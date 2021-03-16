Le Groupe Banque européenne d’investissement a investi 767 millions d’EUR en Hongrie en 2020, un volume record ces cinq dernières années.

La BEI, qui fait partie du Groupe BEI, a mis à disposition 757,5 millions d’EUR, portant ainsi le montant total de ses investissements dans le pays à 22,8 milliards d’EUR.

Le FEI, l’autre composante du Groupe BEI spécialisée dans le soutien aux PME, a apporté des garanties aux institutions financières hongroises pour un montant de 9,5 millions d’EUR.

Le FEIS devrait permettre de mobiliser quelque 406 millions d’EUR d’investissements à l’appui de l’économie hongroise.

En 2020, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a mis à la disposition de ses clients en Hongrie 767 millions d’EUR sous forme de prêts et de garanties, soit l’équivalent de 0,57 % du PIB du pays. La banque de l’UE a aiguillé la majeure partie de ces fonds vers l’accélération de la relance post-COVID des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) hongroises, ainsi que vers le redressement du secteur public de la santé après la pandémie.

La BEI a également soutenu les pouvoirs publics hongrois à l’aide de prêts destinés à couvrir la participation du pays à des projets financés par l’Union européenne et à appuyer la modernisation de la distribution d’électricité dans le sud-est de son territoire.

Les deux composantes du Groupe BEI, à savoir la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), ont investi respectivement 757,5 millions d’EUR et 9,5 millions d’EUR, faisant de 2020 une année record pour les interventions de la BEI en Hongrie ces cinq dernières années.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Hongrie : « Au cours de l’année écoulée, la banque de l’UE a répondu présente face aux défis posés par la pandémie de COVID-19 et augmenté le volume de ses investissements dans l’économie hongroise. Nous avons mobilisé de nouvelles sources vitales de financement pour les PME et les ETI afin qu’elles puissent continuer à fournir des emplois et des revenus aux Hongrois et à faire progresser l’économie nationale. Nous avons également soutenu des infrastructures de santé essentielles qui ont renforcé la capacité de la Hongrie à faire face à la pandémie. Compte tenu des défis posés par la reprise post-COVID et des possibilités offertes par des initiatives menées par l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe, je me réjouis à la perspective d’élargir encore le soutien de la BEI au développement économique et social de la Hongrie. »

Mihály Varga, vice-premier ministre et ministre des finances du gouvernement hongrois : « Les relations exceptionnellement bonnes qui existent entre la Banque européenne d’investissement et la Hongrie se sont encore renforcées pendant l’“état de danger”. La Banque a apporté un soutien vraiment remarquable sur les plans de la protection de la santé en refinançant des dépenses budgétaires et de la relance des investissements – tant dans le secteur public que dans le secteur privé – grâce à des lignes de crédit dont le montant a été revu à la hausse et à des pratiques de prêt souples. »

La BEI met l’accent sur le redressement après la pandémie, la distribution d’énergie et le soutien aux projets financés par l’UE

La BEI a octroyé des prêts en Hongrie pour un montant total de 757,5 millions d’EUR dans le cadre de six opérations signées en 2020. La Banque a fourni 275 millions d’EUR pour mobiliser de nouvelles sources de financement à l’appui des PME du pays par l’intermédiaire d’Eximbank Hungary, de la banque hongroise de développement (MFB), de SG Eszközfinanszírozás Magyarország Zrt. et de SG Eszközlizing Magyarország Kft, et 120 millions d’EUR pour la modernisation du réseau de distribution d’électricité de MVM dans le sud-est de la Hongrie, notamment au moyen de la mise en place de compteurs intelligents et de mesures modernes de protection des oiseaux. La banque de l’UE a prêté 200 millions d’EUR supplémentaires à l’État hongrois pour financer la participation nationale à des projets financés par l’UE. Ce prêt contribuera à soutenir l’amélioration des services, des télécommunications, de l’éducation et de l’aménagement urbain, tout en apportant un soutien supplémentaire aux PME et ETI hongroises.

La banque de l’UE a investi 162,5 millions d’EUR pour soutenir AEEK, l’agence nationale de gestion des hôpitaux, et renforcer la réponse apportée par le secteur hongrois de la santé à la pandémie de COVID-19. Ce crédit a couvert l’achat de fournitures médicales, d’équipements de protection individuelle et d’unités mobiles.

Ces activités ont porté le montant total des investissements de la BEI en Hongrie à 22,8 milliards d’EUR (depuis le début des opérations dans le pays), dont 11,22 milliards d’EUR rien qu’au cours des dix dernières années.

Le FEI offre des garanties à quatre banques hongroises pour renforcer l’innovation et la compétitivité des PME du pays

Le FEI a contribué à l’économie locale à hauteur de 9,5 millions d’EUR en fournissant des garanties à des institutions financières locales, renforçant ainsi leur capacité à dynamiser le développement économique et social de la Hongrie sans compromettre la stabilité du secteur financier national.

Ces cinq dernières années, le FEI a investi quelque 396 millions d’EUR en Hongrie dans le cadre d’opérations en fonds propres, de garanties et de financements innovants.

Les services de conseil de la BEI contribuent à attirer de nouveaux fonds en Hongrie

Grâce aux activités de ses services de conseil, la BEI a fourni une assistance technique précieuse pour accélérer le développement économique et social en Hongrie. Parmi ces projets, on peut notamment citer le soutien de la plateforme européenne de conseil en investissement au déploiement de services consultatifs locaux par la banque hongroise de développement (MFB), l’élaboration d’un plan d’action pour le renouvellement d’une flotte d’autobus, la préparation de grands projets relatifs aux transports ferroviaires et urbains, à l’eau et aux eaux usées, aux routes, à l’énergie et aux déchets solides. Les services de conseil de la BEI ont également accordé des subventions au secteur public hongrois pour l’aide au montage de projets.

L’un des dispositifs de conseil de la BEI, le Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA), a accordé 5 millions d’EUR de subventions pour le au montage de projets et a contribué à la mobilisation d’investissements à hauteur d’environ 233 millions d’EUR pour l’amélioration de l’efficacité énergétique en Hongrie. Parmi les projets soutenus par ELENA figure le projet KaposGrid dans l’ouest de la Hongrie, qui vise à moderniser le réseau électrique grâce à un centre de commande intelligent, ainsi qu’à l’aide de mesures d’efficacité énergétique pour les bâtiments publics et l’éclairage de rue, des panneaux photovoltaïques intégrés aux bâtiments et des batteries pour le stockage.

À propos de l’activité de la Banque européenne d’investissement en Hongrie

Le montant total des engagements de la BEI en Hongrie depuis que la Banque y a débuté ses activités atteint 22,8 milliards d’EUR. La BEI a investi dans tous les secteurs importants de l’économie hongroise, dont les transports, l’éducation, les télécommunications, la protection de l’environnement, le soutien aux PME, les infrastructures énergétiques, la production manufacturière et les services. La promotion des petites et moyennes entreprises, grâce à l’amélioration de leur accès aux financements à long terme par l’intermédiaire d’institutions financières locales, constitue un volet important de l’activité de la banque de l’UE dans le pays.