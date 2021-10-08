© Shutterstock

UniCredit Bank Slovakia bénéficiera des garanties de la banque de l’UE pour un montant total de 100 millions d’EUR au titre de l’EGF.

La nouvelle opération permettra d’accélérer la reprise des entreprises slovaques de toutes tailles.

Cette opération est la première de la BEI au titre de l’EGF en Slovaquie. Au 31 août 2021, des garanties qui représentent un montant de 18 milliards d’EUR et devraient mobiliser 143,7 milliards d’EUR d’investissements dans l’économie de l’UE, avaient été approuvées dans le cadre de l’EGF.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, va mettre 100 millions d’EUR sous forme de garanties provenant du Fonds de garantie européen (EGF) à la disposition d’UniCredit Bank Slovakia, qui pourra ainsi accorder des financements plus abordables pour une reprise plus rapide des petites et moyennes entreprises (PME), des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des grandes entreprises slovaques.

L’opération avec UniCredit Bank permettra de financer les besoins en fonds de roulement et en liquidités supplémentaires, ou des investissements en cours ou nouveaux, ainsi que des programmes d’expansion d’entreprises slovaques de toutes tailles. Elle aidera aussi les entreprises à se relever de la crise du coronavirus, protégera les emplois et alimentera la croissance économique et sociale slovaque.

Les financements iront à des entreprises actives dans des secteurs relevant de la mission à long terme de la BEI, à savoir promouvoir l’innovation, protéger l’environnement et appuyer indirectement les PME.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Slovaquie : « La BEI a tout lieu de se réjouir qu’un soutien réel et tangible, qui se chiffre à plusieurs millions d’EUR, sera apporté aux PME slovaques afin d’accélérer leur processus de redressement après la pandémie de COVID-19. Cette opération va permettre aux entreprises slovaques de bénéficier de financements abordables et ainsi de surmonter la crise. Elle protégera les emplois et les revenus pour la population slovaque et contribuera davantage au développement économique et social du pays. Nous constatons avec une grande fierté que l’EGF mis en place par la BEI tient ses engagements et continue à accélérer la reprise de l’économie après les effets dévastateurs de la pandémie. Dans ce contexte, je tiens à remercier nos partenaires de longue date chez UniCredit de nous donner une fois encore la possibilité d’investir dans un avenir durable, vert et prospère pour tous les Européens. »

Igor Matovič, ministre des finances slovaque : « La Slovaquie a rejoint l’EGF pour prendre part à une riposte coordonnée face aux répercussions de la crise sanitaire sur les économies de l’UE avec lesquelles elle est étroitement liée. Tandis que le soutien immédiat en Slovaquie a été fourni directement par l’État slovaque, je me réjouis de voir que l’EGF vient apporter un appui supplémentaire pour aider les entreprises du pays à se redresser et à devenir plus résilientes, et ainsi préserver les emplois et les revenus, dans un environnement économique encore fragile. »

Jakub Dusílek, président du conseil d’administration et PDG d’UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia : « UniCredit Bank est l’un des acteurs majeurs du financement des entreprises sur le marché bancaire slovaque. Je suis heureux que nous puissions participer à ce nouveau programme de garantie lancé en Slovaquie et j’en remercie la BEI. Nous pouvons ainsi fournir des financements à des conditions favorables représentant un total de 200 millions d’EUR pour aider les entreprises à surmonter les difficultés causées par la pandémie. Cette opération fait incontestablement d’UniCredit Bank un chef de file pour ce qui est du périmètre et de la sophistication de l’offre de programmes de garantie européens et nationaux. Nous offrons des solutions aux entreprises de toutes tailles dans toutes les régions. Il est important pour nous de pouvoir ainsi participer ensemble à la relance économique de la Slovaquie. »

L’EGF en voie de mobiliser 200 milliards d’EUR d’investissements pour accélérer la reprise post-COVID-19 de l’économie de l’UE

L’opération de partage de risque BEI-UniCredit est menée au titre du Fonds de garantie européen (EGF), le fonds de 25 milliards d’EUR créé par la BEI dans le cadre du dispositif mis en place par l’UE pour aider les entreprises à se remettre de la pandémie, à recruter et à croître.

L’EGF fournit des garanties en vue de libérer des capitaux pour les banques nationales de promotion économique, les banques locales et d’autres intermédiaires financiers, afin que plus de financements soient mis à la disposition des petites et moyennes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises. La Slovaquie est l’un des 22 États membres de l’UE qui participent à l’EGF. Sa contribution s’élève à 75 millions d’EUR sous la forme de garanties.

Les garanties apportées par les pays participant à l’EGF couvrent les pertes qui pourraient survenir dans le cadre des opérations au titre de l’EGF réalisées par le Groupe BEI – à savoir la BEI et sa branche spécialisée dans le financement des PME, le Fonds européen d’investissement.

À propos de l’activité de la BEI en Slovaquie

Depuis le début de ses opérations de prêt en Slovaquie en 1992, la BEI a investi 9,59 milliards d’EUR dans des secteurs économiques clés, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), les transports, les infrastructures et l’énergie. Rien qu’en 2020, elle a consacré 169,3 millions d’EUR à l’appui du développement économique et social en Slovaquie.

L’une des principales activités de la BEI en Slovaquie consiste à soutenir les PME et à améliorer leur accès aux financements à long terme en mettant en place des lignes de crédit avec des institutions financières locales. Au cours de la seule année 2020, la BEI a soutenu 520 PME slovaques et plus de 15 500 emplois, tout en renforçant la stabilité des institutions financières du pays.

En réponse à l’urgence liée à la pandémie de COVID-19, la BEI a fourni à ce jour 209,4 millions d’EUR à l’économie slovaque pour améliorer sa résilience et renforcer sa reprise.