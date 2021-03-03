L’Union européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI), collaborant au sein de l’équipe d’Europe (Team Europe), apportent un nouveau concours de 120 millions d’EUR (15,8 milliards de KES) à Equity Bank afin de renforcer le financement des entreprises kényanes les plus touchées par les effets de la crise du coronavirus.

Ce concours – sous la forme d’un prêt de 100 millions d’EUR accordé par la Banque européenne d’investissement à Equity Bank, plus 20 millions d’EUR d’aide non remboursable de l’Union européenne (UE) – aidera les PME kényanes, et notamment le secteur de l’agriculture, à accéder à des financements assortis de conditions adaptées.

Une nouvelle assistance technique, soutenue par l’Union européenne, renforcera en outre la capacité d’Equity Bank à évaluer, exécuter et suivre les projets d’investissement à long terme dans les chaînes de valeur agricoles et à développer plus avant l’activité de financement à long terme en faveur de l’agriculture.

« Ces mécanismes renforcent la capacité d’Equity Bank, en sa qualité d’établissement financier régional inclusif, à consolider les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), qui constituent des acteurs clés des chaînes de valeur et des écosystèmes de l’économie. En assurant leur survie et leur croissance, les MPME continueront de protéger les emplois, d’en créer de nouveaux et de soutenir les vies humaines et les moyens de subsistance dans la société, ce qui contribuera à générer de la résilience à mesure que la pandémie ralentira, que des vaccins seront disponibles au Kenya et que les marchés retrouveront le chemin de la croissance. Nous attachons une grande importance au partenariat de longue date que nous entretenons avec la BEI et l’Union européenne. Celles-ci nous accompagnent, nous et nos clients, sur la voie d’un développement humain durable depuis de nombreuses années, en investissant notamment pour adapter le prêt Kilimo Biashara. Nous les remercions de nous soutenir dans nos efforts pour renforcer le rôle des MPME afin que l’économie retrouve la prospérité, et pour soutenir les vies humaines et les moyens de subsistance grâce à la croissance du marché », a déclaré James Mwangi, directeur exécutif et président-directeur général d’Equity Group Holdings Plc.

« Le nouveau soutien apporté par la BEI et l’UE à la première banque partenaire kényane, Equity Bank, aidera les entrepreneurs, les entreprises et les petits exploitants agricoles du pays à accéder à des financements et à mieux faire face aux défis économiques et aux incertitudes commerciales liés à la COVID-19. Les nouveaux accords conclus aujourd’hui sont l’illustration de l’alliance nouée entre l’équipe d’Europe et le Kenya pour vaincre la COVID-19 et aider les entreprises à prospérer », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« L’UE s’emploie à repenser notre coopération avec nos partenaires africains afin de relever les défis communs qui affectent la vie des citoyens, en particulier des jeunes. Ensemble, nous voulons repartir sur de meilleures bases après la pandémie de COVID-19 pour garantir une reprise durable, verte et juste. Les PME sont vitales pour l’emploi, y compris pour les populations les plus vulnérables et en particulier dans des secteurs critiques comme celui de l’agriculture. Des accords tels que celui signé aujourd’hui pour aider les PME kényanes à atténuer les effets négatifs de la COVID-19 nous aideront à y parvenir », a déclaré Jutta Urpilainen, commissaire chargée des partenariats internationaux.

« Le soutien apporté par l’UE et la BEI aux petites et moyennes entreprises aidera directement les entrepreneurs et les agriculteurs kényans qui ont besoin de ce financement pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19. Il est la preuve de l’amitié qui nous lie au peuple et au gouvernement du Kenya », a affirmé Simon Mordue, ambassadeur de l’Union européenne au Kenya.

Le ministère des finances kényan a constaté un ralentissement du taux de croissance de 6,1 % à 2,5 % en 2020, ce qui en fait la pire année pour le pays depuis plus d’une décennie. Les petites et moyennes entreprises (PME), qui sont les principaux employeurs de la région, sont les plus vulnérables, leur accès aux financements externes étant limité.

