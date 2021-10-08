Les lauréats de la 10e édition du Concours de l’innovation sociale dans la catégorie générale sont Magrid, qui remporte le premier prix, et Inclusive Education qui se voit décerner le deuxième prix, tandis que Cellugy (ecoFLEXY) et Orange Fiber se sont classées première et deuxième dans la catégorie spéciale, consacrée aux projets axés sur le mode de vie durable. Orange Fiber remporte également le prix du public. Il s’agit en effet de l’entreprise qui a recueilli le plus de votes du public qui a assisté au concours en ligne. De plus, Orange Fiber et Vortex Bladeless ont été sélectionnées pour participer au programme d’entrepreneuriat social de l’INSEAD.

Le Concours de l’innovation sociale, initiative phare du programme social de l’Institut BEI, distingue et soutient les meilleurs entrepreneurs sociaux européens. Quinze finalistes ont été sélectionnés pour la 10e édition de l’événement, parmi 280 candidats d’exception.

Pour célébrer le 10e anniversaire du Concours, l’Institut BEI a augmenté les prix décernés aux lauréats cette année. Les lauréats de la catégorie générale et de la catégorie spéciale recevront 75 000 EUR et les deuxièmes 30 000 EUR. Le lauréat du prix du public recevra 10 000 EUR.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, qui a présidé le concours : « Je suis très fier d’avoir eu l’honneur d’assister à la 10e édition du Concours de l’innovation sociale, une initiative remarquable de l’Institut BEI visant à promouvoir les jeunes pousses innovantes. Nous avons eu l’occasion de suivre 15 présentations exceptionnelles de jeunes entrepreneurs sociaux venant de neuf pays européens. Ces projets innovants contribueront à rendre notre société plus juste, plus inclusive et plus durable. La BEI est la banque de l’Union européenne. Elle soutient la cohésion, l’action pour le climat et l’innovation. Elle n’est pas seulement un bailleur de fonds, elle soutient une grande variété d’entrepreneurs, d’initiatives et de compétences. L’esprit d’entreprise est la clé d’une Europe innovante. Les entrepreneurs n’échouent jamais. Soit ils gagnent, soit ils apprennent. La BEI partage leurs succès et leurs enseignements. »

Catégorie générale – Lauréats

1er prix : Magrid (Luxembourg), lancé à l’incubateur de l’université du Luxembourg, est un programme qui aide les enseignants et les élèves à enseigner et à apprendre les mathématiques. Il supprime la barrière de la langue dans l’apprentissage des mathématiques et offre des chances éducatives égales à tous les apprenants, contribuant ainsi à combler l’écart de performance entre les locuteurs natifs et non natifs. Magrid offre un environnement d’apprentissage unique où les élèves peuvent répéter les instructions à leur propre rythme pour accroître leur confiance dans leur capacité à étudier les mathématiques. En traduisant les concepts et les idées mathématiques sous une forme visuelle, Magrid rend l’éducation précoce aux mathématiques intuitive et accessible à tous les enfants, quelles que soient leurs compétences linguistiques.

2e prix : The Institute for Inclusive Education (Institut pour l’éducation inclusive) (Allemagne) élabore des offres éducatives dispensées par des personnes handicapées qui, en leur qualité de spécialistes de l’éducation, transmettent par leur enseignement une compréhension de la vie, des besoins et des visions propres aux personnes handicapées. L’Institut forme des personnes handicapées pour le travail pédagogique et contribue ainsi à la création de nouveaux emplois qualifiés.

Catégorie spéciale – Lauréats

1er prix : Cellugy (ecoFLEXY) (Danemark), fondée en 2018 et établie à Aarhus, est une jeune pousse des biotechnologies engagée dans la lutte contre la pollution plastique, qui propose de remplacer les plastiques à usage unique par de la biocellulose 100 % naturelle. Grâce à la bioconversion d’excédents de sucre, l’entreprise a mis au point le matériau EcoFLEXY qui répond aux exigences de performance de l’industrie de l’emballage tout en étant entièrement recyclable et biodégradable. Avec un matériau aussi innovant, elle entend permettre à l’industrie de se conformer, à un prix compétitif, à l’interdiction européenne des plastiques à usage unique à partir de 2030.

2e prix : Orange Fiber (Italie), fondée à Catane en 2014, produit des tissus durables brevetés à partir de sous-produits d’agrumes afin de proposer des textiles de qualité au secteur de la mode et du prêt-à-porter de luxe. L’idée de départ était de trouver un débouché pour les sous-produits de la transformation des agrumes, dont l’élimination entraîne des coûts élevés du point de vue tant sectoriel qu’environnemental. Orange Fiber a mis en place une chaîne d’approvisionnement entièrement traçable et transparente pour faire de ce sous-produit un matériau parfait pour les créateurs soucieux de l’environnement. La méthode imaginée par Orange Fiber est reconnue internationalement comme une meilleure pratique pour l’industrie de la mode durable. L’entreprise participe à plusieurs initiatives visant à repousser les limites de la durabilité dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et textile.

Prix du public – Lauréats

Informations générales

À propos du Concours de l’innovation sociale

Le Concours de l’innovation sociale distingue et soutient les meilleurs entrepreneurs sociaux européens. Il promeut les idées novatrices et récompense les initiatives permettant d’avoir un impact social, éthique ou environnemental. Les projets présentés à ce concours relèvent généralement des domaines de l’éducation, de la santé, de l’environnement, de l’économie circulaire, de l’inclusion, de la création d’emplois et du vieillissement, notamment.

Tous les projets concourent pour les premier et deuxième prix de la catégorie générale et de la catégorie spéciale, respectivement dotés d’une récompense de 75 000 EUR et 30 000 EUR, ainsi que pour le prix du public (10 000 EUR), attribué au projet recueillant le plus de votes du public. En 2021, les prix de la catégorie spéciale seront décernés à des projets axés sur le mode de vie durable. Deux projets seront retenus pour participer au programme d’entrepreneuriat social de l’INSEAD à Fontainebleau, en France.

Un jury, composé de spécialistes issus du milieu universitaire et du monde des affaires, décerne les prix. Le prix du public est attribué par le public, en fonction de ses votes.

À propos de l’Institut BEI

L’Institut BEI a été créé au sein du Groupe BEI (Banque européenne d’investissement et Fonds européen d’investissement) afin de promouvoir et de soutenir des initiatives sociales, culturelles et universitaires aux côtés de parties prenantes européennes et du grand public. C’est l’un des piliers centraux de l’engagement du Groupe BEI auprès des collectivités et des citoyens.

L’Institut BEI soutient l’innovation sociale et les entrepreneurs qui cherchent à atteindre des objectifs sociaux, éthiques ou environnementaux, ou à créer et pérenniser une valeur sociale. Ses activités portent notamment sur les problématiques suivantes : chômage, égalité des chances, marginalisation des groupes défavorisés, accès à l’éducation et à d’autres services sociaux de base.