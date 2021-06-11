Le ministre Virgil Popescu et le conseiller Nicula Havrilet rencontrent le vice-président Christian Kettel Thomsen

Réunion de travail avec des spécialistes techniques et financiers de la BEI sur les nouvelles possibilités d’aide de la banque de l’UE aux investissements dans le secteur de l’énergie dans toute la Roumanie, y compris dans le cadre du mécanisme pour une transition juste, du fonds pour la reprise et la résilience et du fonds pour la modernisation

Depuis 1991, la BEI a mis à disposition 1,2 milliard d’EUR à l’appui des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, des réseaux et du transport d’électricité en Roumanie

Virgil Popescu, ministre roumain de l’énergie, et Nicula Havrilet, conseiller, se sont rendus aujourd’hui au siège de la Banque européenne d’investissement (BEI) à Luxembourg pour explorer de nouvelles possibilités d’accroître le soutien financier et technique de la banque de l’UE aux investissements dans le secteur de l’énergie en Roumanie et tirer parti de l’expérience de la BEI en matière de soutien à des projets énergétiques à fort impact dans l’ensemble du pays.

« L’accélération des investissements en vue de renforcer les énergies renouvelables, de réduire la consommation d’énergie et le montant des factures, et d’améliorer les infrastructures énergétiques nationales et locales est cruciale pour la Roumanie et les ambitions climatiques mondiales. La visite de ce jour à la Banque européenne d’investissement offre une occasion précieuse de renforcer la coopération entre la Roumanie et la BEI, qui est la plus grande banque publique internationale au monde et un partenaire de premier plan dans le domaine de l’énergie et de l’action pour le climat. J’ai hâte d’approfondir les discussions afin de permettre à la Roumanie de bénéficier pleinement des nouveaux financements et du soutien technique disponibles au titre du mécanisme pour une transition juste, du fonds de reprise et de résilience et du fonds pour la modernisation », a déclaré Virgil Popescu, ministre roumain de l’énergie.

« La Banque européenne d’investissement s’engage à appuyer sur tout le territoire roumain de nouveaux investissements visant à améliorer la distribution d’électricité, à exploiter l’hydroélectricité et les énergies solaire et éolienne, et à renforcer l’efficacité énergétique afin de soutenir la croissance économique et la production industrielle. Mes collègues de la BEI et moi-même sommes heureux d’accueillir à notre siège le ministre de l’énergie Popescu et le conseiller Havrilet afin de faire le point sur le soutien accru de la BEI à la transition énergétique, sur les investissements énergétiques prioritaires dans les secteurs public et privé et sur le partage des meilleures pratiques avec nos experts. J’ai hâte de me rendre à Bucarest dans les semaines à venir pour approfondir notre dialogue et annoncer un nouveau soutien important à des investissements dans le domaine de l’énergie sur tout le territoire roumain », a affirmé Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI chargé des opérations en Roumanie, a organisé la réunion de travail regroupant des spécialistes de la BEI dans les domaines financier, technique et énergétique qui s’est tenue en marge de la réunion des ministres de l’énergie, des transports et des télécommunications de l’UE à Luxembourg.

Accélération de la transition énergétique en Roumanie

Dans le cadre de la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat et de l’appui technique et financier de la BEI à des projets spécialisés de décarbonation dans le pays, la banque de l’UE a confirmé son soutien accru aux investissements en faveur de la transition énergétique en Roumanie.

La BEI peut financer jusqu’à 75 % des coûts admissibles des projets liés à l’énergie en Roumanie dans le cadre du nouveau train de mesures consacré à la transition énergétique.

Dialogue sur la transition verte avec les partenaires roumains de l’énergie

Ces derniers mois, la BEI a travaillé en étroite collaboration avec la Banque nationale de Roumanie, les autorités gouvernementales et les banques publiques et commerciales pour formuler des recommandations visant à promouvoir la finance verte dans le pays.

Les experts de la BEI dans le domaine du conseil collaborent également avec des partenaires roumains en vue de la préparation de projets permettant d’améliorer l’efficacité énergétique et d’accroître l’utilisation de combustible de substitution dans le pays.

Ayant pour actionnaires directs les 27 États membres de l’UE, la Banque européenne d’investissement a prêté, en 2020, 809 millions d’EUR pour soutenir la résilience au COVID-19, l’éducation, le secteur de l’eau, l’efficacité énergétique et les investissements privés en Roumanie.

Depuis 1991, la BEI et le FEI ont prêté plus de 17 milliards d’EUR pour des investissements privés et publics porteurs de transformation dans toute la Roumanie.