Les exploitations agricoles de petite et moyenne dimension de Roumanie vont bénéficier d’un meilleur accès aux financements grâce à de nouvelles ressources allouées à Agricover Credit IFN par la Banque européenne d’investissement (BEI), en vertu de l’accord conclu en 2020 pour un montant initial approuvé de 15 millions d’EUR au total.

Ces fonds sont mis à la disposition d’Agricover Credit IFN en plus de la première tranche de 7,5 millions d’EUR déjà octroyée en 2020. Le financement de la BEI fait l’objet d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

Agricover Credit IFN finance le secteur de l’agriculture et travaille avec plus de 15 % de l’ensemble des exploitants agricoles professionnels de Roumanie. Filiale d’Agricover Holding S.A., Agricover Credit IFN propose des services relevant de l’agro-industrie ainsi que des services financiers destinés aux agriculteurs en s’appuyant sur un modèle économique hautement intégré centré sur la satisfaction des besoins essentiels de la profession.

Cette deuxième tranche qui fournira des fonds nouveaux à Agricover Credit IFN lui permettra d’accorder des prêts destinés à des exploitations agricoles de petite et moyenne dimension dans le but de favoriser une croissance durable du secteur et des entreprises agricoles.

Christian Kettel-Thomsen, vice-président de la BEI : « Il est primordial de débloquer des investissements dans le secteur agricole pour permettre à l’agro-industrie de croître, d’exploiter de nouvelles possibilités commerciales et de créer des emplois. La Banque européenne d’investissement est heureuse de renforcer encore sa coopération avec son partenaire roumain spécialisé dans le financement des exploitants agricoles, Agricover Credit, dans le cadre de ce nouveau contrat de financement de 7,5 millions d’EUR conclu ce jour à Bucarest. »

« Cette deuxième tranche du concours de la BEI vient renforcer la position d’Agricover Credit en tant que partenaire stratégique des exploitants agricoles roumains, qui leur propose un support financier spécifique répondant à leurs différents besoins de croissance. Outre le financement des grandes exploitations, nous apportons notre concours à un très grand nombre d’entreprises de petite et moyenne dimension pour qui une aide financière est indispensable au développement durable des activités agricoles.

Nous remercions la BEI d’avoir tout comme nous cru au potentiel de l’agro-industrie roumaine et d’avoir appuyé notre modèle commercial florissant », a déclaré Robert Rekkers, directeur général de Credit Agricover IFN.