Les résultats de l’enquête montrent que les stratégies des groupes bancaires internationaux et leur engagement à l’égard de la région d’ECESE se fondent sur le développement des activités ou sur la stabilité. Néanmoins, la pandémie de COVID‑19 a engendré un ralentissement des activités visant à accroître le capital. Les filiales et les banques locales d’ECESE font également état d’une diminution des demandes de crédit, ainsi que d’un resserrement des critères d’octroi, au cours des six derniers mois.

Les banques interrogées affirment que la demande de financements a enregistré un recul pour la première fois au cours des cinq dernières années. On observe en particulier une diminution des investissements, tandis que les besoins en fonds de roulement continuent de contribuer à la demande de financements.

Les ratios de prêts non productifs se sont détériorés, bien qu’ils soient moins élevés que ce qu’annonçaient les résultats de l’enquête au printemps 2020. Cette tendance devrait se poursuivre au cours des six prochains mois et influer sur les critères d’octroi de crédit. Les groupes bancaires et les banques nationales font état d’un resserrement général en la matière, notamment pour les prêts aux petites et moyennes entreprises. Les exigences en matière de sûretés, en particulier, se sont considérablement renforcées.

« La pandémie de COVID‑19 a provoqué un choc sans précédent pour nos économies. Les mesures réglementaires et politiques ont été déterminantes pour maintenir l’économie à flot. Singulièrement, les mécanismes publics de garantie se sont révélés très efficaces pour maintenir l’activité de prêt des banques dans la région d’ECESE. Par le biais du Fonds de garantie paneuropéen et de ses propres activités régulières d’investissement et de conseil, le Groupe BEI continuera d’aider la région, non seulement à atténuer les difficultés subies, mais aussi à relancer les investissements nécessaires pour rendre ses économies plus vertes, plus numériques et plus compétitives », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI.

« Malgré cette pandémie qui n’en finit pas, les systèmes financiers de la région d’ECESE continuent de résister. Les banques internationales montrent leur engagement à l’égard de la région. La baisse de la demande de financement des investissements est préoccupante compte tenu du double défi écologique et numérique auquel sont confrontées les économies de la région. Pour relancer les investissements et agir sur le front de la mutation écologique et numérique afin de rester compétitif à long terme, le soutien et la coordination publics seront essentiels », a déclaré Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI.

L’enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE fait partie d’une communication régulière de la BEI, du FMI, de la BERD et de la Banque mondiale dans le cadre de l’initiative de Vienne pour la coordination des banques européennes et la sauvegarde de la stabilité financière des pays émergents en Europe. L’enquête sur laquelle s’appuie la nouvelle édition du rapport a été menée en pleine pandémie de COVID‑19. Les éditions précédentes sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.eib.org/fr/publications-research/economics/surveys-data/cesee/

À propos du département Analyses économiques de la BEI

Le département Analyses économiques de la BEI effectue des recherches et des études économiques, fournit une analyse unique des activités d’investissement au sein et en dehors de l’UE, et aide la Banque à mettre en œuvre ses opérations et à définir son positionnement, sa stratégie et ses politiques. Debora Revoltella, économiste en chef, dirige le département et son équipe de 40 économistes.

À propos de l’enquête de la BEI sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE

L’enquête de la BEI sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE est une initiative bisannuelle unique menée auprès de quelque 90 banques, institutions financières et groupes bancaires locaux en Europe centrale, orientale et du sud-est. La dernière édition a été réalisée en septembre 2020 et compile des informations sur la période allant de mars à septembre 2020, ainsi que des attentes pour la période comprise entre octobre 2020 et mars 2021. L’enquête recueille des informations sur les critères d’octroi de crédit, sur les conditions et modalités, sur les taux d’approbation ainsi que sur les différents facteurs susceptibles d’engendrer des modifications des conditions d’emprunt, notamment des éléments nationaux et internationaux. La demande de prêts est également étudiée sur la base des dossiers de sollicitation de financements et de leur qualité. L’enquête comprend également des questions spécifiques sur la qualité du crédit et les conditions de financement des banques. Elle est conçue pour constituer un éventail d’observations à l’appui d’une analyse de séries chronologiques, observations qui peuvent déboucher sur une évaluation quasiment en temps réel de la santé du secteur bancaire dans la région d’ECESE. L’enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE a été élaborée et est gérée par le département Analyses économiques de la BEI. Son rapport fait partie d’une série d’analyses de la BERD, du FMI et de la Banque mondiale dans le cadre de l’initiative de Vienne.

