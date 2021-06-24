© NBG Greece

Premières opérations en Grèce au titre du Fonds de garantie européen pour aider les entreprises à se redresser après la pandémie et à se développer

Engagement commun du Groupe BEI à soutenir les PME, les ETI et, pour la première fois, les grandes entreprises

Première opération avec garantie directe de la BEI en Grèce et première opération avec garantie du FEI en Grèce pour couvrir l’affacturage

Continuité du soutien récent de la BEI et du FEI au financement d’entreprises grecques à hauteur de 4,5 milliards d’EUR par NBG

En Grèce, les petites, moyennes et grandes entreprises touchées par la crise de COVID-19 bénéficieront de 1,125 milliard d’EUR de financement nouveau de National Bank of Greece (NBG) soutenu par les premières signatures des produits du Fonds de garantie européen (EGF) dans le pays.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI) garantiront les financements d’entreprise apportés par NBG afin de permettre aux entreprises de toutes tailles d’accéder à des ressources à des conditions avantageuses, de mieux faire face aux enjeux posés par la pandémie et d’investir pour l’avenir.

Les premières opérations soutenues par le Fonds de garantie européen en Grèce ont été approuvées officiellement au siège de National Bank of Greece à Athènes en début de journée. Pavlos Mylonas, directeur général de National Bank of Greece, Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement chargé des opérations en Grèce, et Alain Godard, directeur général du Fonds européen d’investissement étaient présents à la cérémonie de signature.

« La crise sanitaire a posé des défis sans précédent aux entreprises grecques et exigé une réponse rapide afin d’aider ces dernières à s’adapter et protéger les emplois. NBG a répondu aux besoins de ses clients pendant cette période difficile et se réjouit de ce nouveau soutien d’envergure de la BEI et du FEI mis à disposition dans le cadre de la première utilisation du Fonds de garantie européen dans notre pays. Les accords convenus ce jour permettront à NBG d’acheminer 1,125 milliard d’EUR de financement vers des centaines d’entreprises dans tout le pays », a déclaré Pavlos Mylonas, directeur général de National Bank of Greece.

« Le Groupe BEI s’est engagé à aider les entrepreneurs et les entreprises en Europe et dans le monde entier à tenir bon face aux conséquences de la crise de COVID-19. La première utilisation ce jour du Fonds de garantie européen par NBG, notre partenaire local de longue date, débloquera de nouveaux financements qui aideront les entreprises à traverser cette période difficile et à se bâtir un meilleur avenir », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

« La dernière coopération en date de la BEI avec NBG arrive à un moment clé pour l’économie grecque. Ensemble, nous aiderons les entreprises grecques à participer au redressement national. Ce déploiement du Fonds de garantie européen marque la première fois que la BEI fournit des garanties pour des financements d’entreprise dans le pays et représente le premier soutien jamais apporté par la BEI au financement de grandes entreprises en Grèce par l’intermédiaire d’une banque, son partenaire local », a déclaré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne chargé des opérations en Grèce.

« Le Fonds européen d’investissement intensifie son engagement à soutenir les entreprises européennes les plus durement touchées par la crise sanitaire en consolidant et apportant des fonds propres, des fonds de dette et des produits de garantie en réponse à leurs besoins de financement précis. Le nouveau mécanisme de garantie du FEI en faveur de NBG complètera la garantie de la BEI. Il permettra aux entreprises grecques, toutes tailles confondues, d’accéder à des financements ciblés en cette période cruciale », a déclaré Alain Godard, directeur général du FEI.

Les entreprises grecques bénéficient de la réponse paneuropéenne à la crise sanitaire, dotée de 25 milliards d’EUR

Le Fonds de garantie européen doté de 25 milliards d’EUR a été créé par le Groupe BEI et les États membres de l’UE dans les semaines qui ont suivi le début de la pandémie afin de protéger les entreprises européennes durement frappées par la crise de COVID-19, mais considérées comme viables à long terme.

En contribuant à couvrir les pertes et à libérer du capital pour des intermédiaires financiers, les garanties de l’EGF permettent à des intermédiaires financiers de prêter davantage de fonds aux entreprises à de meilleures conditions, aidant les entreprises à accéder à un financement rapide et avantageux et à surmonter les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.

Une opération qui associe le soutien de NBG, de la BEI et du FEI pour accroître la capacité de résistance des entreprises grecques

Le Fonds de garantie européen permettra à la BEI et au FEI de garantir les prêts d’entreprise accordés par NBG aux sociétés grecques.

L’opération de la BEI implique une garantie en faveur de NBG couvrant les pertes potentiellement encourues sur un portefeuille de 200 millions d’EUR de nouveaux prêts accordés à des entreprises (ETI et grandes entreprises) qui ont été touchées par la crise sanitaire, mais qui sont considérées comme viables à long terme. Compte tenu de l’engagement en matière de levier pris par NBG vis-à-vis des PME et des contributions des bénéficiaires finals provenant d’autres sources, l’opération devrait mobiliser près de 500 millions d’EUR de financement au bénéfice des entreprises grecques.

L’opération du FEI consiste en un soutien sous forme de garantie directe pour mettre des fonds à la disposition de PME et d’ETI par le biais d’un portefeuille de prêts de 775 millions d’EUR, couvrant un large éventail de produits de financement d’entreprise, notamment des liquidités, de l’affacturage et des prêts à l’investissement.

En s’appuyant sur le soutien récent de NBG et du Groupe BEI de 4,5 milliards d’EUR en faveur du secteur privé en Grèce

Au cours des cinq dernières années, la BEI a engagé plus de 1,65 milliard d’EUR en faveur de NBG à la fois pour les rétrocéder sous forme de prêts aux entreprises grecques et pour financer le commerce, ce qui a débloqué plus de 3 milliards d’EUR de nouveaux financements d’entreprise.

Il s’agit de l’engagement le plus important avec une banque grecque au cours de cette période, qui comprend également un appui en faveur de l’emploi des jeunes, de l’autonomisation des femmes, de l’action pour le climat et du financement du commerce. Ces derniers mois, la BEI a signé avec NBG des prêts d’une valeur de 200 millions d’EUR en réponse à la crise de COVID-19.

Au cours des dernières années, le FEI a débloqué un total de 1,44 milliard d’EUR de nouveaux financements d’entreprise par l’intermédiaire de NBG dans le cadre de huit programmes de garantie ciblés.

Le nouveau financement en faveur de NBG a été lancé à l’occasion de la visite de trois jours à Athènes du président et du vice-président de la BEI ainsi que du directeur général du FEI.

National Bank of Greece S.A. est l’une des quatre banques systémiques de Grèce et l’un des plus importants établissements financiers du pays. Elle propose toute une gamme de produits et de services financiers. Forte d’un ancrage solide dans tout le pays, National Bank of Greece détient des parts de marché de premier plan dans la plupart de ses principaux métiers, notamment la banque de détail et les prêts aux entreprises.