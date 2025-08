En 2020, la BEI a prêté 148 millions d’EUR et le FEI a engagé 63 millions d’EUR sous la forme de fonds propres et de garanties [1].

[1]. Plus de 2 600 entreprises, représentant 25 000 emplois, bénéficieront du soutien du Groupe BEI.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques devrait mobiliser 2,02 milliards d’EUR de nouveaux investissements en Slovaquie.

En 2020, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), qui se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a mis à disposition 211 millions d’EUR sous forme de prêts, de garanties et de fonds propres en Slovaquie.

La BEI a signé de nouveaux prêts pour un montant de 148 millions d’EUR et le FEI a engagé environ 63 millions d’EUR dans quatre opérations d’apport de fonds propres et de garantie au profit de 2 600 entreprises, représentant 25 000 emplois.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « L’an dernier, le Groupe BEI a mené des opérations en Slovaquie pour soutenir des entreprises touchées par la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19. Le Groupe contribuera également à réduire les disparités régionales en soutenant l’investissement dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, ce qui est l’une de nos principales priorités. De concert avec nos partenaires slovaques, nous avons fourni un soutien équilibré au secteur public et au secteur privé afin d’accroître la résilience de l’économie et de soutenir une transition juste. En tant que banque européenne du climat, la BEI a fourni un soutien sous la forme de financements et de conseils à des projets qui amélioreront l’efficacité énergétique, l’innovation et la transformation numérique des services publics, avec à la clé une meilleure qualité de vie pour la population slovaque. »

Eduard Heger, vice-premier ministre et ministre des finances slovaque : « Le Groupe BEI joue un rôle important en Slovaquie en soutenant les investissements à long terme et le développement régional. Son appui à la réalisation des objectifs de l’UE et aux investissements qui améliorent les économies et la qualité de vie dans toute l’Europe est apprécié. La situation créée par la pandémie de COVID-19 est assez préoccupante, mais nous devons travailler d’arrache-pied à une reprise durable et inclusive. J’attache de l’importance aux efforts et aux activités déployés par le Groupe BEI comme à son appétence pour les investissements. Je me réjouis à la perspective de poursuivre notre coopération avec la Banque afin que la Slovaquie bénéficie de son soutien financier et technique en cette période difficile. »

Impact du Groupe BEI en Slovaquie en 2020

Financements au titre du Plan d’investissement pour l’Europe en Slovaquie

Le Plan d’investissement pour l’Europe, ou plan Juncker, figure parmi les initiatives clés de l’UE destinées à accélérer l’investissement en Europe, à créer des emplois et à favoriser la croissance. Conçu par le Groupe BEI et la Commission européenne pour combler le déficit d’investissement causé par la crise financière de 2008, il visait à mobiliser 315 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires dans l’Union européenne pour mi-2018.

Un programme de garantie de 21 milliards d’EUR, le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), a été mis en place pour tenir cet engagement. En juillet 2018, tout juste trois ans après le lancement du FEIS, le Groupe BEI a dépassé son objectif initial. Le mandat du FEIS a été prolongé et porté à 500 milliards d’EUR en 2017. Là encore, le Groupe BEI a fait mieux que son deuxième objectif, mobilisant 535,4 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires. Ce nouveau succès est intervenu plus tôt que prévu et a également permis d’atténuer les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l’économie européenne.

Depuis le lancement du FEIS jusqu’à la fin de 2020, ce sont 657 millions d’EUR de projets soutenus par le FEIS qui ont été approuvés en Slovaquie. Ils devraient mobiliser 2,02 milliards d’EUR à l’appui des petites et moyennes entreprises (PME), des transports, du développement régional et de la recherche-développement.

En 2020, la BEI et le FEI ont signé une garantie sur tranche mezzanine de 48 millions d’EUR dans le cadre d’une opération de titrisation synthétique portant sur un portefeuille de prêts accordés par Slovenská sporiteľňa (SLSP), le principal établissement de crédit de Slovaquie, afin de soutenir les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) touchées par la pandémie de COVID-19. L’opération soutenue par le FEIS s’inscrit dans le cadre d’un prêt-programme plus large de l’UE de titres adossés à des actifs de 2 milliards d’EUR, géré par le Groupe BEI et destiné à répondre aux besoins de fonds de roulement et de liquidités et à alléger les difficultés d’investissement des PME et des ETI qui subissent les conséquences de la pandémie de COVID-19 en Europe.

