La BEI signe une garantie avec l’agence suédoise de crédit à l’exportation (SEK) afin d’aider les entreprises à effectuer de nouveaux investissements et à se relever de la pandémie de COVID-19.

La garantie au titre du Fonds de garantie paneuropéen (EGF) permettra de fournir de nouveaux prêts d’une valeur totale de 817 millions d’EUR aux entreprises suédoises confrontées à des restrictions liées au COVID-19.

L’effet sur l’économie est estimé à plus de 1,1 milliard d’EUR.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de garantie avec l’agence suédoise de crédit à l’exportation (SEK) en vue d’accorder de nouveaux financements, pour une valeur totale de 817 millions d’EUR (8,3 milliards de couronnes suédoises), à des entreprises suédoises. L’objectif est d’aider les moyennes et grandes entreprises à effectuer de nouveaux investissements et à surmonter les effets de la pandémie de COVID-19. Cet accord relève du programme de garantie du Fonds de garantie paneuropéen.

Une garantie de 350 millions d’EUR de la BEI soutenue au titre du Fonds de garantie paneuropéen permettra de couvrir 75 % d’un nouveau portefeuille de prêts représentant 467 millions d’EUR. En outre, SEK s’engage à accorder de nouveaux prêts aux entreprises suédoises pour le même montant que celui de la garantie de l’EGF. Ainsi, un montant total de 817 millions d’EUR sera mis à disposition sous forme de nouveaux financements. Grâce à d’autres investissements qui seront ensuite effectués par les entreprises ciblées, l’effet total sur l’économie suédoise est estimé à plus de 1,1 milliard d’EUR.

Ces nouveaux financements amélioreront les possibilités d’emprunt des entreprises et leur offriront l’appui dont elles ont tant besoin pour relever les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la pandémie.

« Grâce à cet accord, nous disposons d’une capacité supplémentaire pour financer des entreprises et renforcer leur compétitivité internationale. Tant les exportateurs que leurs sous-traitants peuvent désormais bénéficier d’un financement de SEK garanti par la BEI », déclare Magnus Montan, directeur général de SEK.

Pour les entreprises, cela signifie que SEK mettra à disposition des financements supplémentaires à des conditions concurrentielles, à des prix qui leur permettront de combler le déficit d’investissement résultant de la pandémie. La garantie de partage des risques fournie par la BEI au titre du Fonds de garantie paneuropéen permettra d’accroître la capacité de prise de risques de SEK et de réduire le coût du financement pour les entreprises bénéficiant du programme de garantie de l’EGF.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Bien que les entreprises suédoises aient assez bien résisté aux effets de la pandémie, elles ont encore besoin de financements pour pouvoir sortir de la crise. C’est pourquoi la BEI est heureuse de pouvoir coopérer avec SEK pour faire en sorte que les entreprises suédoises puissent bénéficier de ce dispositif paneuropéen. »

Informations générales

En 2020, la BEI a prêté plus de 2 milliards d’EUR à l’appui de projets réalisés en Suède. La BEI lève des fonds sur les marchés des capitaux et les met à la disposition de projets qui soutiennent les objectifs de l’UE. Quelque 90 % de tous ses prêts sont accordés au sein de l’Union européenne.

Le Fonds de garantie paneuropéen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de la Suède et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises pénalisées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des titres adossés à des actifs, des fonds propres et d’autres instruments financiers afin d’appuyer essentiellement des petites et moyennes entreprises. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.

L’agence suédoise de crédit à l’exportation (SEK) est une société publique qui finance les exportateurs suédois, ainsi que leurs fournisseurs et acheteurs internationaux. Depuis 1962, SEK met à disposition des prêts qui ont permis à des centaines d’entreprises suédoises de croître en augmentant leur production, en réalisant des acquisitions, en augmentant leurs effectifs et en vendant des produits et des services à des clients dans le monde entier. Proposant des prêts dans 60 pays, SEK a une longue expérience du financement international et est un partenaire d’affaires naturel lorsqu’il s’agit de financer les exportations.