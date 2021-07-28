EDS (EGF VD)

Fiche récapitulative
The project will support the company's investments into innovation, space infrastructure and commercial expansion inside the EU, mainly in Bulgaria.
The objectives of the EIB financing are to support the company mitigate and overcome the negative economic impact of the COVID-19 pandemic crisis, and execute its space infrastructure, innovation, and commercial expansion investments.
Founded in 2015, EnduroSat is a Bulgarian space start-up based in Sofia. It designs, builds and manufactures Nanosatellites. Its mission is to deliver a streamlined space data service, empowering corporates, exploration, and science teams. Its Shared Satellite Service allows multiple customer payloads on a single NanoSat at a fraction of current costs and complexity. This streamlines space operations by covering the whole process: from payload integration over launch to data handling, via simple cloud-based user interface. This provides easy access to space to visionary entrepreneurs, scientists, and technologists.
EnduroSat AD is the group parent and EIB borrower. The group employs 70+ people, and has the potential to become an EU leader and enabler for the global New Space economy. The project will provide near-term liquidity to mitigate the negative impacts of COVID-19, under the Pan-European Guarantee Fund (EGF). The venture loan will finance investments in innovation, space infrastructure and services, and commercial expansion in EU. It will also generate positive externalities, such as knowledge transfer, reduced space debris thanks to multi-payload satellites, increased competition, and expansion of the EU's Remote Sensing capabilities. Finally, it addresses a funding gap in European VC with a unique, long-term, low-dilutive venture debt instrument.
The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.