Soutien à la transformation numérique des services postaux

En 2020, la BEI a signé un prêt de 32 millions d’EUR avec Slovenská pošta, l’opérateur public de services postaux en Slovaquie. Grâce à ce premier prêt, la BEI contribuera à l’innovation et au passage au numérique des services et des opérations de Slovenská pošta, en finançant de nouveaux systèmes informatiques ainsi que des équipements postaux spécialisés, tels que des lignes de tri de colis et des casiers à colis automatisés. Le projet s’inscrit dans le cadre du programme d’investissement 2018-2021 de Slovenská pošta visant à transformer ses activités et son offre de services et à assurer sa transition numérique.

Slovenská pošta a pour objectif principal d’adapter sa structure organisationnelle à la mutation de son activité, induite par l’internet et les technologies numériques, tout en continuant à remplir ses obligations en matière de services universels de manière efficace et selon les normes les plus élevées. Le programme d’investissement de Slovenská pošta devrait soutenir dans une large mesure le développement de l’économie numérique en Slovaquie.

Soutien à l’innovation

En 2020, la BEI a accordé un prêt de 150 millions d’EUR au groupe autrichien ZKW Group GmbH, dont 53 millions d’EUR pour son site de fabrication situé à Krušovce (région de Nitra). ZKW est un équipementier automobile de premier rang qui conçoit et fabrique des systèmes d’éclairage et des modules électroniques haut de gamme innovants. Ces dernières années, ZKW a fait considérablement évoluer l’industrie grâce à une série d’innovations telles que la production en série des premiers phares laser.

Les fonds de la BEI serviront à financer des investissements de recherche-développement et d’innovation pour des systèmes d’éclairage automobile dans les centres de ZKW en Autriche et en Slovaquie. ZKW entend, en outre, doter son site de production en Slovaquie de machines et d’équipements de pointe. Le soutien à de telles activités d’innovation est essentiel pour stimuler la croissance économique et l’emploi en Slovaquie.

Soutien aux PME et aux ETI

En 2020, la BEI a accordé des lignes de crédit à deux groupes bancaires opérant en Slovaquie : Slovenská sporiteľňa (SLSP) et SGEF CZ. Ces établissements de crédit rétrocèdent les fonds de la BEI à des PME et à des municipalités pour appuyer des projets dans les domaines des infrastructures locales, de l’action pour le climat, de la protection de l’environnement, de l’énergie, de la recherche-développement et de l’innovation, ainsi que des services.

Cette année, l’accent est mis en particulier sur le soutien aux PME afin de les aider à faire face aux conséquences de la crise liée au COVID-19. Le Groupe BEI a créé le Fonds de garantie paneuropéen (EGF) qui est devenu opérationnel à l’automne 2020. L’EGF fournit des garanties en vue de libérer des capitaux pour les banques nationales de promotion économique, les banques locales et d’autres intermédiaires financiers, afin que plus de financements soient mis à la disposition des PME, des ETI et des grandes entreprises dans l’Union européenne. En mobilisant des financements supplémentaires auprès du secteur privé, l’EGF a pour objectif de générer jusqu’à 200 milliards d’EUR pour soutenir l’économie. Les États membres de l’UE ont fourni des garanties de près de 25 milliards d’EUR. La Slovaquie a rejoint l’EGF, avec une contribution de 75 millions d’EUR.

En 2020, les opérations de la BEI en Slovaquie ont permis de soutenir quelque 520 PME et ETI, représentant plus de 15 500 emplois.

Le FEI est la branche du Groupe BEI spécialisée dans l’offre de solutions de financement à risque à des intermédiaires financiers afin de soutenir les PME et les ETI et de promouvoir l’innovation en Europe. En 2020, il a engagé 63 millions d’EUR à l’appui des entreprises slovaques, de sorte à mobiliser environ 453 millions d’EUR de capitaux.

Le FEI a investi 30 millions d’EUR dans le fonds Sandberg Investment Fund II SCSp, qui a recueilli au total 109 millions d’EUR d’engagements.

