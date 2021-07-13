Prêt de la BEI en faveur de la Banque tchéco-morave de garantie et de développement (ČMZRB), débloquant de nouvelles sources de financement pour des projets d’infrastructure aux échelles municipales et régionales.

L’opération soutient la mise en œuvre du récent programme de développement urbain durable et résilient de ČMZRB.

Le prêt de la BEI contribuera à accélérer la reprise de l’économie tchèque face aux effets secondaires de la pandémie de COVID-19.

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’Union européenne, fournira 191 millions d’EUR à la Banque tchéco-morave de garantie et de développement (ČMZRB), qui est la banque nationale de promotion économique de la République tchèque, pour soutenir le financement de projets de développement d’infrastructures municipales et régionales dans l’ensemble de la Tchéquie.

L’investissement de la banque de l’UE soutiendra le programme récemment mis en place par ČMZRB pour le développement durable et résilient des municipalités et des régions du pays et favorisera l’accélération de la reprise de l’économie tchèque à la suite du COVID-19.

Des financements plus accessibles fournis par la BEI seront mis à disposition pour la rénovation, la modernisation, le remplacement et la réorganisation des principales infrastructures urbaines du pays (y compris les bâtiments sociaux, culturels et administratifs), le renforcement de l’efficacité environnementale et énergétique des bâtiments publics, ainsi que l’amélioration des infrastructures de transport et de santé.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en République tchèque : « Un développement régional continu et durable et des infrastructures régionales et municipales de haute qualité sont essentiels à une meilleure qualité de vie et à un meilleur environnement commercial pour la population tchèque. La Banque européenne d’investissement se réjouit d’appuyer ČMZRB et de financer son programme de développement urbain, qui se traduira par des transports et des services collectifs de meilleure qualité et accélérera la reprise de l’économie nationale à la suite de la pandémie de COVID-19. Nous sommes très reconnaissants de cette coopération fructueuse avec ČMZRB et de l’occasion qui nous a été offerte de contribuer au développement économique et social de la République tchèque. »

Jiří Jirásek, président du conseil d’administration et président-directeur général de la Banque tchéco-morave de garantie et de développement : « Cette période agitée que nous traversons nous montre l’importance accrue d’un soutien stable et à long terme des régions et zones urbaines de la République tchèque. Ce nouveau prêt de la BEI illustre parfaitement les efforts communs visant à répondre efficacement aux besoins régionaux définis, au moyen d’une action concrète. Je me réjouis de l’occasion qui m’est donnée d’aider à combler les lacunes en matière d’infrastructures, en collaboration avec le Groupe Banque européenne d’investissement, notre partenaire de longue date à la réputation solide. Permettez-moi de remercier toute l’équipe de la BEI pour son soutien continu et fiable. »

Le prêt de la BEI soutient les efforts déployés par le gouvernement tchèque pour relancer l’économie nationale à la suite de la pandémie de COVID-19 en favorisant des projets d’infrastructure aux échelles municipale et régionale.

Grâce à des investissements dans les infrastructures municipales et régionales de santé, le projet contribuera également à renforcer la résilience générale de la République tchèque aux grandes crises de santé publique telles que celle du COVID-19.

À propos de ČMZRB

La Banque tchéco-morave de garantie et de développement (ČMZRB) est une entité bancaire d’État qui vise à contribuer au développement économique et social efficace de la République tchèque et de ses régions. À l’heure actuelle, la principale mission de ČMZRB en tant que banque nationale de promotion économique est de faciliter l’accès au financement des petites et moyennes entreprises au moyen de produits bancaires spécialisés. Néanmoins, l’un de ses principaux objectifs à long terme est de soutenir les régions et les municipalités tchèques en contribuant au développement de leurs infrastructures. ČMZRB est le principal fournisseur d’instruments financiers en République tchèque, financés à la fois par des ressources nationales et des fonds de l’UE, en coopération étroite avec le Groupe BEI.