La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt d’amorçage-investissement de 15 millions d’EUR au maximum à TactoTek, une entreprise finlandaise de nouvelles technologies située à Oulu.

Le financement de la BEI relève du volet « amorçage-investissement » du Fonds de garantie européen, l’un des éléments du plan d’urgence de 540 milliards d’EUR que les États membres de l’UE ont adopté au printemps 2020.

Cette contribution s’inscrit dans le cadre d’une levée de fonds de 22 millions d’EUR lancée par TactoTek, qui comprend un instrument de financement-relais à risque de 4 millions d’EUR, initié par Conor Venture Partners avec la participation de Tesi, et une aide publique de 3 millions d’EUR.

La Banque européenne d’investissement s’est engagée à soutenir l’entreprise finlandaise TactoTek, qui met au point des méthodes et des technologies de production IMSE ® (In-mold Structural Electronics – électronique structurelle moulée par injection). TactoTek utilisera ce financement pour accroître ses investissements dans l’innovation et la recherche, ainsi que pour soutenir sa croissance, entravée par les obstacles qu’a engendrés la pandémie de COVID-19. Le prêt a été accordé au titre du Fonds de garantie européen (EGF), un programme mis en œuvre à l’échelle de l’UE, destiné à aider les PME viables à long terme mais en situation précaire dans la conjoncture actuelle, à se développer pour sortir de cette période difficile.

En donnant à l’électronique la forme souhaitée pour faire partie intégrante du produit final, la technologie IMSE permet aux marques d’intégrer des composants électroniques dans la conception du produit sans en compromettre la ligne. Grâce à la technologie IMSE, l’électronique est intégrée dans des procédés de fabrication propre et additive. En outre, une analyse du cycle de vie des produits montre qu’une part représentative de cette technologie contribue à réduire l’utilisation de plastique de 70 % et les émissions de gaz à effet de serre de l’acquisition des ressources jusqu’à la sortie de l’usine de 35 % par rapport aux assemblages électroniques classiques. Outre son importance croissante dans les secteurs de l’automobile et de l’électroménager, la technologie IMSE convient également aux matériaux flexibles, utilisés par exemple dans les accessoires portables, les vêtements intelligents et d’autres applications liées à l’Internet des objets.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Il est clair, selon moi, que l’Europe doit s’attacher à soutenir ses entreprises innovantes, en veillant à ce que les technologies, les compétences et le savoir-faire développés dans les pays de l’UE puissent progresser plus encore. Ces dernières années, la BEI a créé toute une série d’instruments financiers pour soutenir des entreprises comme TactoTek, et aujourd’hui le Fonds de garantie européen nous donne vraiment la puissance d’action nécessaire pour renforcer ce soutien. Les applications que la technologie de TactoTek rend possibles sont infinies, d’où l’importance de la soutenir, également en tant que vecteur de développement pour d’autres secteurs. »

« La pandémie est à l’origine d’une incertitude importante pour la plupart des entreprises et a initialement ralenti l’adoption de nouvelles technologies », a ajouté Jussi Harvela, PDG de TactoTek. « Nous sommes très positifs quant à l’accélération que nous connaissons sur le marché, et le fait que TactoTek puisse bénéficier de fonds au titre de l’EGF et du soutien de nos investisseurs inspirera confiance à nos clients, parmi lesquels des leaders mondiaux de l’automobile, des marques grand public/industrielles et leurs fournisseurs qui utilisent la technologie IMSE sous licence. »

Informations générales

En 2020, la BEI a mis plus de 676 millions d’EUR à disposition à l’appui de projets réalisés en Finlande. La BEI emprunte sur les marchés des capitaux puis prête à l’appui de projets qui soutiennent les objectifs de l’UE. Quelque 90 % de tous ses prêts sont accordés au sein de l’Union européenne.

Le Fonds de garantie européen a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de la Finlande et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin de soutenir essentiellement des petites et moyennes entreprises. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.

Tactotek Oy, située à Oulu, est une entreprise technologique finlandaise fondée en 2011 et issue de VTT (le centre de recherche technique de Finlande). Elle conçoit et commercialise des méthodes et des technologies de production basées sur l’électronique structurelle moulée par injection (« IMSE »). Les principales applications de cette technologie se retrouvent dans divers secteurs : interfaces homme-machine (IHM), solutions de connectivité et d’assistance électronique pour l’automobile, maisons intelligentes, appareils ménagers et autres. L’entreprise se consacre pour l’essentiel à la conception, à l’octroi de licences technologiques et à la fabrication à petite échelle de pièces électroniques moulées de différentes tailles et formes, notamment pour les secteurs de l’automobile et de l’électronique grand public. Elle emploie actuellement 93 ETP, dont 53 actifs dans la R-D. TactoTek est financée par des leaders internationaux de la finance et de l’industrie, déterminés à faire progresser les solutions technologiques au bénéfice des consommateurs et de l’environnement. Parmi les investisseurs de TactoTek figurent Conor Venture Partners, 3M Ventures, Repsol Energy Ventures, Faurecia Ventures, Voima Ventures, Tesi, Nidoco AB et Cornes Technologies Limited.