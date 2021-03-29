Le Groupe BEI accorde un financement de 200 millions d’EUR sous la forme d’une titrisation au Groupe Raiffeisen-Leasing

L’opération devrait mobiliser de nouveaux investissements pouvant totaliser jusqu’à 560 millions d’EUR par l’intermédiaire de Raiffeisen-Leasing

Elle constitue une réponse immédiate face à la pandémie de COVID-19, avec une priorité importante accordée à l’action climatique

Le Groupe BEI, constitué de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), fournira un financement de 200 millions d’EUR sous la forme d’une titrisation assortie d’une cession parfaite. L’opération sera un substitut de prêt dans le cadre duquel la BEI souscrira pour 150 millions d’EUR et le FEI pour 50 millions d’EUR de titres adossés à des actifs notés AAA, émis par un fonds commun de créances. Raiffeisen-Leasing Group, Crédit Agricole et ING souscriront les titres restants du fonds commun de créances. L’ensemble des transactions objet de la titrisation constitue un portefeuille granulaire de [550 millions d’EUR] de crédits-bails existants à des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) accordés par le groupe Raiffeisen-Leasing dans le cadre de son activité ordinaire. L’opération fait suite à la titrisation « ROOF » signée en 2016.

Cette opération, qui vise à favoriser l’octroi de nouveaux financements à des PME et des ETI en Autriche, devrait mobiliser jusqu’à 560 millions d’EUR de nouveaux investissements au total. Elle aura un impact considérable sur l’économie réelle dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19, ainsi que des effets positifs sur les efforts déployés à l’appui de l’action pour le climat, principalement dans le secteur de la mobilité, les autres domaines d’activité du réseau Raiffeisen-Leasing n’étant toutefois pas exclus.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Cette transaction tire clairement parti des synergies du Groupe BEI et renforce la capacité de Raiffeisen-Leasing de fournir de nouveaux financements aux PME et aux ETI dans un environnement aujourd’hui difficile en raison de la crise du coronavirus. Elle aura des incidences notables sur l’économie autrichienne en soutenant quelque 25 000 emplois. Je suis également très heureux que l’opération soit fortement axée sur l’action climatique, car c’est l’une des grandes priorités de la BEI, en sa qualité de banque européenne du climat. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Cette opération de suivi témoigne de la ferme volonté du Fonds européen d’investissement d’aider les PME et les ETI de l’ensemble de l’Europe à croître et à créer des emplois, y compris ici en Autriche. Cela est particulièrement vrai dans le contexte économique difficile que nous connaissons aujourd’hui en raison de la pandémie. Nous devons veiller à ce que les petites et moyennes entreprises aient accès à des liquidités, car elles constituent l’épine dorsale de l’économie. »

Alexander Schmidecker, directeur général de Raiffeisen-Leasing : « En tant que prestataire de services financiers, nous avons la responsabilité, en ces temps difficiles, d’aider nos clients à traverser la crise en proposant des financements souples qui préservent leur liquidité. En même temps, cependant, il doit être clair que la pandémie va disparaître, mais que la crise climatique est encore loin d’être résolue. C’est pourquoi Raiffeisen-Leasing continuera de mettre fortement l’accent sur le crédit-bail relatif à l’électromobilité et les actifs verts afin de faciliter l’accès aux technologies nouvelles et plus durables pour un public plus large. »

À propos de Raiffeisen-Leasing

Raiffeisen-Leasing est une filiale à 100 % de Raiffeisen Bank International (RBI) qui opère en Autriche et à l’étranger en tant qu’institution spécialisée de Raiffeisen Banking Group Austria. Raiffeisen-Leasing offre tous les types d’opérations de crédit-bail concernant les véhicules, les équipements, les aéronefs et les biens immobiliers, ainsi que de services de gestion de parc et d’aménagement immobilier.