L’Organisation européenne pour la cybersécurité et la Plateforme européenne de conseil en investissement vont participer à une étude de faisabilité sur la conception et la mise en place d’une plateforme européenne d’investissement dans la cybersécurité.

Cette nouvelle plateforme visera à attirer de grands investisseurs internationaux sur le marché européen.

L’Organisation européenne pour la cybersécurité (ECSO) et la Plateforme européenne de conseil en investissement, une initiative de conseil conjointe du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Commission européenne, ont annoncé ce jour leur participation à une étude de faisabilité sur la conception et la mise en place d’une plateforme d’investissement européenne dédiée à la cybersécurité. Cette nouvelle plateforme est destinée à attirer davantage d’investissements sur le marché européen de la cybersécurité. L’étude de faisabilité sera réalisée par la Plateforme de conseil en collaboration avec des experts du Groupe BEI et un consultant (à désigner). Cette initiative de coopération public-privé est née d’une demande du Centre basque de cybersécurité.

L’étude de faisabilité constitue la première étape vers une approche paneuropéenne plus globale, reposant sur un partenariat public-privé, pour soutenir les investissements dans le domaine de la cybersécurité. Jetant les bases d’une plateforme européenne d’investissement dans la cybersécurité, elle examinera les moyens d’attirer de grands investisseurs internationaux en Europe. Elle analysera également diverses possibilités de soutenir les petites et moyennes entreprises du secteur de la cybersécurité, afin de leur permettre de se développer, de rester implantées en Europe et d’être compétitives sur le marché mondial. En outre, cette étude se penchera sur les moyens d’encourager les investissements privés en rendant accessibles et en simplifiant les informations relatives au marché européen de la cybersécurité, ainsi que sur les possibilités de créer des programmes d’assistance technique spécifiques pour les investisseurs et les clients.

Javier Diéguez, directeur du Centre basque de cybersécurité et coprésident du groupe de travail sur la coopération internationale de l’Organisation européenne pour la cybersécurité, a annoncé l’initiative lors de la réunion de lancement organisée par l’ECSO et la BEI : « L’objectif stratégique de notre initiative pour la cybersécurité est de promouvoir et d’attirer des investissements dans les jeunes pousses et les PME européennes du secteur de la cybersécurité afin de poursuivre le développement des compétences et de solutions stratégiques en Europe ».

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Le passage au numérique est d’ores et déjà déterminant pour notre compétitivité, notre productivité et la création d’emplois. Et il le sera plus encore à l’avenir. Bien géré, il peut également jouer un rôle essentiel dans la lutte contre les changements climatiques. Cependant, comme les récentes attaques par rançongiciels l’ont montré, il pourra y avoir un lourd tribut à payer si nous ne prenons pas au sérieux les menaces qui accompagnent la transition numérique. C’est pourquoi je suis heureux que nous franchissions, avec nos partenaires, la première étape vers un renforcement de notre soutien à la cybersécurité européenne. Avec l’aide de la Plateforme de conseil et en conjuguant nos efforts, nous pourrons réaliser une analyse de marché approfondie qui nous permettra de concevoir les outils nécessaires pour soutenir nos jeunes pousses et créer un écosystème européen de cybersécurité qui soit plus autonome et occupe une place éminente au niveau mondial. »

François Lavaste, directeur général de Ace Capital Partners et membre du conseil d’administration de l’Organisation européenne pour la cybersécurité : « L’Europe a besoin d’un secteur de la cybersécurité solide pour protéger son économie et réduire sa dépendance technologique. La Plateforme européenne d’investissement dans la cybersécurité peut véritablement faire avancer les choses dans ce sens. L’ECSO est fière de contribuer à ce projet et de participer aux initiatives qui renforceront la cybersécurité en Europe. »

L’étude de faisabilité relative à la création d’une Plateforme européenne d’investissement dans la cybersécurité s’inscrit dans le cadre d’une initiative de l’Organisation européenne pour la cybersécurité lancée à la suite d’une lettre d’intention signée par 50 grandes entreprises et organisations européennes du secteur de la cybersécurité, ainsi que par plusieurs commissaires européens. Cette initiative vise à stimuler les capacités industrielles et d’investissement de l’Europe en matière de cybersécurité et à en promouvoir l’adoption.

Informations générales

BEI

La Plateforme européenne de conseil en investissement est un partenariat de conseil entre le Groupe Banque européenne d’investissement et la Commission européenne, mis en place dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. La Plateforme de conseil offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle favorise la définition, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. Ses conseillers travaillent directement avec les promoteurs de projet afin de concevoir des solutions de conseil intégrées à l’appui des projets d’investissement.

À propos de l’ECSO

L’Organisation européenne pour la cybersécurité (ECSO) est une organisation sans but lucratif créée en 2016. L’ECSO réunit plus de 250 acteurs européens du secteur de la cybersécurité, dont des grandes entreprises, des PME et des jeunes pousses, des centres de recherche, des universités, des utilisateurs finals, des opérateurs, des associations et des administrations nationales. L’ECSO travaille avec ses membres et ses partenaires à la mise en place d’un écosystème européen de cybersécurité compétitif offrant des solutions de cybersécurité fiables et renforçant la posture de cybersécurité et l’indépendance technologique de l’Europe.