© Shutterstock

La Banque européenne d’investissement accorde deux garanties de 500 millions d’EUR pour soutenir les entreprises confrontées aux répercussions économiques de la pandémie de coronavirus : la première pour des activités situées en Espagne et la seconde pour des entreprises localisées en Allemagne, Autriche, France et Italie.

Santander met 1 milliard d’EUR supplémentaires à la disposition des entreprises espagnoles et européennes.

L’opération bénéficie du soutien du Fonds de garantie européen (EGF).

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Santander ont signé ce jour deux accords au titre du Fonds de garantie européen (EGF pour European Guarantee Fund) approuvédans le cadre du plan de relance de 540 milliards d'euros mis en place par l'Union européenne pour répondre à l'impact économique du COVID-19.

La BEI va accorder à Santander deux garanties d’un montant de 500 millions d’EUR au maximum chacune pour soutenir les entreprises (PME, ETI et grandes entreprises) touchées par la pandémie. Ces deux lignes de garantie d’un montant total de 1 milliard d’EUR visent à injecter des liquidités dans les entreprises grâce à des solutions d’affacturage inversé qui permettent le paiement anticipé des factures aux fournisseurs, des PME pour la plupart. De son côté, Santander apporte 1 milliard d’EUR supplémentaires, ce qui porte à 2 milliards d’EUR le volume total de financement à la disposition des entreprises touchées par la crise du COVID-19. Grâce à ces accords, les PME, les ETI et les grandes entreprises retrouveront une situation de trésorerie plus confortable et seront ainsi en mesure de préserver l’emploi, ce qui aura des retombées bénéfiques pour toute la chaîne d’approvisionnement. Santander, l’une des principales banques de financement du commerce, a été le premier intermédiaire financier à proposer aux entreprises le paiement anticipé de leurs factures fournisseurs.

Les deux garanties d’un montant maximal de 500 millions d’EUR chacune seront destinées pour l’une aux entreprises espagnoles et, pour l’autre, aux entreprises situées dans d’autresmembres de l’Union européenne comme l’Allemagne, l’Autriche, la France et l’Italie. – allemandes, autrichiennes, françaises et italiennes. Ces lignes renouvelables permettront à la banque espagnole d’exercer un effet multiplicateur sur le montant de la garantie en octroyant du crédit à court terme sous forme d’escompte de factures.

Les accords prévoient un système de garantie qui soutiendra un programme de financement de la chaîne d’approvisionnement de grandes et moyennes entreprises, en facilitant l’accès aux liquidités pour les bénéficiaires finals – des PME et des ETI – par le biais d’opérations d’affacturage inversé (reverse factoring). Concrètement, Santander avancera pour les entreprises qui sont ses clientes le paiement des factures émises par leurs fournisseurs.

Le soutien offert par l’intervention de la BEI est porteur d’avantages économiques importants pour les grandes et moyennes entreprises comme pour les PME. Ces dernières obtiendront le paiement anticipé de leurs factures sans avoir à utiliser leurs propres lignes de crédit et disposeront de trésorerie supplémentaire pour leurs activités et leurs investissements, tandis que leurs clients s’éviteront des retards de paiement – auxquels peuvent s’appliquer des intérêts plus élevés – en offrant au fournisseur la possibilité du paiement anticipé de sa facture par Santander. L’EGF protégera Santander contre 50 % du risque de non-paiement de l’acheteur.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, chargé de l’activité de la Banque en Espagne : « Nous sommes fiers de pouvoir, par l’intermédiaire de Santander et de son réseau, venir en aide aux entreprises espagnoles et à d’autres entreprises européennes de différentes tailles. Une conséquence économique très nette de la crise sanitaire en cours est l’augmentation du besoin en fonds de roulement des entreprises, qui menace leur capacité à payer leurs fournisseurs et, finalement, à poursuivre leur activité. Des accords comme celui-ci sont essentiels pour résoudre le problème de la trésorerie et réduire les demandes de paiement anticipé d’un grand nombre d’entreprises, et pour, concrètement, stimuler la productivité et préserver l’emploi en Espagne et en Europe. »

José M. Linares, responsable mondial de Santander Corporate & Investment Banking (entité Grandes entreprises et Banque d’investissement) : « La crise sanitaire du COVID-19 a une fois de plus mis en évidence le rôle clé des institutions financières pour fournir des liquidités aux PME comme aux grandes multinationales afin de maintenir les flux de financement de leurs chaînes d’approvisionnement et d’amortir le choc économique. Santander, forte de son statut de pionnière et de numéro un européen des programmes d’affacturage inversé, a épaulé l’équipe de la BEI pour structurer cette solution innovante permise par le nouveau Fonds de garantie paneuropéen. La mission de Santander est d’accompagner les progrès individuels et collectifs de ses clients. Nous sommes ravis de collaborer avec la BEI à un dispositif qui optimise la gestion du fonds de roulement pour les entreprises européennes et qui sera pour nous un moyen supplémentaire de soutenir ces flux commerciaux et de contribuer ainsi à préserver l’emploi et à restaurer la viabilité des entreprises touchées par la pandémie. »

Informations générales

Le Fonds de garantie européen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base de contributions de l’Espagne et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des titres adossés à des actifs, des fonds propres et d’autres instruments financiers, afin d’appuyer essentiellement les PME et les ETI. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) est une banque commerciale fondée en 1857 et dont le siège social se trouve en Espagne. Bien implantée au sein d’une dizaine de marchés clés en Europe et dans les Amériques, elle est l’une des plus grandes banques du monde par sa capitalisation boursière. Sa mission est d’accompagner ses clients, particuliers et entreprises, dans une relation directe, authentique et loyale. Santander se veut une banque responsable et s’est fixé plusieurs objectifs, dont l’apport de plus de 120 milliards d’EUR de financements verts entre 2019 et 2025 et l’inclusion financière de plus de 10 millions de personnes sur la même période. À la fin du premier trimestre 2021, Banco Santander gérait 1 milliard d’EUR d’encours de dépôts, desservait 149 millions de clients (parmi lesquels 23,4 millions de clients liés et 44,2 millions de clients numériques), comptait 10 800 agences et employait 190 000 salariés.