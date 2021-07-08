© Shutterstock

La banque de l’UE investira 146 millions d’EUR en Hongrie pour soutenir l’achat de fournitures et d’équipements médicaux essentiels dans la lutte contre le COVID-19.

L’année dernière, la BEI a investi 162,5 millions d’EUR pour soutenir le secteur médical hongrois en réponse à la pandémie de COVID-19.

Le bénéficiaire du prêt est Országos Kórházi Főigazgatóság, l’organisme national chargé de la gestion des hôpitaux en Hongrie.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, et le ministère hongrois des finances ont signé un prêt de 146 millions d’EUR pour soutenir le secteur des soins de santé du pays par l’achat de fournitures médicales, d’unités mobiles et d’un large éventail d’équipements.

Le prêt couvre également l'achat d'équipements de protection individuelle pour le personnel médical et les interventions d'urgence.

L’opération bénéficiera à la Direction générale nationale des hôpitaux (Országos Kórházi Főigazgatóság), l’organisme national chargé de la gestion des hôpitaux en Hongrie.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Hongrie : « La BEI est très fière du soutien qu’elle apporte en permanence à la protection des vies en Hongrie, menacée par la pandémie de COVID-19, mais aussi de son appui au gouvernement hongrois dans sa lutte contre cette maladie. Le prêt signé aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de la réponse sur mesure de la BEI à la crise de COVID-19. Elle témoigne des efforts que la BEI entreprend pour renforcer les systèmes de santé européens à la suite de la pandémie et garantir à tous nos citoyens et au personnel médical le niveau le plus élevé de protection contre le coronavirus. Nous sommes prêts à continuer d’aider la Hongrie à se remettre de la crise de COVID-19 et à financer des projets visant à offrir une solution à long terme à la pandémie. Je tiens à remercier le vice-premier ministre et ministre des finances Varga pour son excellente coopération dans le cadre de cet important projet. »

Mihály Varga, vice-premier ministre et ministre hongrois des finances : « Il s’agit du deuxième prêt de la BEI destiné à renforcer le système de santé hongrois et sa capacité à protéger la population du pays des effets de la pandémie de COVID-19. La Hongrie est désormais prête à une éventuelle quatrième vague de l’épidémie. L’année dernière, la banque de l’UE a fourni 162,5 millions d’EUR à la Hongrie pour la passation de marchés dans le cadre de la crise de COVID-19, portant à 308,5 millions d’EUR le soutien total que la BEI apporte à l’amélioration de la résilience du système national de soins de santé. »

Le soutien fourni par la BEI pour faire face à l’urgence sanitaire causée par le coronavirus en Hongrie et dans l’Union européenne, qui vient compléter et renforcer les mesures similaires mises en place par la Commission européenne, montre que la Banque est prête à endiguer les conséquences de l’épidémie en cours dans la région.

L’activité de la BEI en Hongrie

Le montant total des engagements de la BEI en Hongrie depuis le début de ses activités dans le pays atteint actuellement près de 21,6 milliards d’EUR. Entre 2010 et 2020, la BEI y a signé des opérations à hauteur de 11,2 milliards d’EUR. Les opérations de la Banque couvrent des secteurs importants de l’économie hongroise, dont les transports, l’environnement, les infrastructures énergétiques, la production manufacturière et les services.

La promotion des petites et moyennes entreprises (PME) grâce à l’amélioration de leur accès aux financements à long terme par l’intermédiaire d’institutions financières locales, constitue un autre volet important de l’activité de la BEI en Hongrie. Depuis 2001, la banque de l’UE a soutenu 5 172 PME hongroises, préservant ainsi 263 767 emplois.