Le Groupe BEI fournit une garantie de 49 millions d’EUR pour la tranche mezzanine d’une titrisation synthétique d’un portefeuille de prêts octroyés par SLSP

L’appui du Groupe BEI bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques, le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe

Les bénéficiaires sont des PME et des ETI situées dans des régions relevant de l’objectif de cohésion

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI) ont signé une garantie de 49 millions d’EUR avec Slovenská sporiteľňa (SLSP), la plus grande institution financière de Slovaquie, afin de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) touchées par la pandémie de COVID-19.

C’est la première fois qu’une titrisation synthétique est mise en œuvre en Slovaquie et, à ce titre, le Groupe BEI présente aux prêteurs locaux un instrument alternatif de gestion du capital. Ce nouvel instrument prévoit une garantie sur la tranche mezzanine d’un portefeuille de référence de PME représentant environ 750 millions d’EUR. Il apporte un allégement des exigences de fonds propres et une marge de prêt supplémentaire. L’opération est structurée selon la configuration standard du FEI avec une couverture de la tranche mezzanine, une période de reconstitution et une marge excédentaire synthétique.

Cette opération est appuyée par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, au titre duquel la BEI et la Commission européenne s’unissent pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne. Elle s’inscrit dans le cadre d’un prêt-programme plus large de l’UE de titres adossés à des actifs de 2 milliards d’EUR géré par le Groupe BEI et destiné à répondre aux besoins de fonds de roulement et de liquidités, et à alléger les difficultés d’investissement des PME et des ETI qui subissent les conséquences de la crise du COVID-19 en Europe. Ce prêt-programme sera disponible pour un large éventail de secteurs et de catégories de petites entreprises.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « La pandémie de COVID-19 nécessite non seulement des mesures d’urgence sanitaire, mais également des réponses adaptées pour faire face aux retombées économiques actuelles. Ce soutien est particulièrement nécessaire dans le contexte actuel en Slovaquie, les institutions financières étant confrontées au besoin urgent de fournir des solutions de liquidité à court et moyen terme aux PME et aux ETI qui sont sévèrement touchées par les mesures de confinement et la baisse des dépenses des consommateurs. Cette nouvelle collaboration avec SLSP contribuera également à réduire les disparités régionales en soutenant l’investissement dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, ce qui est l’une de nos priorités. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Dans le contexte de marché actuel, les institutions financières manquent souvent des capacités nécessaires pour financer le secteur des entreprises et, en particulier, les besoins croissants des plus petits acteurs de l’économie, comme les PME et les petites ETI. Ces segments constituent l’épine dorsale de l’économie, tant sur le plan de l’activité économique que de l’emploi. Cette titrisation synthétique avec Slovenská sporiteľňa, la première de ce type pour le FEI en Slovaquie, introduira un nouvel instrument des marchés des capitaux et aidera à acheminer les ressources financières institutionnelles vers les PME. Elle contribuera à préserver l’emploi et à réduire au minimum les retombées négatives de la pandémie sur l’économie du pays. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Je salue cet accord conclu entre le Groupe BEI et Slovenská sporiteľňa, qui est assorti d’une garantie du Plan d’investissement pour l’Europe. Il offrira aux PME et aux ETI slovaques un accès à des financements supplémentaires pour maintenir leur activité à flot dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En ces temps difficiles, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les entreprises à garder la tête hors de l’eau. »

Norbert Hovančák, membre du conseil d’administration de SLSP : « Avec la signature de la titrisation synthétique, un nouveau type d’opération avec la BEI et le FEI, nous créerons un volant supplémentaire de fonds propres pour SLSP et nous contribuerons à fournir une aide financière indispensable au secteur des entreprises, en particulier aux PME, en ces temps difficiles marqués par la pandémie de COVID-19. Elle facilitera également la reprise économique en stimulant les activités d’investissement et en fournissant des fonds de roulement. La coopération avec la BEI et le FEI mettra à disposition, au cours des deux prochaines années, 241 millions d’EUR de financements supplémentaires pour les PME et les petites ETI, assortis de conditions de prêt raisonnables. »

À propos de Slovenská sporiteľňa (SLSP)

SLSP est la plus grande banque commerciale de Slovaquie. Elle dessert 2,2 millions de clients (particuliers, entreprises et secteur public) par l’intermédiaire de 220 succursales et 17 centres commerciaux. En 2001, Slovenská sporiteľňa est devenue membre de Erste Group, l’un des plus grands prestataires de services financiers de l’est de l’UE, avec quelque 47 500 employés au service d’environ 16,1 millions de clients de plus de 2 300 succursales réparties dans 7 pays (Autriche, République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Hongrie, Croatie, Serbie).