Les initiatives « Kenya – Team Europe COVID-19 Response Access to Finance » et « Kenya Agriculture Value Chain Facility » ont été officiellement signées au siège d’Equity Bank à Nairobi lors d’une cérémonie qui s’est déroulée dans le respect des règles sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, et à laquelle ont participé l’ambassadeur de l’Union européenne au Kenya, le représentant régional de la BEI en Afrique de l’Est et des parties prenantes kényanes. Thomas Östros, vice-président de la BEI, y a participé à distance.

Améliorer l’accès de l’agriculture aux financements

L’agriculture représente environ 51 % du PIB (26 % directement et 25 % indirectement), 60 % de l’emploi et 65 % des exportations du Kenya. La croissance de l’activité économique fondée sur l’agriculture est freinée par un financement à long terme limité, ce qui retarde son développement et sa modernisation.

Il est essentiel d’accroître l’accès du secteur privé aux financements à long terme pour libérer le potentiel de développement dans tous les secteurs touchés par la pandémie de COVID-19, y compris l’agriculture et les chaînes de valeur agricoles.

Renforcer la résilience économique des entreprises kényanes face à la pandémie de COVID-19

La nouvelle initiative de financement du secteur privé présentée ce jour renforcera l’accès des PME kényanes aux financements et accroîtra la résilience des entreprises dans un contexte de ralentissement économique mondial et d’incertitudes en matière d’investissement.

En outre, la nouvelle collaboration mise en place avec Equity Bank encouragera les investissements, conduira à la création d’emplois décents et contribuera aux efforts de relance et au développement durable déployés par le pays.

Le programme annoncé ce jour s’inscrit dans le cadre de la réponse plus large – 300 millions d’EUR – apportée par l’UE à la crise du coronavirus au Kenya et du soutien ciblé de la BEI à l’appui de la résilience économique en Afrique.

D’autres partenariats pourraient être conclus prochainement avec des banques pour assurer l’accès aux financements.

Renforcer la coopération avec les principaux établissements financiers kényans

Equity Bank est le principal partenaire de la BEI en matière de soutien au secteur privé au Kenya.

Au cours des 10 dernières années, la BEI a travaillé avec 17 banques et établissements financiers kényans pour améliorer l’accès aux financements pour les entrepreneurs et les petits exploitants agricoles et favoriser l’expansion des entreprises en proposant des lignes de crédit et des initiatives de financement ciblées.

Depuis 1976, la Banque européenne d’investissement a consacré plus de 1,5 milliard d’EUR au soutien de l’investissement privé et public au Kenya.

Informations générales

L’UE et le Kenya sont des partenaires de longue date. La coopération de l’UE avec le Kenya représente un montant de 435 millions d’EUR pour la période 2014-2020 et couvre les secteurs de la création d’emplois et de la résilience, des infrastructures durables et de la gouvernance. Le pays bénéficie également du soutien du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, qui a mis à disposition plus de 58,3 millions d’EUR pour la période 2015-2019.

L’annonce faite ce jour illustre l’engagement de l’UE et de ses États membres représentés au Kenya à soutenir les principaux objectifs du pays énoncés dans le « Big Four Agenda ». En 2018, la deuxième phase de la stratégie de programmation conjointe a été signée, avec pour objectif d’appuyer l’industrie manufacturière, la sécurité alimentaire et la nutrition, la sécurité, les logements abordables et la couverture sanitaire universelle.

La réponse globale de l’équipe Europe à la pandémie de COVID-19 représente un montant total de près de 38,5 milliards d’EUR, combinant les ressources de l’UE, de ses États membres, de la Banque européenne d’investissement et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Sur ce total, 8 milliards d’EUR environ sont consacrés aux pays d’Afrique. Le programme annoncé ce jour s’inscrit dans le cadre de la réponse plus large (300 millions d’EUR) apportée par l’UE à la crise du coronavirus au Kenya.

Pour de plus amples informations : Coopération UE-Kenya