La banque de l’UE prête 200 millions d’euros pour débloquer de nouveaux financements en faveur d’une reprise rapide de l’économie hongroise après la crise de COVID-19.

Des prêts seront mis à la disposition des entreprises pour leurs besoins de financement à court terme, de fonds de roulement et d’investissement.

Grâce au prêt de la BEI, Eximbank intensifiera ses activités de prêt sans compromettre sa stabilité à long terme ou celle du secteur financier hongrois.

La Banque européenne d’investissement, l’institution de financement de l’Union européenne, prêtera 200 millions d’euros à Eximbank (Hongrie) par l’intermédiaire d’une nouvelle ligne de crédit qui servira à soutenir la reprise rapide des entreprises hongroises face aux effets économiques négatifs de la pandémie de COVID-19. Le financement sera mis à la disposition des entreprises qui font face à des problèmes de fonds de roulement ou cherchent à investir.

Le prêt de la BEI constitue une nouvelle source de financement flexible pour les entreprises hongroises afin de les aider à surmonter des difficultés telles que des réserves de liquidités insuffisantes, des possibilités de financement limitées ou encore un manque de fonds en vue d’investissements. Tous ces problèmes ont été considérablement amplifiés pendant la pandémie de COVID-19 et mettent à mal une reprise économique rapide.

Le prêt de la banque de l’UE renforcera l’économie hongroise, contribuera à protéger l’emploi et consolidera le secteur financier du pays en renforçant sa capacité d’investir et d’alimenter la reprise économique après la pandémie.

Teresa Czerwinska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Hongrie : « La BEI s’emploie à faire en sorte que chaque État membre de l’UE reçoive le soutien dont il a besoin pour se remettre le plus rapidement possible de la crise de COVID-19. La pandémie a touché particulièrement les PME et les ETI hongroises. Étant donné qu’elles sont le principal pourvoyeur d’emplois et l’épine dorsale de l’économie, la BEI soutiendra leur survie afin qu’elles puissent continuer à jouer ce rôle. Des opérations comme celle-ci sont essentielles pour le développement économique durable à long terme de la Hongrie, mais aussi de l’Union européenne. Elles constituent une priorité pour la BEI, et la Banque a investi à ce jour plus de 5,3 milliards d’euros en faveur des entreprises hongroises. »

Gergely Jákli, directeur général et président du Conseil d’administration d’Eximbank : « Notre mission consiste à soutenir les entreprises nationales en agissant comme un bras financier qui joue un rôle moteur dans la réussite à l‘international des entreprises exportatrices hongroises, et à leur fournir, au moyen de solutions financières appropriées, un "passeport" leur permettant de faire des affaires à l’étranger. Le prêt de la BEI sera essentiel pour qu’EXIM puisse répondre aux attentes plus élevées et à la demande accrue de crédit dans le nouvel environnement économique consécutif à la pandémie de coronavirus, et il est conforme à la structure des échéances des ressources d’Eximbank. Il contribue à la réalisation de notre objectif, à savoir aider nos clients à disposer d’un portefeuille de produits qui correspond dans une large mesure aux exigences du marché. »

Il s’agit de la quatrième opération entre la BEI et Eximbank grâce à laquelle de nouvelles sources de financement sont mobilisées en faveur des entreprises hongroises.

Le prêt de la BEI à Eximbank s’inscrit dans le cadre des mesures d’urgence que la Banque met en œuvre pour soutenir les États membres de l’UE pendant la pandémie de COVID-19. Il constitue la première opération de la BEI en Hongrie dans le cadre de ces mesures d’urgence.

La banque de l’UE soutient l’accélération de la reprise économique en Hongrie. En outre, elle aide le secteur des soins de santé du pays à renforcer sa réponse à la pandémie, comme le démontre la signature d’un prêt de 162,5 millions d’euros avec le gouvernement hongrois en décembre 2020.

La BEI en Hongrie

Le montant total des engagements de la BEI en Hongrie depuis le début de ses activités dans le pays atteint actuellement près de 21,6 milliards d’euros. Entre 2008 et 2018, la BEI y a signé des opérations à hauteur de 13,2 milliards d’EUR. Les opérations de la Banque couvrent des secteurs importants de l’économie hongroise, dont les transports, l’environnement, les infrastructures énergétiques, la production manufacturière et les services.

La promotion des petites et moyennes entreprises (PME) grâce à un meilleur accès aux financements à long terme par l’intermédiaire d’institutions financières locales, constitue un autre volet important de l’activité de la BEI en Hongrie. Depuis 2001, la banque de l’UE a soutenu 5 172 PME hongroises, préservant ainsi 263 767 emplois.