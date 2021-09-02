Afin d’aider la Tunisie à faire face à la crise sanitaire et d’appuyer sa stratégie de lutte contre le COVID-19, la Banque européenne d’investissement a accordé via son Institut une donation exceptionnelle de 250.000 euros.

Ces fonds, qui seront gérés par deux organisations non-gouvernementales (UNICEF Luxembourg et la Croix Rouge) en collaboration avec les bureaux locaux de la Croix Rouge/ Croissant Rouge et UNICEF ainsi que la Représentation de la BEI en Tunisie, seront dédiés à l’acquisition de concentrateurs d’oxygène et au recrutement d’équipes médicales chargées d’assister durant six mois les personnes vivant en milieu rural et ne pouvant pas se déplacer dans les hôpitaux pour recevoir les soins nécessaires.

« Face à la situation sanitaire exceptionnelle, il est important d’agir vite et de répondre aux besoins les plus urgents pour le matériel comme pour les soins des personnes isolées en milieu rural. Cette nouvelle action menée en partenariat avec l’UNICEF/OMS et le Croissant Rouge International marque la forte mobilisation de la BEI en faveur de la Tunisie avec laquelle la BEI a développé un partenariat stratégique et un lien de confiance depuis de nombreuses années. » a déclaré M. Ricardo Mourinho Felix, Vice-Président de la BEI.

Rappelons que cette aide s’inscrit dans le cadre de l’action engagée par l’Union européenne et ses Etats membres pour soutenir la Tunisie dans sa lutte contre le coronavirus.

En effet, face à l’aggravation de la crise sanitaire en Tunisie en 2021, l’Union européenne et les Etats membres ont mobilisé une aide d’urgence exceptionnelle. Près de 1,3 million de doses de vaccin et de 8 millions de masques faciaux, ainsi que des tests antigéniques, des concentrateurs d'oxygène, des lits de soins, des ambulances et d'autres équipements médicaux essentiels ont déjà pu être livrés.

Comme banque de l’Union européenne, la BEI accorde des prêts à des conditions avantageuses afin de financer des projets d’investissement dans plus de 80 pays à travers le monde. Elle accorde exceptionnellement des dons pour aider les pays en cas de catastrophe naturelle ou humanitaire. Depuis l’émergence du COVID-19, la BEI a accordé des dons pour un montant de 1 million d’euros à des ONG luttant contre la pandémie et à des instituts de recherche scientifique.