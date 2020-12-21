La banque de l’UE et ProCredit créent trois lignes de crédit d’une valeur de 55 millions d’EUR pour aider les PME et les ETI ukrainiennes, géorgiennes et moldaves à se relever de la crise pandémique.

Les lignes de crédit seront mises à disposition auprès du groupe ProCredit en Ukraine (25 millions d’EUR), en Géorgie (10 millions d’EUR) et en Moldavie (20 millions d’EUR).

Faisant partie de la réponse de Team Europe (l’équipe d’Europe) à la situation d’urgence due au coronavirus, l’opération contribuera à préserver les emplois, les liquidités et les activités des entreprises et à promouvoir la reprise économique des pays partenaires de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI), l’institution de financement de l’Union européenne, octroie 55 millions d’EUR au groupe ProCredit qui mettra à la disposition des PME et ETI en Ukraine, en Géorgie et en Moldavie de nouvelles lignes de crédit, afin de soutenir dans ces pays une reprise économique plus rapide après la pandémie de COVID-19. Les lignes de crédit pourront être mises à disposition dans plusieurs devises, y compris en monnaie locale.

L’opération fournit un financement indispensable afin que les entreprises des trois pays mentionnés puissent faire face à leurs problèmes de fonds de roulement dus à la pandémie. Le prêt de la BEI renforcera également les trois secteurs bancaires nationaux et leur capacité à financer la reprise économique.

Visant à soutenir une reprise économique et sociale durable dans les pays du voisinage oriental de l’UE, les lignes de crédit relèvent de la réponse globale de Team Europe à la pandémie de COVID-19. L’opération renforce à la fois les PME et les ETI, qui constituent l’épine dorsale des économies nationales et une importante source d’emplois en Géorgie, en Moldavie et en Ukraine, ainsi que les secteurs financiers des trois pays, en consolidant leur capacité à stimuler la reprise économique après la pandémie.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Géorgie, Moldavie et Ukraine : « L’équipe d’Europe continue de soutenir la reprise économique des pays partenaires du voisinage oriental de l’UE après la pandémie de COVID-19, renforçant la solidarité paneuropéenne en ces temps difficiles. Ainsi, nous rendons disponibles de nouvelles sources de financement à un moment où la survie de nos PME en dépend. Nous nous réjouissons à l’idée d’élargir notre partenariat à l’avenir, afin que davantage d’entreprises puissent bénéficier de notre engagement commun consistant à aider les PME et les ETI à se développer et à croître. »

La direction de ProCredit Holding AG & Co. KGaA, société mère du groupe ProCredit :

« Grâce aux relations bien établies que nous entretenons avec nos clients et des partenaires comme la BEI, nous avons pu fournir un soutien efficace à de nombreuses PME pendant ces mois agités. Les lignes de crédit de la BEI aideront les PME géorgiennes, moldaves et ukrainiennes à surmonter les pénuries de liquidités à court terme et apporteront un soutien très attendu et en monnaie locale à leurs projets d’investissement. Nous espérons que cela leur apportera de nouvelles possibilités d’activité et de nouveaux débouchés commerciaux, ce qui favorisera la reprise économique dans les années à venir. Dans ce contexte, nous sommes convaincus de l’effet stimulant d’un changement structurel en faveur d’investissements respectueux du climat et durables sur les plans social et écologique. »

Team Europe : renforcer la solidarité paneuropéenne en temps de crise

Sous la forme de trois nouvelles lignes de crédit destinées aux PME et aux ETI géorgiennes, moldaves et ukrainiennes, le concours de la banque de l’UE apporte une réponse directe à la crise engendrée par la pandémie de COVID-19.

Bénéficiant de garanties de l’Union européenne, le prêt octroyé par la BEI au groupe ProCredit permet aux banques locales d’accroître leurs propres activités de prêt sans compromettre la stabilité à long terme du secteur financier national ni sa capacité à soutenir une reprise économique durable après la pandémie.

Les lignes de crédit accordées sont d’autant plus attrayantes qu’elles s’accompagnent des conditions plus souples des mesures d’urgence de la BEI pour faire face à la pandémie de COVID-19. Ces mesures ont été prises dans le cadre des efforts déployés par Team Europe pour venir en aide aux pays partenaires du voisinage oriental pendant la crise sanitaire.

Notes aux responsables de publication

La BEI dans les pays du voisinage oriental de l’UE

Par l’intermédiaire de ses activités de prêts dans les pays du voisinage oriental (Biélorussie, Ukraine, Moldavie, Azerbaïdjan, Arménie et Géorgie), la Banque européenne d’investissement (BEI) joue un rôle essentiel dans la mise en place d’infrastructures économiques et sociales importantes. Ses projets consolident la résilience du secteur privé et des États face aux changements climatiques. Parallèlement, sa présence renforce les liens avec l’Union européenne et ses États membres.

Dans la région du voisinage oriental, la BEI se concentre sur la création d’emplois de qualité et la stimulation de la croissance économique, le développement d’industries et d’infrastructures, le soutien à l’innovation et la fourniture d’énergie abordable et propre. Dans le droit fil de l’accord de Paris, l’action en faveur du climat est l’une des priorités majeures qui sous-tend les activités de prêt de la BEI. Par l’intermédiaire de ses financements, la BEI agit comme un catalyseur permettant de mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies à l’horizon 2030. Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans le voisinage oriental, veuillez consulter la page suivante.

À propos de ProCredit Holding AG & Co. KGaA

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, basée à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), est la société mère du groupe axé sur le développement qu’est ProCredit. Ce dernier se compose de banques commerciales proposant leurs services aux PME. Concentrant ses activités en Europe de l’Est et du Sud-Est, le groupe ProCredit est également présent en Amérique du Sud et en Allemagne. Les actions de la société sont cotées à la Bourse de Francfort (segment Prime Standard). Parmi les actionnaires de référence de ProCredit Holding AG & Co. KGaA figurent les investisseurs stratégiques Zeitinger Invest et ProCredit Staff Invest (l’instrument d’investissement pour le personnel de ProCredit), la société néerlandaise DOEN Participaties BV, la banque de développement KfW et l’IFC (qui fait partie du Groupe de la Banque mondiale). En sa qualité d’entité ultime du groupe, ProCredit Holding AG & Co. KGaA est, conformément à la loi bancaire allemande, supervisée sur une base consolidée par l’autorité fédérale allemande de contrôle bancaire (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) et la Banque centrale allemande (Deutsche Bundesbank). Pour en savoir plus, consultez le site web suivant : www.procredit-holding.com.