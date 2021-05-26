©Verena Kastner/ OeEB

Première coopération OeEB-BEI pour accélérer les investissements des entreprises, accroître la résilience économique face à la pandémie de COVID-19 en Afrique et créer des milliers d’emplois

Cette initiative est destinée à renforcer l’accès aux financements à long terme et à mettre à disposition de prêts en euros et en dollars des États-Unis.

Elle permettra d’accorder à des entreprises africaines des prêts directs et des prêts intermédiés par des partenaires financiers locaux.

Les entrepreneurs et les entreprises les plus touchés par les défis économiques, sanitaires et sociaux posés par le COVID-19 vont pouvoir bénéficier d’une nouvelle initiative de financement du secteur privé de 100 millions d’EUR mise en place par la Banque autrichienne de développement (OeEB) et la Banque européenne d’investissement.

Ce programme contribuera à améliorer l’accès à des financements à long terme dans toute l’Afrique subsaharienne, à créer des milliers d’emplois et à accélérer le développement durable et la réduction de la pauvreté. Au titre de cette première initiative conjointe des deux institutions en faveur des entreprises, des entreprises africaines pourront bénéficier de prêts directs ainsi que de prêts intermédiés par des banques locales.

Gernot Blümel, ministre fédéral autrichien des finances et gouverneur de la Banque européenne d’investissement : « Cette première coopération entre la Banque autrichienne de développement et la Banque européenne d’investissement viendra à point nommé soutenir les investissements du secteur privé dans toute l’Afrique et renforcera le développement durable en ces temps difficiles. Ce projet illustre la manière dont les institutions européennes et nationales peuvent collaborer efficacement pour atteindre les objectifs de développement en Afrique, faire face aux conséquences de la pandémie et créer des milliers d’emplois. Le développement économique du continent africain permettra aussi de soutenir les exportations autrichiennes sur le long terme. »

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement : « Les entreprises africaines et européennes sont confrontées à des défis sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19, qui perturbe leurs exportations et les contraint à modifier rapidement leurs activités. La Banque européenne d’investissement est heureuse de s’associer à la Banque autrichienne de développement pour mettre à disposition 100 millions d’EUR destinés à aider des entreprises privées africaines à accéder à des financements à long terme, à créer des emplois et à investir en cette période de crise ».

Sabine Gaber et Michael Wancata, membres du directoire d’OeEB : « Améliorer l’accès aux financements pour les petites et moyennes entreprises, en particulier en Afrique subsaharienne et dans les pays les moins avancés du monde, est l’un de nos objectifs fondamentaux depuis de nombreuses années. Tout particulièrement dans la conjoncture actuelle, où ce sont les PME qui sont le plus durement touchées par la pandémie de COVID-19, cet objectif revêt une importance encore plus grande. Nous nous réjouissons par conséquent que cette coopération avec la Banque européenne d’investissement nous permette d’apporter au secteur privé et aux entreprises partout en Afrique le soutien ciblé dont ils ont grandement besoin, notamment pour poursuivre leurs investissements et préserver l’emploi. »

Lutter contre la pauvreté, réaliser les ODD et aider les entreprises africaines touchées par le COVID-19

Compte tenu de la nécessité cruciale de renforcer la résilience économique et les investissements du secteur privé pendant la pandémie, ce nouveau dispositif de financement pourra soutenir un large éventail d’investissements admissibles mis en œuvre par des petites et moyennes entreprises africaines.

Cette nouvelle initiative contribuera à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment l’ODD 1 « Pas de pauvreté » et l’ODD 8 « Travail décent et croissance économique ».

Soutenir les investissements des entreprises dans les secteurs clés

Ce nouveau dispositif de financement est disponible immédiatement pour soutenir les investissements d’entreprises des secteurs agroalimentaire, manufacturier et des services dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne.

Grâce à cette ligne de crédit, l’OeEB et la BEI accorderont des financements à des entreprises privées, directement ou par l’intermédiaire de multiples institutions financières, pour les aider à faire face aux conséquences de la pandémie COVID-19 et favoriser l’inclusion financière des PME.

La BEI est la plus grande banque publique internationale au monde et, l’année dernière, elle a fourni 5 milliards d’EUR pour des investissements publics et privés en Afrique, avec l’appui de neuf bureaux régionaux sur tout le continent.

À propos d’OeEB

Banque autrichienne de développement, Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) a démarré son activité en mars 2008. Elle est spécialisée dans la fourniture de financements à long terme pour la mise en œuvre, dans les pays en développement, de projets du secteur privé qui promeuvent le développement durable. L’OeEB fournit par ailleurs une assistance technique, qui peut être utilisée pour accroître l’incidence des projets sur le développement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web https://www.oe-eb.at/