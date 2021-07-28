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EDS (EGF VD)

Signature(s)

Montant
10 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bulgarie : 10 000 000 €
Télécom : 10 000 000 €
Date(s) de signature
28/07/2021 : 10 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 août 2021
Statut
Référence
Signé | 28/07/2021
20210164
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EDS (EGF VD)
ENDUROSAT AD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
EUR 20 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will support the company's investments into innovation, space infrastructure and commercial expansion inside the EU, mainly in Bulgaria.

The objectives of the EIB financing are to support the company mitigate and overcome the negative economic impact of the COVID-19 pandemic crisis, and execute its space infrastructure, innovation, and commercial expansion investments.

Additionnalité et impact

Founded in 2015, EnduroSat is a Bulgarian space start-up based in Sofia. It designs, builds and manufactures Nanosatellites. Its mission is to deliver a streamlined space data service, empowering corporates, exploration, and science teams. Its Shared Satellite Service allows multiple customer payloads on a single NanoSat at a fraction of current costs and complexity. This streamlines space operations by covering the whole process: from payload integration over launch to data handling, via simple cloud-based user interface. This provides easy access to space to visionary entrepreneurs, scientists, and technologists. 

EnduroSat AD is the group parent and EIB borrower. The group employs 70&#43; people, and has the potential to become an EU leader and enabler for the global New Space economy. The project will provide near-term liquidity to mitigate the negative impacts of COVID-19, under the Pan-European Guarantee Fund (EGF). The venture loan will finance investments in innovation, space infrastructure and services, and commercial expansion in EU. It will also generate positive externalities, such as knowledge transfer, reduced space debris thanks to multi-payload satellites, increased competition, and expansion of the EU's Remote Sensing capabilities. Finally, it addresses a funding gap in European VC with a unique, long-term, low-dilutive venture debt instrument.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDS (EGF VD)
Date de publication
18 Sep 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141781479
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210164
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EDS (EGF VD)
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
179809131
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20210164
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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