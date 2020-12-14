Les ressources du Feader et la junte d’Andalousie cofinanceront ce fonds destiné à appuyer et stimuler le développement du secteur agricole dans la région.

Ce fonds contribuera à maintenir et à créer des emplois dans l’agriculture primaire et l’agroalimentaire, deux secteurs qui génèrent conjointement plus de 34 % des emplois dans cette communauté autonome où plus de 30 % de la population vivent en milieu rural.

Cet instrument financier soutiendra une activité particulièrement vulnérable dans laquelle plus de 80 % des entreprises sont des PME de moins de 10 salariés.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la junte d’Andalousie ont une fois de plus uni leurs forces pour soutenir et stimuler dans la région le développement du secteur agricole qui, outre un déficit de financement de plus de 1 milliard d’EUR par an, a été notamment pénalisé par le Brexit et la pandémie de COVID-19. La banque de l’UE sera chargée de gérer un fonds de garantie d’un montant maximal de 50 millions d’EUR, visant à mobiliser un volume de financement allant jusqu’à 250 millions d’EUR. Les bénéficiaires finals seront aussi bien des agriculteurs, des coopératives agricoles et des organisations de producteurs que des entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Ainsi, les objectifs du fonds consistent aussi bien à soutenir les jeunes agriculteurs, les nouvelles entreprises et les petites exploitations tributaires du financement de tiers, que des projets agricoles innovants et des activités de transformation. Cet instrument financier sera cofinancé par le Feader (Fonds européen agricole pour le développement rural, programmation 2014-2020) et la junte d’Andalousie.

Signé par Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et Juan Bravo Baena, conseiller aux finances et aux financements européens de la junte d’Andalousie, cet accord permettra à la banque de l’UE de gérer ce fonds de garantie visant à promouvoir les investissements en faveur de l’emploi, de l’innovation, de la durabilité économique et environnementale, de la compétitivité et du renouvellement générationnel du secteur. Les intermédiaires financiers, qui seront sélectionnés au moyen d’un appel public à manifestation d’intérêt lancé prochainement, devront transférer l’avantage financier de la garantie aux bénéficiaires finals.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé de l’activité de la Banque en Espagne : « Cet accord réaffirme la relation étroite entre la BEI et l’Andalousie, région que la banque de l’UE soutient depuis plus de 30 ans en y promouvant une économie durable. Le secteur agricole andalou est essentiel à la fois pour la croissance économique et la création d’emplois dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, ainsi que pour répondre à la demande croissante d’aliments plus sains et relever des défis tels que la dégradation des sols, la pollution et les changements climatiques. Nous sommes donc heureux de soutenir la mise en œuvre de ce fonds, qui aidera les agriculteurs andalous à mieux faire face aux difficultés d’accès au crédit auxquelles se heurte le secteur, ainsi qu’aux conséquences du Brexit et de la pandémie de COVID-19. »

Pour sa part, Juan Bravo Baena, conseiller aux finances et aux financements européens, a souligné le rôle majeur joué par les fonds européens dans le développement de la communauté autonome en permettant de créer « de la cohésion sociale et de la convergence », devenues des « facteurs de compétitivité mondiale pour l’économie andalouse ». Il a par ailleurs indiqué : « L’Andalousie redevient pionnière dans la gestion de ces ressources. Tout en suivant les indications et les recommandations de la Commission européenne, elle mise sur de nouvelles formes de soutien, dans le cas présent au moyen d’un instrument financier appuyé grâce aux ressources du Feader. »

L’Andalousie et le Groupe BEI entretiennent une relation de plus de 30 ans durant lesquels ils ont travaillé en étroite collaboration. Apportant non seulement ses connaissances et son expérience internationale en matière de gestion des ressources financières, acquises grâce à la gestion de deux instruments financiers visant à promouvoir le développement urbain durable de la région (Jessica Andalousie et le fonds de fonds SUD Urban Development Andalucía), le Groupe BEI a également soutenu la communauté autonome par un volume de prêts de 15 milliards d’EUR dans le cadre de plus de 100 projets, dont environ la moitié au cours de la dernière décennie.