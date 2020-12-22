© Novozymes, 2020

La BEI signe un prêt de 100 millions d’EUR (745 millions de DKK) avec Novozymes A/S, continuant ainsi à soutenir ses activités de recherche, développement et innovation concernant des solutions biologiques.

Cette recherche est axée sur les solutions biologiques susceptibles d’avoir un impact positif sur le climat, par exemple dans les applications industrielles, ménagères et agroalimentaires.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 100 millions d’EUR (745 millions de DKK) avec Novozymes, une entreprise basée au Danemark, leader mondial dans le domaine des solutions biologiques. Ce financement soutiendra ses plans d’investissement dans la R-D pour les années à venir et profitera principalement aux activités de R-D visant à découvrir et à produire des enzymes pouvant être utilisées à la fois dans les activités industrielles et domestiques, ce qui réduira les besoins en produits chimiques traditionnels.

Les solutions biologiques font l’objet d’une demande croissante, en raison de leur potentiel de remplacement de produits chimiques moins respectueux de l’environnement ou de procédés plus énergivores. Elles peuvent, par exemple, être utilisées pour laver les vêtements à des températures plus basses, économiser de l’énergie ou réduire les émissions de CO 2 dans l’agriculture par l'ajout d'enzymes à l’alimentation animale.

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, a déclaré : « La BEI et Novozymes sont partenaires depuis longtemps et la BEI se félicite de poursuivre son soutien. En réduisant l’impact des activités et objets de la vie quotidienne sur le climat, les enzymes sur lesquelles porte la recherche de Novozymes peuvent ouvrir la voie à de nouveaux modes de vie plus respectueux du climat, ce que la BEI, en tant que banque européenne du climat, soutient sans réserve. Le Danemark peut être fier de disposer d’un tel leader mondial, et la préservation de ce type de connaissances internes à l’UE est très importante pour nous. »

Les activités de recherche, développement et innovation soutenues au titre de ce financement seront menées dans les installations de R-D de Novozymes à Bagsværd et Lyngby au Danemark. Depuis 2004, la Banque européenne d’investissement a mis à disposition 740 millions d’EUR pour soutenir les activités de recherche-développement de Novozymes, le prêt précédent ayant été signé début 2019.