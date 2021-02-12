Une stratégie de growth capital, minoritaire, long terme, pour accompagner des champions français et européens de la transition énergétique et écologique et les aider à changer d’échelle

L’expertise unique et le track-record d’Eiffel dans ce domaine

Des investisseurs de premier plan avec un apport de 80 millions d’euros de la Banque Européenne d’Investissement et une cible à terme de 500M€ d’ici début 2022

Eiffel Essentiel cible les futurs champions de la transition énergétique et écologique

La transition énergétique et écologique offre des perspectives de création de valeur très attractives. D’ailleurs, plusieurs « licornes » française et européennes ont déjà émergé dans ce secteur. En s’appuyant sur des innovations technologiques et des révolutions d’usages, les acteurs de l’énergie renouvelable, de la mobilité durable, de l’efficacité énergétique, du stockage d’énergie, des réseaux intelligents, du recyclage, de l’environnement, de l’agriculture et de l’alimentation durables et de la santé sont en croissance soutenue. Cette croissance nécessite des capitaux importants, pour financer des investissements industriels.

C’est à ce besoin que répond le fonds Eiffel Essentiel. Doté d’une capacité d’investissement de 300M€ dès le premier closing, Eiffel Essentiel prévoit d’investir des tickets pouvant aller jusqu’à 50M€ dans une quinzaine de PME-ETI françaises et européennes œuvrant pour la transition énergétique et écologique et ayant le potentiel de devenir des champions de leur secteur.

Eiffel Essentiel interviendra en fonds propres et en quasi-fonds propres et prendra une position d’actionnaire minoritaire de référence aux côtés de managers actionnaires, de familles fondatrices, ou d’actionnaires industriels. Avec un horizon pouvant aller jusqu’à 10 ans, Eiffel Essentiel se positionne comme partenaire stratégique de long terme et accompagnera ses participations de son expertise et de son réseau, développé depuis plus de dix ans.

Un premier investissement du fonds devrait être réalisé très prochainement.

Eiffel Essentiel répond à la préoccupation des grands investisseurs d’investir efficacement dans le développement durable

Le fonds Eiffel Essentiel innove et se démarque dans le paysage des fonds de private equity :

Il bénéficie de l’expertise sectorielle pointue et du track-record avéré d’Eiffel (plus d’un milliard d’euros ont été déployés en 3 ans pour financer près de 100 sociétés et plus de 1000 projets d’infrastructure de transition énergétique et écologique) ;

Il intervient au stade clé du capital croissance, lorsque les modèles technologique et économique sont largement dé-risqués, pour permettre aux entreprises qu’il finance de changer d’échelle ;

Son horizon de long-terme lui permet de bénéficier au maximum de la création de valeur de projets industriels ambitieux, en laissant le temps nécessaire aux entrepreneurs pour les développer ;

Les objectifs de développement durable qu’il poursuit sont au cœur des préoccupations des investisseurs institutionnels.

Grâce à ce positionnement différenciant, Eiffel Essentiel peut compter dès son lancement sur douze investisseurs de tout premier plan, dont la Banque européenne d’investissement (premier contributeur du fonds à hauteur de 80 millions, Bpifrance, qui investit en fonds propres, via le Fonds de Fonds Growth et dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), AG2R La Mondiale, Covéa, Pro BTP, la CIPAV, La Lux, Suravenir, L’Auxiliaire, la Banque de France, accompagnés de familles et d’entrepreneurs experts du secteur. Le groupe Eiffel et l’équipe de gestion du fonds investissent en complément un montant significatif pour aligner leurs intérêts.

D’autres investisseurs majeurs, français et européens, étudient actuellement un investissement dans le fonds, qui vise une taille cible de 500M€ pour son closing final fin 2021 ou début 2022.

Eiffel Essentiel a été labelisé dans le cadre de l’initiative visant à favoriser le financement des entreprises technologiques issue du rapport « Tibi » ; et il bénéficie du label ESG Luxflag Applicant et du label France Relance.

Fabrice Dumonteil, président d’Eiffel, déclare : « Nous remercions sincèrement les douze investisseurs qui nous font confiance en adhérant à la thèse d’investissement innovante d’Eiffel Essentiel. Engagés dans le financement de la transition énergétique et écologique depuis plus de 10 ans, nous avons conçu Eiffel Essentiel pour répondre au besoin de fonds propres exprimé par les opérateurs du secteur pour financer leur forte croissance. Nous sommes enthousiasmés tous les jours par les perspectives de développement et de création de valeur de ces acteurs ! »

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement, premier investisseur du fonds, ajoute : « La stratégie d’Eiffel Essentiel de faire émerger des champions européens de la transition énergétique et écologique est pleinement en ligne avec l’ambition de la Banque européenne d’investissement et son rôle de banque du climat. Nous sommes heureux de nous associer à nouveau à Eiffel, qui a nous a déjà démontré son expertise et sa capacité à concevoir des solutions d’investissement qui marchent, au bénéfice du climat. »

Nicolas Dufourq, Directeur général de Bpifrance conclut : « Le positionnement du fonds Eiffel Essentiel, centré sur les enjeux de transition écologique et énergétique, s’inscrit parfaitement dans les ambitions de Bpifrance, banque française du climat et acteur particulièrement engagé dans le soutien aux technologies vertes et au secteur des énergies renouvelables, deux axes majeurs de notre Plan Climat déployé conjointement avec la Banque des Territoires. »

Le fonds Eiffel Essentiel S.L.P. est un fonds fermé sous format FPS destiné exclusivement à une clientèle professionnelle. Le Cabinet GIDE a agi comme conseil pour la constitution du fonds (Stéphane Puel, associé, Clothilde Beau, collaboratrice senior).

Informations générales :

A propos d’Eiffel Investment Group

Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le groupe gère désormais plus de trois milliards d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de financement, en dettes et en fonds propres, privés et cotés. Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis en place une infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement d’intérêt avec les investisseurs institutionnels clients des fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante, détenue par son équipe aux côtés d’Impala.

A propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises - à chaque étape de leur développement - en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

A propos du Programme d’investissements d’avenir (PIA)

Engagé depuis 10 ans et piloté par le Secrétariat général pour l’investissement auprès du Premier ministre, le PIA finance des projets innovants, contribuant à la transformation du pays, à une croissance durable et à la création des emplois de demain. De l’émergence d’une idée jusqu’à la diffusion d’un produit ou service nouveau, le PIA soutient tout le cycle de vie de l’innovation, entre secteurs publics et privés, aux côtés de partenaires économiques, académiques, territoriaux et européens. Ces investissements reposent sur une doctrine exigeante, des procédures sélectives ouvertes, et des principes de cofinancement ou de retours sur investissement pour l’Etat. Le quatrième PIA, dit PIA4, doté de 20 Md€ d’engagements sur la période 2021-2025, soutiendra dans la durée l’innovation sous toutes ses formes, pour que notre pays renforce ses positions dans des secteurs d’avenir, au service de la compétitivité, de la transition écologique, et de l’indépendance de notre économie et de nos organisations.