La BEI accorde une garantie de 113 millions d’EUR à CGD pour mobiliser plus de 360 millions d’EUR en faveur d’entreprises exposées à la pandémie de COVID-19.

L’opération bénéficie du soutien du Fonds de garantie paneuropéen (EGF).

La Banque européenne d’investissement (BEI) s’associe à Caixa Geral de Depósitos S.A. (CGD) pour soutenir les besoins de liquidité et d’investissement des entreprises portugaises touchées par la crise économique provoquée par la pandémie. À cette fin, la BEI fournira une garantie de 112,5 millions d’EUR, qui permettra à CGD d’accorder au total 150 millions d’EUR de fonds de roulement, de crédits-bails et de prêts à l’investissement dans le but de faciliter le financement de jusqu’à 367,5 millions d’EUR à l’appui des entreprises de taille intermédiaire (ETI), des grandes entreprises ainsi que du secteur public et d’autres entités du secteur de la santé.

L’accord bénéficie du soutien du Fonds de garantie paneuropéen, approuvé par le Conseil européen dans le cadre du train de mesures de 540 milliards d’EUR que l’UE a déployé en réponse à l’impact économique du COVID-19.

L’opération, qui consiste en une garantie de partage des risques, vise à faciliter l’accès au financement à des conditions favorables pour les ETI et les grandes entreprises, ainsi que pour le secteur public et d’autres entités du secteur de la santé. Pour ce faire, la capacité de prêt de CGD aux entreprises admissibles va être augmentée en accordant un allègement des contraintes de fonds propres et une protection contre les pertes pour les nouvelles opérations. Le Fonds de garantie paneuropéen offrira une protection contre le risque de crédit couvrant jusqu’à 75 % de chaque encours sous-jacent sur une entreprise.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « L’impact économique de la crise sanitaire actuelle a mis en lumière la nécessité de soutenir les besoins d’investissement et de liquidité des entreprises dans toute l’Europe. Les opérations au titre du Fonds de garantie paneuropéen comme celle avec CGD sont essentielles pour compléter les mesures extraordinaires adoptées par les autorités nationales afin de remédier aux problèmes de liquidité auxquels de nombreuses entreprises sont confrontées, préservant ainsi l’emploi au Portugal et en Europe. »

Paulo Moita de Macedo, PDG de CGD : « Les moyennes et grandes entreprises sont génératrices de richesses et d’emplois et sont tout autant essentielles à la réussite des petites entreprises. »

Informations générales

Le Fonds de garantie paneuropéen a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions du Portugal et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin d’appuyer essentiellement des petites et moyennes entreprises. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.

Caixa Geral de Depósitos est le premier groupe financier portugais avec plus de 143 ans d’histoire et une présence solide à l’international. Il s’est engagé à jouer un rôle de premier plan dans la relance et l’internationalisation de l’économie portugaise.