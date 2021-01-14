© Shutterstock

La Plateforme européenne de conseil en investissement accordera une subvention de 500 000 EUR au maximum à la Thüringer Aufbaubank (TAB) afin de renforcer le soutien apporté aux municipalités pour des projets d’investissement dans des secteurs prioritaires tels que l’efficacité énergétique et l’utilisation efficace des ressources, l’économie circulaire et le développement urbain vert.

La TAB aidera les villes de Thuringe à préparer et à structurer leurs projets d’investissement en favorisant une meilleure utilisation des ressources tant publiques et que privées.

Avec l’appui de la BEI, la TAB mettra au point un outil en ligne qui permettra aux municipalités d’effectuer des analyses d’efficacité économique et de définir des projets d’investissement solides.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Thüringer Aufbaubank (TAB), la banque de développement du Land de Thuringe, ont signé aujourd’hui un accord pour l’octroi d’une subvention au titre de la Plateforme européenne de conseil en investissement. Dans le cadre d’appels à propositions spécifiques, la Plateforme de conseil aide les banques et institutions nationales de promotion économique (BINPE) à développer leurs capacités de conseil et à fournir des services de conseil à l’échelle locale. L’accord signé aujourd’hui vise à répondre aux besoins des municipalités de Thuringe en matière de soutien à la préparation de projets durables et financièrement viables recourant à diverses sources de financement.

Grâce à la subvention de la Plateforme européenne de conseil en investissement, TAB aidera les municipalités à lancer, à planifier et à mettre en œuvre des investissements relatifs aux infrastructures dans des secteurs clés. Elle créera également un outil en ligne permettant d’analyser l’efficacité économique des projets, ce qui contribuera à renforcer leur solidité.

En outre, par ses conseils, TAB favorisera le développement des capacités et le partage des connaissances. L’objectif est de renforcer la capacité interne des municipalités à structurer et à réaliser des projets d’investissement durables au profit de leurs habitants.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’action en faveur du climat et de l’environnement ainsi que des activités de la Banque en Allemagne : « L’accord conclu aujourd’hui en vue de l’octroi d’une subvention au titre de la Plateforme européenne de conseil en investissement souligne l’importance des services de conseil pour la réalisation d’investissements respectueux du climat. En tant que banque européenne du climat, nous sommes particulièrement heureux de constater qu’un grand nombre des projets ciblés contribuent à l’action climatique. Cette coopération est un exemple de la manière dont la BEI, en collaboration avec ses partenaires, peut apporter un soutien souple et adapté à des projets de tailles diverses. Ensemble, nous parvenons à mettre en œuvre les priorités de l’UE et à améliorer la vie des citoyens. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques : « Grâce à une subvention de la Plateforme européenne de conseil en investissement, qui fait partie du Plan d’investissement pour l’Europe, Thüringer Aufbaubank aidera des municipalités allemandes à planifier et à mettre en œuvre des investissements relatifs aux infrastructures dans des secteurs clés tels que l’efficacité énergétique et l’utilisation efficace des ressources et l’économie circulaire. Le projet illustre les avantages que représente la fourniture d’une assistance technique et de conseils sur mesure aux promoteurs de projets pour accélérer la transition verte au profit des villes et de leurs habitants. »

Matthias Wierlacher, directeur général de la TAB : « Grâce au nouveau concept de conseil financé par la BEI, nous pouvons aider les municipalités à surmonter les difficultés. À l’avenir, nous allons non seulement réussir à lancer des investissements municipaux, mais aussi à les promouvoir et à les financer. »

Informations générales

À propos de TAB

La Thüringer Aufbaubank (TAB) a fait acte de candidature, avec succès, auprès de la BEI. L’approbation de sa candidature a reposé sur une étude préliminaire, une évaluation des besoins des municipalités et l’élaboration d’un concept de conseil.

La TAB est un partenaire important des municipalités de Thuringe depuis de nombreuses années. Afin de pouvoir continuer à proposer à l’avenir des subventions et des financements parfaitement adaptés aux besoins, il est essentiel de connaître les besoins réels. C’est pourquoi la TAB, en tant que banque de développement de Thuringe, a commencé à réaliser sa propre enquête auprès des villes, des communes et des arrondissements du Land.

Le rapport détaillé sur les résultats (Kommunalmonitor 2020) est disponible ici : www.aufbaubank.de/kommunalmonitor

À propos de la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH)

La Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) est un partenariat entre la Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. Elle offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle facilite la définition, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. Depuis son lancement en 2015, la Plateforme de conseil a pour priorité d’instaurer des partenariats avec des acteurs locaux dans toute l’Europe : à ce jour, son réseau de partenaires compte plus de 40 institutions locales, avec presque 30 accords formels signés avec des banques et institutions nationales de promotion économique (BINPE) et d’autres partenaires. Dans le cadre d’un appel à propositions spécifique, la Plateforme de conseil a mis des financements et un appui technique à la disposition des BINPE partenaires pour leur permettre de développer leur capacité à fournir des services de conseil à l’échelle locale et à stimuler les investissements sur le terrain. Voici une courte vidéo qui présente le soutien apporté par la Plateforme de conseil à des projets relevant de l’action en faveur du climat.