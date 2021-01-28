Ce nouvel appui au titre de l'action pour le climat est accueilli favorablement par des ministres du Burkina Faso et le maire de Ouagadougou

La centrale solaire de la Sonabel (50 MW) assurera la production d’électricité propre et permettra la réduction des importations

La protection contre les crues aura un effet positif sur la santé publique, la protection des habitations et le développement urbain

La Banque européenne d’investissement (BEI) a confirmé ce jour un nouveau soutien financier et technique de 38,5 millions d’EUR qui servira à transformer la production d’électricité à partir de sources renouvelables au Burkina Faso et à mieux protéger la capitale du pays face aux inondations. Les nouveaux projets portant sur les énergies propres et l'adaptation aux effets des changements climatiques permettront d'améliorer l'accès à l'énergie dans le pays et de faire face aux problèmes de santé publique et aux risques économiques causés par les phénomènes météorologiques extrêmes.

Le dernier soutien en date de la Banque européenne d’investissement à l’action climatique dans la région du Sahel a été annoncé par Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, lors d’une manifestation virtuelle organisée ce jour.

Le ministre de l'économie, le ministre de l'énergie, le maire de Ouagadougou, l'ambassadeur de l'Union européenne et des représentants de l'Agence française de développement (AFD) ont souligné l'importance d'une accélération des investissements à fort impact au Burkina Faso.

« Le progrès social et économique du Burkina Faso, du Sahel et de l’Afrique passe par de nouveaux investissements qui résulteront en un meilleur accès à l'énergie et à une plus grande protection contre les effets des changements climatiques. La Banque européenne d’investissement est un partenaire essentiel du Burkina Faso depuis plus de 50 ans. Elle apporte un appui financier au pays et partage son savoir-faire technique unique au monde pour les investissements prioritaires. Les nouveaux accords signés ce jour renforceront la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et la protection de notre capitale Ouagadougou face aux inondations et aux phénomènes météorologiques extrêmes. Ils protégeront également nos citoyens contre le paludisme », a indiqué Lassané Kaboré, ministre de l’économie, des finances et du développement du Burkina Faso.

« Les habitants de Ouagadougou sont confrontés chaque jour aux effets des changements climatiques. L’appui et le savoir-faire technique de la BEI, de l’AFD et de l’UE contribueront à une meilleure protection de la ville face aux inondations, réduiront les risques pour les résidents et les habitations, et amélioreront l’accès aux services essentiels pendant les épisodes de fortes précipitations »; a pour sa part affirmé le maire de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Béouindé.

« La Banque européenne d’investissement soutient des investissements à long terme au Burkina Faso depuis 1970 et s’est engagée à renforcer les opportunités économiques, à soutenir le développement durable et à accélérer l’action climatique dans toute la région du Sahel. En tant que banque du climat de l’Union européenne et membre de « Team Europe », la BEI est heureuse d’apporter son concours à la première centrale solaire de la Sonabel qui transformera la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables au Burkina Faso et de soutenir des investissements visant à mieux protéger des milliers de personnes à Ouagadougou contre les risques d’inondations. La coopération entre les partenaires au Burkina Faso et l’AFD, l’Union européenne et la BEI mobilise des investissements prioritaires qui mettent en lumière l’impact social, économique et sanitaire de l’action climatique en Afrique », a déclaré le vice-président Ambroise Fayolle.

« L’équipe d’Europe est déterminée à instaurer un développement durable au Burkina Faso et en Afrique, et à renforcer la coopération avec ses partenaires africains. Grâce à ces nouveaux accords, des milliers de personnes au Burkina Faso bénéficieront d’un accès plus fiable à l’énergie propre et seront mieux à même d’affronter les risques d’inondations », a conclu Wolfram Vetter, ambassadeur de l’Union européenne au Burkina Faso.

Exploiter l'énergie solaire pour améliorer la production nationale d'électricité

La BEI soutient des projets dans le secteur des énergies renouvelables dans le monde entier et mettra à disposition 38,5 millions d’EUR pour la centrale solaire exploitée par la Société nationale d'électricité du Burkina Faso (Sonabel).

Grâce au concours de la BEI, la capacité de la centrale passera de 37 MW actuellement à 50 MW.

Le programme de 70,5 millions d’EUR permettra d’accroître la production nationale d’électricité afin de faire face à l’augmentation annuelle de 10 % de la demande et de réduire les besoins en ce qui concerne les importations. L’approvisionnement en électricité au Burkina Faso est actuellement restreint en raison de la capacité d’interconnexion limitée disponible pour importer de l’électricité en provenance de Côte d’Ivoire.

Protéger Ouagadougou contre les effets des changements climatiques

Des crues récentes ont détruit plus de 24 000 logements et endommagé 150 000 habitations. Grâce à de nouveaux investissements soutenus par la BEI et l’AFD, un canal d’évacuation d’eau de 5 km sera aménagé, ce qui renforcera la protection contre les inondations dans le quartier Tanghin à Ouagadougou.

Le nouveau programme protégera les habitations, améliorera la santé publique en réduisant les maladies d'origine hydrique, y compris le paludisme, et renforcera l'accès aux services essentiels, dont les écoles et les marchés, pendant les pluies saisonnières.

Soutenir les investissements à fort impact dans le Sahel

En tant que membre de l’équipe d’Europe et de l’Alliance Sahel, la Banque européenne d’investissement reconnaît la nécessité d’accroître les investissements destinés à relever ces défis et à renforcer la stabilité dans la région du Sahel.

Dans le cadre d’un soutien plus large aux investissements à fort impact dans toute l’Afrique, la BEI considère que l’une de ses priorités majeures est de mobiliser un appui des secteurs public et privé en faveur d’investissements porteurs de transformations dans 11 États du Sahel les plus vulnérables aux effets des changements climatiques.

La Banque européenne d’investissement est la plus grande banque publique internationale au monde ; elle a pour actionnaires directs les 27 États membres de l’UE.