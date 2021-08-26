Ce financement soutient le développement, par EnduroSat, de nanosatellites définis par logiciel ainsi que de son nouveau service de partage dans l’espace.

L’appui de la BEI créera également des emplois hautement qualifiés dans le secteur spatial européen et aura des retombées positives pour l’environnement en orbite, favorisant ainsi indirectement la réduction du volume de débris spatiaux.

Il s’agit de la première opération d’amorçage-investissement en Bulgarie au titre du Fonds de garantie européen (EGF).

Aujourd’hui, la Banque européenne d’investissement (BEI), l’institution de prêt à long terme de l’Union européenne, et EnduroSat, une entreprise bulgare à croissance rapide fournissant des solutions pour le marché spatial mondial, ont annoncé un accord relatif à un prêt d’amorçage-investissement d’un montant maximal de 10 millions d’EUR. Ce financement se présente sous la forme d’un prêt d’amorçage-investissement récemment mis à disposition, soutenu par le Fonds de garantie européen (EGF), créé par la BEI pour soutenir les entreprises européennes pendant la pandémie de COVID-19.

L’apport de ressources de la BEI soutiendra la croissance d’EnduroSat et la création d’emplois en vue de poursuivre le développement de nanosatellites et de services spatiaux innovants, performants et abordables que propose cette société, au bénéfice des entreprises, de l’exploration et des équipes scientifiques du monde entier. Il appuiera aussi le développement du « service de partage de satellite », une technologie de rupture mise en place par EnduroSat. Ce nouveau concept démocratise l’accès aux données spatiales. Il permet aux clients de louer les satellites de l’entreprise pour déployer des capteurs et des instruments au lieu de développer leurs propres flottes de satellites.

Le service de partage de satellite rationalise les opérations dans l’espace en couvrant tous les aspects du processus – de l’intégration de la charge utile (fret client) et du lancement jusqu’à la commande et au contrôle des données via une interface utilisateur dématérialisée simplifiée. Son objectif est d’aider à stimuler l’innovation au niveau de l’ultime frontière, en offrant aux entrepreneurs, aux scientifiques et aux spécialistes en technologie visionnaires un accès facile à l’espace. Ce nouvel accès aux données spatiales aura également des retombées positives pour l’environnement, puisqu’il réduira le nombre de lancements de petits satellites requis, ce qui se traduira par un moindre volume de débris spatiaux.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « La première signature d’un prêt d’amorçage-investissement au titre du Fonds de garantie européen, avec la start-up bulgare Endurosat, est une excellente nouvelle pour l’économie bulgare et la compétitivité de l’Europe dans son ensemble. Elle promeut le segment du nouvel espace, qui vise à démocratiser et à améliorer l’accès de tous à l’espace et aux technologies et applications spatiales associées, dans le respect de l’environnement. À ce titre, ce prêt contribuera à stimuler l’emploi et l’innovation dans un secteur d’avant-garde, porteur de technologies de rupture, qui définira notre avenir. »

Raycho Raychev, fondateur et PDG d’EnduroSat : « Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Cette contribution et ce financement simplifieront notre mission qui consiste à donner les moyens aux universités, aux entreprises et aux équipes scientifiques du monde entier de tester et de valider leurs technologies dans l’espace. EnduroSat a travaillé d’arrache-pied pour mettre au point des nanosatellites définis par logiciels, offrant la simplicité en matière de fonctionnement en orbite et de traitement des données. Notre service de partage de satellite simplifie radicalement le processus d’acheminement de votre charge utile, en un laps de temps beaucoup plus court. »

Financement du nouvel espace

Le secteur spatial mondial, qui enregistre une croissance presque deux fois supérieure à celle du reste de l’économie (pré-COVID-19), connaît des changements considérables. De nombreuses nouvelles entreprises privées font leur entrée sur ce marché longtemps dominé par des organismes publics. Selon l’ESA, chaque euro qui y est investi en rapporte en moyenne 6 à l’économie, rendant ainsi ce secteur essentiel à la croissance, à la compétitivité et à l’emploi de haute technologie. Les techniques spatiales en orbite et leurs applications sur Terre jouent un rôle important dans bon nombre de secteurs, dont la navigation maritime et aérienne, l’agriculture, la gestion des ressources naturelles, les assurances, la finance et la logistique.

L’Union européenne a mis en place des programmes phares tels que Copernicus et Galileo qui fournissent à l’Europe des capacités spatiales autonomes et elle prend également part aux changements en cours dans le secteur du « nouvel espace » au moyen de divers instruments de financement. Le Groupe BEI fournit des prêts d’amorçage-investissement directs à des entreprises à croissance rapide ayant atteint un stade de développement avancé et, par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement (FEI), soutient divers fonds de capital-risque afin d’apporter son concours à de jeunes pousses spatiales européennes qui en sont à un stade plus précoce de leur développement. Avec le financement direct d’EnduroSat, la BEI ajoute une troisième entreprise axée sur le nouvel espace à son portefeuille de prêts d’amorçage-investissement, faisant ainsi suite aux financements de Spire Global et D-Orbit en 2020.

Outre ses financements, la BEI soutient l’essor d’un nouveau secteur spatial européen au moyen de ses services de conseil, en collaboration avec la Commission européenne. Les services de la Banque ont notamment produit une étude de marché sur l’avenir du secteur spatial européen (The future of the European space sector) et lancé le Space Finance Lab de la BEI, un forum sur le financement du secteur spatial. Ce laboratoire met en relation les bailleurs de fonds et les entreprises spatiales et aide ainsi ces dernières à accéder à la BEI et à d’autres sources de financements à long terme (les capitaux dits « patients »).

Informations générales

EnduroSat fournit des nanosatellites définis par logiciel et des services spatiaux au bénéfice des entreprises, de l’exploration et des équipes scientifiques. Cette entreprise est axée sur l’élaboration de constellations de satellites et de programmes d’exploration de nouvelle génération. Forte d’une croissance annuelle de plus de 250 %, c’est l’une des entreprises spatiales qui connaît l’essor le plus rapide en Europe. Fière d’appartenir à la Fédération internationale d’astronautique (FIA), l’équipe d’EnduroSat dénombre plus de 80 développeurs, ingénieurs et scientifiques de talent, actuellement au service de plus de 110 clients dans le monde. Parmi les clients qui ont recours au service de partage de satellite, l’on compte : 1) des entreprises relevant du volet commercial de l’espace (opérateurs de services de données) dans le domaine de l’internet des objets, de la télédétection, de la météorologie et de l’observation de la Terre et 2) des organismes de recherche : agences spatiales, universités et instituts.

Le Fonds de garantie paneuropéen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de la Bulgarie et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises pénalisées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au Fonds européen d’investissement (FEI) de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin de soutenir essentiellement des petites et moyennes entreprises. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.