un moment déterminant après les effets de la pandémie de COVID-19.

Cette évolution s’inscrit dans le cadre des engagements pris par Endesa dans son dernier plan stratégique pour la période 2021-2023, qui prévoit une croissance de 30 % de son parc d’énergies renouvelables, jusqu’à 11 500 MW, avec un investissement de 3,3 milliards d’EUR (20 % de plus que dans le plan précédent). Grâce à cet investissement, à la fin de 2023, 89 % de la production d’énergie d’Endesa dans la péninsule Ibérique sera dépourvue de CO 2 , soit six points de pourcentage de plus qu’en 2020.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé de l’activité de la banque de l’UE en Espagne : « Comme elle l’a démontré tout au long de la COP 26, la BEI est fermement engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. En tant que banque européenne du climat, il est essentiel que nous encouragions le développement d’infrastructures de production d’énergies renouvelables, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs climatiques. La Banque entretient des relations longues et fructueuses avec Endesa et le groupe Enel. Elles se sont construites au fil d’une longue série d’opérations dans le secteur de l’énergie qui ont contribué à la réalisation de plusieurs objectifs nationaux, dans les domaines de l’action pour le climat, de la sécurité de l’approvisionnement énergétique et du soutien à la cohésion sociale. »

José Bogas, PDG d’Endesa : « La BEI nous a octroyé le premier crédit vert en Espagne et, aujourd’hui, nous sommes le premier bénéficiaire d’un prêt assorti de critères de durabilité. Le soutien apporté par la banque européenne du climat garantit la solidité des engagements pris par Endesa avec son plan d’investissement et son orientation vers une décarbonation totale. Preuve que notre conviction est pleine et entière : notre dette brute est associée à 57 % aux objectifs de développement durable. Et nous voulons porter cette part à 60 % d’ici la fin de 2023. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union. Active dans quelque 160 pays, la Banque européenne d’investissement est le plus grand bailleur de fonds multilatéral au monde à l’appui de projets concourant à l’action pour le climat.

Récemment adoptée, la « Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat » lui permettra de mettre en œuvre son programme ambitieux qui vise à soutenir des investissements à hauteur de 1 000 milliards d’EUR en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030, ainsi qu’à consacrer plus de 50 % des prêts de la BEI à ces deux domaines prioritaires d’ici à 2025. En outre, dans le cadre de la Feuille de route, depuis le début de 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

À propos d’Endesa

Endesa est le premier fournisseur d’électricité d’Espagne et le deuxième du Portugal. Il s’agit également de la deuxième plus grande société gazière sur le marché espagnol. Elle développe une activité intégrée de production, de distribution et de commercialisation, et offre également, par l’intermédiaire d’Endesa X, des services à valeur ajoutée axés sur l’électrification des usages énergétiques pour les ménages, les entreprises, les industries et les administrations publiques. Endesa est fermement attachée aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et, à ce titre, encourage fortement le développement des énergies renouvelables par l’intermédiaire d’Enel Green Power Espagne, la transformation numérique des réseaux via la distribution électronique et la responsabilité sociale des entreprises. Dans ce dernier domaine, Endesa intervient également par l’intermédiaire de sa fondation. Ses effectifs se montent à environ 9 600 employés. Endesa fait partie d’Enel, le plus grand groupe d’électricité en Europe.