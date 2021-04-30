© Shutterstock

La Banque européenne d’investissement et le ministère estonien des finances signent un financement complémentaire COVID-19 de 120 millions d’EUR, en sus d’un prêt de 600 millions d’EUR signé en 2014 au titre du programme de cofinancement des Fonds de l’UE.

Il s’agit d’un appui supplémentaire à l’Estonie face à la pandémie de COVID-19 pour financer des capacités de dépistage et des campagnes de vaccination, ainsi que des équipements médicaux et non médicaux destinés aux hôpitaux.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un financement supplémentaire lié à une opération existante relevant du programme de cofinancement des Fonds de l’UE, signée en 2014 avec l’État estonien. Le montant initial de 600 millions d’EUR sera complété par un autre prêt de 120 millions d’EUR, destiné à financer des dépenses liées à la lutte contre le COVID-19 dans le secteur de la santé et de la protection civile. Les projets sous-jacents qui seront financés dans le cadre de cet accord concernent les capacités de dépistage du coronavirus et les campagnes de vaccination, ainsi que le matériel médical et non médical pour les hôpitaux.

Le prêt complémentaire COVID-19 financera les dépenses de fonctionnement et d’équipement visant à renforcer le plan d’intervention d’urgence de l'Estonie face à la crise sanitaire et devrait également accroître la préparation du pays à moyen et à long terme à une pandémie, conformément au cadre stratégique national.

Märten Ross, secrétaire général adjoint à la politique financière et aux relations extérieures du ministère estonien des finances : « En 2014, nous avons signé avec la BEI un dispositif de prêt de 600 millions d’EUR qui s’est accompagné de subventions de l’UE pour financer un large éventail de projets d’investissement importants en Estonie. Nous sommes très heureux que ce dispositif soit doté de 120 millions d’EUR supplémentaires en vue de financer des dépenses liées à la lutte contre le COVID-19 dans le secteur de la santé et d’autres domaines. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « La mission essentielle de la Banque européenne d’investissement est d’améliorer la vie des citoyens grâce aux projets qu’elle finance. Jamais dans notre histoire cette mission n’a été aussi pertinente qu’elle l’est aujourd’hui et nous nous réjouissons de pouvoir soutenir l’Estonie en finançant ses capacités de dépistage du coronavirus, ses campagnes de vaccination et ses infrastructures de soins de santé. Les financements européens peuvent réellement changer la donne sur le terrain et la BEI est heureuse de prêter main forte là où elle le peut. »