La Banque européenne d’investissement a officiellement approuvé un appui de 400 millions d’EUR visant à renforcer le financement des entreprises sur tout le territoire grec.

« C’est un moment important pour l’économie grecque et la Banque hellénique de développement. La Banque européenne d’investissement affiche sa confiance à l’égard des perspectives de l’économie et apporte un soutien tangible à son redémarrage dynamique. En mobilisant des fonds publics, la Banque hellénique de développement créera de nouveaux outils de financement qui faciliteront l’accès d’un plus grand nombre de PME et d’entreprises de plus grande dimension à des financements qui stimuleront leur croissance. En conséquence, les 400 millions d’EUR prévus par l’accord de prêt vont permettre de mobiliser un montant jusqu’à trois fois supérieur grâce à une coopération harmonieuse et mutuellement bénéfique avec le système bancaire, ce qui financera l’économie réelle et l’entrepreneuriat grec. Nous espérons que le succès de ces programmes débouchera sur une coopération encore plus étroite avec la BEI et le Fonds européen d’investissement », a déclaré Athina Chatzipetrou, présidente et directrice générale de la Banque hellénique de développement (BHD).

« La Banque hellénique de développement et la Banque européenne d’investissement partagent l’objectif de faire en sorte que les entreprises de toute la Grèce puissent accéder aux financements, innover, créer des emplois et relever les défis amplifiés par la crise du COVID-19. Aujourd’hui, je suis heureux de confirmer un appui de la BEI à la BHD à hauteur de 400 millions d’EUR et le renforcement de notre coopération technique. C’est un honneur pour moi de me joindre aux ministres et aux collègues de la BHD à l’occasion de l’inauguration de leur nouveau siège et de démontrer en personne le soutien de la BEI », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Lors d’une visite dans les nouveaux bureaux de la Banque hellénique de développement à Athènes, la première tranche de 200 millions d’EUR du prêt de la BEI a été signée par Christos Staikouras, ministre des finances et gouverneur de la BEI, Yiannis Tsakiris, vice-ministre du développement et de l’investissement, et Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, aux côtés d’Athina Chatzipetrou, présidente et directrice générale de la BHD.

Le ministre du développement et de l’investissement, Adonis Georgiadis, le vice-ministre du développement, Nikos Papathanasis, ainsi que le gouverneur de la Banque de Grèce, Yannis Stournaras, ont également assisté à l’événement, de même qu’Alain Godard, directeur général du Fonds européen d’investissement, et Ioannis Kaltsas, chef de l’équipe d’investissement de la BEI pour la Grèce et Chypre.

Le nouvel appui de la Banque européenne d’investissement aidera la Banque hellénique de développement à accroître le financement des entreprises et fournira 2 milliards d’EUR pour les investissements des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans toute la Grèce.

Au total, 30 % des prêts seront accordés à des ETI et 70 % à des PME avec la coopération de la BHD et par l’intermédiaire de banques grecques qui mettront des financements supplémentaires à disposition.

La Banque hellénique de développement renforce sa coopération avec la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement afin d’amplifier encore l’impact des financements accordés aux entreprises grecques, en créant davantage d’emplois et en renforçant l’entrepreneuriat.

La BEI collabore avec des banques nationales de promotion économique en Europe et dans le monde et a détaché des experts techniques et financiers auprès de la BHD lors de sa création.

Source essentielle de financements pour les PME et les banques grecques, la BHD est capable d’assumer des risques commerciaux que les banques commerciales ne prendraient normalement pas.