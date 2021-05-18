© Shutterstock

La BEI utilisera le Fonds de garantie paneuropéen (EGF) pour favoriser l’octroi de prêts d’UniCredit aux petites, moyennes et grandes entreprises.

Une centaine de grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire et plus de 10 000 petites et moyennes entreprises (PME) italiennes en bénéficieront.

L’initiative permettra d’accorder des prêts à long terme et de financer des fonds de roulement.

Des prêts assortis de taux inférieurs à ceux du marché devraient être décaissés d’ici le 31 décembre 2021.

UniCredit et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé un accord visant à mobiliser 2,5 milliards d’EUR d’investissements dans les petites, moyennes et grandes entreprises italiennes, afin de les aider à relever les défis que pose la sortie de la crise sanitaire. Cette opération est la première en Italie à bénéficier du soutien du Fonds de garantie paneuropéen (EGF), l’un des instruments mis en place par l’UE pour faire face à la pandémie de COVID-19.

L’EGF est une structure de garantie qui bénéficie du soutien de 22 États membres de l’UE, organisée et gérée par le Groupe BEI en partenariat avec les principaux intermédiaires financiers européens. Il a pour objectif d’augmenter les prêts aux entreprises, les lignes de crédit étant disponibles rapidement et assorties de conditions avantageuses.

L’accord repose sur une garantie de 750 millions d’EUR de la BEI qui couvrira un portefeuille de nouveaux prêts d'UniCredit. Grâce à des financements supplémentaires et au mécanisme de complémentarité, des entreprises de toutes dimensions pourront accéder à 2,5 milliards d’EUR d’investissement d’ici à la fin de 2021.

Dans le cadre de cet accord, au cours des prochains mois, UniCredit créera un portefeuille de nouveaux prêts doté de 1 milliard d’EUR, à la fois pour les grandes entreprises (plus de 3000 salariés) et pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 3 000 salariés). Ces nouveaux prêts pourront être utilisés pour financer aussi bien des investissements à long terme que des fonds de roulement, ce qui aidera les entreprises à assurer leur activité principale. La BEI utilisera l’EGF pour couvrir jusqu’à 750 millions d’EUR (75 %) du nouveau portefeuille de prêts d’UniCredit. Grâce à cette garantie, les nouveaux prêts auront moins d’incidences sur le ratio d’adéquation des fonds propres de la banque, libérant ainsi des ressources aux fins du capital réglementaire. Cela permettra dès lors à UniCredit de mettre à disposition 750 millions d’EUR supplémentaires pour des prêts aux PME (moins de 250 salariés). Le montant total des nouveaux prêts (toutes entreprises confondues) s’élèvera donc à 1,75 milliard d’EUR, que UniCredit distribuera par l’intermédiaire de son réseau d'agences dans toute l’Italie. Grâce au cofinancement et à un effet de levier prudent, quelque 2,5 milliards d’EUR d’investissements devraient être mobilisés d’ici la fin de l’année (en ce compris les fonds propres des entreprises). Plus de 10 000 PME et environ 100 moyennes et grandes entreprises devraient bénéficier de ce dispositif.

Au cours des six premiers mois d’existence du Fonds de garantie paneuropéen (entre octobre 2020 et avril 2021), la BEI a approuvé 11,7 milliards d’EUR de financements à ce titre, ce qui devrait contribuer à générer 93,9 milliards d’EUR d’investissements dans toute l’Europe. L’opération d’UniCredit constitue la première utilisation du mécanisme de garantie de la BEI en Italie.

Depuis 2015, grâce à une collaboration positive et efficace entre UniCredit et la BEI, plus de 4 milliards d’EUR ont pu être décaissés à destination d’entreprises italiennes.

Informations générales

La BEI et l’EGF

Le Fonds de garantie paneuropéen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base de contributions d’États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin d’appuyer essentiellement des petites et moyennes entreprises. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés. Il a pour objectif de faire en sorte que les PME ayant une activité viable puissent obtenir les liquidités nécessaires pour surmonter les difficultés liées à la pandémie de COVID-19 et que les entreprises saines puissent obtenir le soutien dont elles ont besoin pour croître.

UniCredit

UniCredit est une banque commerciale paneuropéenne, simple et prospère, qui compte une entité pleinement intégrée et dédiée à la banque d’entreprise et d’investissement, et fournit à sa vaste clientèle un réseau unique en Europe occidentale, centrale et orientale. UniCredit offre à ses clients son expertise à la fois locale et internationale, leur donnant par l’intermédiaire de son réseau bancaire européen un accès sans précédent à des banques de premier plan sur ses 13 principaux marchés : Italie, Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Hongrie, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie et Slovénie. Un réseau international de succursales et de bureaux de représentation permet à UniCredit de desservir des clients dans 16 autres pays à travers le monde.