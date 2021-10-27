©Tim Smit/ Vaasa Hospital

La Banque européenne d’investissement (BEI) signe un prêt de 72,5 millions d’EUR avec le groupement hospitalier intercommunal de Vaasa en vue du regroupement des services et de l’agrandissement de l’hôpital central de Vaasa.

Ce financement servira à centraliser les installations actuelles sur un site intégré.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va accorder un prêt de 72,5 millions d’EUR au groupement hospitalier intercommunal de Vaasa, une ville située en Finlande. Le groupement hospitalier intercommunal de Vaasa exploite l’hôpital central de Vaasa et utilisera ce financement pour moderniser ses installations et intégrer tous les services sur un seul site. Le site principal de l’hôpital de Vaasa est composé de bâtiments, dont certains datent de 1904, qui sont éparpillés sur un vaste campus.

Une nouvelle aile – le bâtiment H – sera adjointe à l’actuel bâtiment de l’hôpital central, et offrira des installations modernes adaptées aux patients et au personnel. Elle abritera également l’unité de soins psychiatriques, qui quittera son emplacement actuel, situé à 4 kilomètres, pour être transférée sur le site principal ; cette aile intégrera aussi les services de soins primaires et les soins spécialisés. Le nouveau bâtiment renforcera l’efficacité globale du groupement hospitalier intercommunal, notamment en matière de performance énergétique, ce qui permettra de réaliser d’importantes économies.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Dans la situation actuelle, il est certain que les ressources investies dans les services de santé sont de l’argent bien dépensé. La BEI possède une vaste expérience du financement des hôpitaux finlandais, avec plus de 2 milliards d’EUR investis ces 15 dernières années, et elle est heureuse de soutenir maintenant l’hôpital central de Vaasa. »

« L’objectif principal du nouveau bâtiment de l’hôpital, c’est d’intégrer les soins de santé spécialisés avec les soins primaires, ainsi que de permettre la présence de services sociaux. Pour financer cela, la BEI nous permet d’obtenir un prêt à de bonnes conditions, d’une durée qui correspond à nos objectifs de viabilité économique », a ajouté Marina Kinnunen, directrice du groupement hospitalier intercommunal de Vaasa.

Concrètement, le nouveau bâtiment permettra de réorganiser et d’isoler rapidement certaines sections de l’hôpital sans perturber d’autres fonctions, ce qui augmentera la résilience du système de santé vis-à-vis de l’urgence sanitaire liée à des pandémies telles que celle du COVID-19.

Informations générales

En 2020, la BEI a mis à disposition quelque 677 millions d’EUR de prêts en faveur de projets réalisés en Finlande. La BEI emprunte de l’argent sur les marchés des capitaux et le met à la disposition de projets qui soutiennent les objectifs de l’UE. La grande majorité de ses prêts sont accordés au sein de l’Union européenne.

Le groupement hospitalier intercommunal de Vaasa (Vaasan sairaanhoitopiiri) fournit des soins à une population d’environ 170 000 personnes vivant dans la région d’Ostrobotnie, le long de la côte ouest de la Finlande. Il est propriétaire de l’hôpital central de Vaasa et en assure la gestion (320 lits, 2 000 employés environ) ; cet établissement se situe dans la ville de Vaasa (66 000 habitants). Le groupement hospitalier exploite également un hôpital psychiatrique de 53 lits, qui est actuellement situé à environ 4 km du site principal.