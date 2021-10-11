Les présidents Hoyer et Renaud-Basso signent un accord-cadre

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sont convenues d’approfondir leur coopération afin d’améliorer l’efficacité de leurs opérations dans les pays situés en dehors de l’Union européenne où elles sont toutes deux actives.

Werner Hoyer, président de la BEI, et Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD, ont signé aujourd’hui à Londres un accord-cadre de coopération au niveau des projets dans le but d’optimiser l’impact conjoint des deux organisations.

L’accord fournit un cadre de coopération renforcée applicable aux projets et plateformes de financement conjoint en dehors de l’Union européenne, qui peut être mis en œuvre efficacement et également étendu au fil du temps.

Ce cadre tient compte du mandat, des politiques et des procédures de chaque institution et vise à couvrir tous les types de structure de financement par emprunt dans le secteur privé ou public, dans le contexte de projets communs et d’autres domaines de coopération à sélectionner en fonction de leur complémentarité et de leur potentiel d’impact conjoint.

L’accord permettra d’améliorer la coordination tout au long du cycle des projets afin de réaliser des gains d’efficacité et de favoriser une approche harmonisée des projets communs. Cette approche vise à optimiser les ressources grâce à : i) une plus grande coordination tout au long du cycle du projet commun, ii) une répartition des rôles et une division des tâches pour éviter les doubles emplois et iii) un meilleur partage des informations. Elle offre en outre la souplesse nécessaire pour adapter la coopération sur les projets communs retenus en fonction de leurs besoins et de leurs spécificités.

Werner Hoyer, président de la BEI : « En tant que banque de l’UE, la BEI prend des mesures pour renforcer l’impact de l’Europe à l’échelle mondiale alors que nous avons des défis urgents à relever qui nous concernent tous : les changements climatiques, la connectivité, l’emploi et la prospérité, le renforcement de la résilience ainsi que le soutien à une reprise durable après la pandémie. Nos actionnaires, les États membres de l’UE, nous ont demandé d’instaurer un partenariat plus efficace avec la BERD, et l’accord que nous avons signé aujourd’hui permettra à nos institutions d’encore mieux coopérer de manière complémentaire. »

Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD : « Il s’agit d’une avancée majeure vers l’intensification de la coopération entre la BERD et l’UE. Nous avons pris très au sérieux les conclusions du Conseil européen de juin sur l’avenir de l’architecture financière européenne pour le développement et, grâce à notre accord d’aujourd’hui, nous faisons un pas concret vers l’amélioration de notre impact et de notre efficience. Nous pensons qu’il s’agit d’un premier pas important qui en appelle de nombreux autres. »

La BERD a débuté ses activités en 1991 pour soutenir la transition des économies contrôlées par l’État vers des économies de marché basées sur le secteur privé, après la chute du communisme en Europe. Aujourd’hui, la BERD intervient dans 38 pays d’Europe, d’Asie et d’Afrique et compte 72 actionnaires dans le monde entier. Elle met actuellement l’accent sur le soutien à la transition écologique en mobilisant le secteur privé. En tant qu’institution mondiale reposant sur un socle européen, la BERD soutient activement l’Équipe Europe par ses investissements et ses engagements.

La BEI, qui appartient aux 27 États membres de l’UE, finance depuis plus de 50 ans des investissements en faveur des secteurs public et privé à l’extérieur de l’Union européenne. Elle est présente dans 160 pays, notamment ceux de l’élargissement de l’UE et les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), des pays du voisinage oriental et méditerranéen, des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) et l’Afrique du Sud, ainsi que des pays d’Asie, d’Asie centrale et d’Amérique latine. Les 27 bureaux de la BEI situés en Afrique, en Amérique latine et en Asie aident la Banque à remplir sa mission à l’extérieur de l’Europe.

La BERD est une banque multilatérale qui favorise le développement du secteur privé et promeut les initiatives entrepreneuriales dans 37 économies réparties sur trois continents. Son actionnariat se compose de 69 pays, de l’UE et de la BEI. Les investissements de la BERD visent à rendre les économies des régions où elle opère compétitives, inclusives, bien gérées, écologiques, résilientes et intégrées.