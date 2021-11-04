L’Irlande est le premier pays à bénéficier de l’Instrument pour le financement privé de l’efficacité énergétique destiné aux propriétaires privés

Nouvelle initiative visant à accélérer les investissements dans l’efficacité énergétique effectués par les propriétaires dans leur logement

Instrument conçu pour réduire les dépenses énergétiques et faire baisser les émissions de carbone

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Avant Money vont affecter 75 millions d’EUR à de nouveaux investissements verts effectués par les propriétaires de logement dans l’ensemble de l’Irlande. Cette nouvelle initiative contribuera à la baisse des dépenses nationales d’énergie et à la diminution des émissions de carbone, ainsi qu’à la mise en œuvre du plan d’action pour le climat de l’Irlande.

Lors de leur récente visite à Dublin, le président Werner Hoyer et le vice-président Christian Kettel Thomsen ont mis en avant le soutien de la BEI aux initiatives de financement vert pour les consommateurs déployées par Avant Money.

« Les actions individuelles peuvent contribuer à la lutte contre les changements climatiques et les investissements dans des habitations économes en énergie réduisent la facture énergétique et concourent à la baisse des émissions de carbone. La Banque européenne d’investissement s’est engagée à intensifier l’action en faveur du climat ; dans ce contexte, elle est heureuse de travailler avec Avant Money pour débloquer à l’appui de l’efficacité énergétique 75 millions d’EUR qui seront investis dans les logements en Irlande au cours des années à venir. La BEI travaille avec des partenaires privés et publics dans l’ensemble de l’Irlande pour exploiter une énergie propre et réduire les émissions. Ce partenariat permet aux propriétaires irlandais de logement d’être les premiers à bénéficier d’un soutien ciblé dans le cadre d’une initiative visionnaire, l’Instrument pour le financement privé de l’efficacité énergétique », a déclaré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI.

Les financements soutiendront la réhabilitation de logements dans l’ensemble de l’Irlande en vue d’en améliorer les caractéristiques énergétiques ; il s’agira notamment de mesures d’efficacité énergétique, mais aussi des petites installations de production d’énergie d’origine renouvelable, qui toutes devraient avoir des incidences environnementales positives et prolonger la durée de vie utile des bâtiments.

S’exprimant au sujet du mécanisme de financement, Sean Sheehan, responsable des partenariats stratégiques chez Avant Money, a déclaré : « La durabilité et le soutien à l’économie verte constituent une priorité centrale pour Avant Money et nous sommes vraiment très fiers d’être la première société de crédit à la consommation d’Europe à proposer sur le marché des produits bénéficiant de l’Instrument pour le financement privé de l’efficacité énergétique (PF4EE) de la Banque européenne d’investissement. Ces fonds nous permettent d’aider les propriétaires irlandais à participer activement au plan d’action national pour le climat en rendant leur logement plus économe en énergie, en réduisant le gaspillage énergétique et en apportant leur contribution à l’économie verte, moyennant un coût raisonnable. »

Débloquer les prêts verts aux consommateurs pour réduire l’empreinte carbone de l’Irlande

Le nouveau crédit à la consommation sera géré par Avant Money ; dans un premier temps, il sera proposé aux propriétaires de logement par l’intermédiaire de An Post Green Hub, qui accorde des prêts personnels et fournit des conseils spécialisés pour soutenir les projets admissibles d’amélioration de la performance énergétique des habitations.

John Rice, directeur des services financiers de An Post : « An Post s’engage à soutenir l’ambitieux plan d’action national pour le climat de l’Irlande en permettant aux propriétaires de rendre leur logement plus économe en énergie et plus agréable à vivre grâce à des financements abordables assortis du taux le plus avantageux du marché1, des conseils d’experts et un soutien offert par Green Hub tout au long de leur projet. Il s’agit là d’un engagement à long terme en faveur d’une meilleure qualité de vie, dès maintenant et pour les générations à venir. »

L’Irlande est le premier pays à bénéficier d’un nouveau système de crédit à la consommation vert

L’Irlande est le premier pays d’Europe à bénéficier d’un mécanisme de crédit destiné aux propriétaires de logement, soutenu par l’Instrument pour le financement privé de l’efficacité énergétique, un programme conjoint appuyé par la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne.

Ce mécanisme est en partie financé par l’Instrument pour le financement privé de l’efficacité énergétique (PF4EE) de la Banque européenne d’investissement, et Avant Money est le premier organisme de prêt à la consommation d’Europe à proposer des financements relevant de cet Instrument sur ce segment du marché.

En 2020, le Groupe BEI a affecté 1 milliard d’EUR à l’appui de nouveaux investissements publics et privés en Irlande.

Avantcard DAC, qui exerce ses activités sous le nom d’Avant Money, a pour régulateur la Banque centrale d’Irlande. Avant Money est enregistré en République d’Irlande. Numéro 541980, siège social : Dublin Road, Carrick-on-Shannon, Co Leitrim

Note 1 : Les crédits au taux le plus favorable du marché sont basés sur une comparaison des taux d’intérêt et des TAEG pour tous les organismes proposant des prêts personnels, tels que figurant sur le site ccpc.ie et sur les sites web des organismes de crédit au 3 novembre 2021.

Des financements mis à la disposition des propriétaires irlandais pour appuyer leurs investissements verts

Ces financements sont exclusivement destinés aux propriétaires de logement privés, dans le but de soutenir un large éventail d’investissements en matière d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable, tels que l’amélioration de l’isolation, le remplacement de fenêtres et de portes, l’installation de pompes à chaleur, de chaudières mixtes et de panneaux solaires.

Les clients peuvent solliciter un prêt, faire réaliser une évaluation gratuite de leur habitation et obtenir davantage d’informations sur le site www.anpost.com/greenhub.

26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26) – 31 octobre‑12 novembre

L’un des quatre objectifs clés de la COP 26 est de mobiliser des financements.

En particulier, pour atteindre les objectifs climatiques, chaque entreprise, chaque institution financière, chaque banque, chaque assureur et chaque investisseur devra changer. Les pays doivent gérer les effets croissants des changements climatiques sur la vie de leurs citoyens et ils ont besoin de financements pour y parvenir.

Au vu de l’ampleur de ces changements et de la rapidité avec laquelle ils devront être opérés, des financements de tous types seront nécessaires :

des financements publics pour le développement des infrastructures, indispensables pour évoluer vers une économie plus verte et plus résiliente face aux changements climatiques ;

et des financements privés pour la technologie et l’innovation, et pour faire en sorte que les milliards de fonds publics deviennent des milliers de milliards investis en faveur du climat. »

https://ukcop26.org/cop26-goals/finance/

À propos d’Avant Money

Avant Money est un organisme proposant des prêts hypothécaires, des prêts personnels et des cartes de crédit sur le marché irlandais, tant sous sa propre marque que par l’intermédiaire de ses partenaires, Chill Money et An Post Money. L’entreprise, qui compte 250 salariés, est basée à Carrick-on-Shannon, Co. Leitrim, et dispose d’une seconde agence à Dublin ; elle fournit des cartes de crédit et des prêts personnels aux consommateurs irlandais depuis plus de vingt ans. Avant Money appartient au groupe bancaire espagnol Bankinter, qui exerce également ses activités en Espagne, au Portugal et au Luxembourg. Avec son entrée récente sur le marché des prêts hypothécaires, l’entreprise se positionne comme un acteur de substitution convaincant par rapport aux banques traditionnelles.