Le FEI a également accordé des garanties et engagé à ce titre quelque 33 millions d’EUR dans trois opérations qui devraient générer pour environ 353 millions d’EUR de nouveaux prêts en faveur des PME.

En 2020, quelque 2 150 entreprises, représentant 9 500 emplois, ont bénéficié d’opérations du FEI en Slovaquie, ce qui porte à 25 400 le nombre total d’emplois créés ou préservés grâce au Groupe BEI.

Les services de conseils de la BEI en Slovaquie

Les Services de conseil de la BEI contribuent à la création et à la bonne mise en œuvre de projets d’investissement durables en fournissant des conseils techniques et financiers aux partenaires de la Banque tout au long du cycle des projets et au-delà. En Slovaquie, les services de conseil sont souvent fournis par plusieurs équipes interdisciplinaires composées d’experts financiers, d’ingénieurs, ainsi que de spécialistes des partenariats public-privé (PPP), de l’innovation, du climat et de divers autres domaines.

Les services de conseil de la BEI aident les entités publiques et privées à préparer des projets qui leur permettent de relever certains des principaux défis auxquels la Slovaquie et certains de ses voisins sont confrontés. Ces projets soutiennent des investissements essentiels en faveur de l’action pour le climat, de l’efficacité énergétique, de la transformation numérique, de l’innovation et des infrastructures sociales.

En 2020, les services de conseil de la BEI ont fourni :

un appui à l’élaboration de grands projets de transport et de mobilité urbaine dans le pays, tels que le nœud ferroviaire de Žilina, l’autoroute R2 Košice Šaca-Košice Oľšany et le prolongement du tramway jusqu’à Petržalka à Bratislava ;

un soutien à la transition énergétique et juste en Slovaquie. Les services de conseil de la BEI ont aidé les autorités slovaques à sélectionner, préparer et instruire les projets d’investissement pour remplacer le charbon dans l’alimentation du chauffage urbain des agglomérations de Nováky et Prievidza en Slovaquie, à partir de la saison de chauffe 2023/2024 ;

une aide non remboursable d’environ 200 000 EUR à Slovak Investment Holding pour renforcer ses capacités de conseil dans le domaine de l’efficacité énergétique, en mettant tout particulièrement l’accent sur les contrats de performance énergétique ;

une aide non remboursable de 1,4 million d’EUR pour une opération d’assistance technique au titre du Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA) de la BEI pour soutenir la rénovation énergétique de 55 bâtiments publics et de huit systèmes d’éclairage public ainsi que l’installation de systèmes photovoltaïques dans la région de Košice (Košický samosprávny kraj) ;

une évaluation des déficits de financement pour les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire en Slovaquie, dans le but de soutenir la planification et la programmation de l’utilisation d’instruments financiers du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en Slovaquie pour la période 2021-2027 ;

une évaluation ex ante – soutenant le déploiement optimal des fonds de l’UE – des instruments financiers de l’UE dans tous les secteurs d’investissement pour la période de programmation 2021-2027, couvrant la recherche-développement et l’innovation, la compétitivité des entreprises, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la gestion des déchets, les infrastructures de transport, les infrastructures d’aménagement urbain, l’économie sociale, le tourisme durable et le logement abordable.

Enquête 2020 de la BEI sur l’investissement

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, et Peter Kažimír, gouverneur de la Banque nationale de Slovaquie, s’entretiendront ce jour des besoins et des priorités d’investissement de la Slovaquie face à la pandémie de COVID-19, de la transformation numérique et de la lutte contre les changements climatiques, en présence d’Eduard Heger, vice-premier ministre et ministre des finances slovaque.

Des présentations seront effectuées, dont une par Debora Revoltella, économiste en chef et directrice du département Analyses économiques de la BEI, sur l’Enquête de la BEI sur l’investissement, puis Ľudovít Ódor, vice-gouverneur de la Banque nationale de Slovaquie, présidera un groupe de haut niveau composé d’économistes, de décideurs et de représentants des institutions financières et des milieux d’affaires.

Les résultats de l’enquête de la BEI sur les investissements servent de base au rapport 2020-2021 de la BEI sur l’investissement.

L’activité du Groupe BEI en Slovaquie en 2020

Enquête 2020 de la BEI sur l’investissement – Synthèse concernant la Slovaquie

Rapport 2020-2021 de la BEI sur l’investissement

