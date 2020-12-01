©Hush Naidoo/ Unsplash

Il s’agit du premier prêt de la BEI en faveur des indépendants et professions libérales des secteurs de la santé et de la pharmacie.

D’un montant global de 250 millions d’euros, ce partenariat permettra de soutenir les professionnels de la santé porteurs de projet et les petites et moyennes entreprises (PME) actives dans le secteur de la santé confrontés à une double crise économique et sanitaire.

Un minimum de 20% du montant total de l’enveloppe sera dédié aux territoires souffrant de désertification médicale.

Ce mardi 1er décembre 2020, la Banque européenne d’investissement (BEI) qui est la banque de l’Union européenne (UE) et le Crédit Agricole annoncent la signature d’un premier contrat de 150 millions d’euros dans le cadre d’un partenariat global de 250 millions d’euros, pour répondre aux besoins de financement des professionnels et indépendants ou des petites et moyennes entreprises (PME) actifs dans les secteurs de la santé et de la pharmacie en France. Une attention particulière sera portée aux régions et territoires frappés par la désertification médicale avec une enveloppe minimale de 20% du financement global spécifiquement dédiée à cette priorité nationale.

Ce financement permettra très concrètement d’accompagner le développement de l’activité des professionnels de santé, l’installation de nouveaux praticiens aussi bien dans les zones en tension que sur l’ensemble du territoire et leur regroupement au sein de maisons de santé.

Il s’agit du 1e prêt de la BEI en soutien à des projets dans le secteur libéral de la santé, souligné en ces termes par le Vice-Président Ambroise Fayolle : « Je suis très heureux d’annoncer ce nouveau financement avec Crédit Agricole pour soutenir les porteurs de projet et indépendants du secteur de la santé. En cette période de crise sanitaire, il est de notre responsabilité d’adapter nos financements aux besoins urgents de ces professionnels de santé et de les accompagner dans le développement de leur activité. » Et d’ajouter : « “Ce partenariat a aussi comme objectif d’agir au sein des territoires frappés par la désertification médicale afin que l’accès aux soins puisse être amélioré. »

« En cohérence avec sa Raison d’être, le Crédit Agricole est très engagé dans le soutien des professionnels de santé, tout particulièrement sollicités durant la crise sanitaire.

Cette enveloppe inédite de la BEI va nous permettre d’augmenter notre contribution pour leur installation et leur développement, notamment dans les territoires qui en manquent aujourd’hui » souligne Bertrand Corbeau, DGA de Crédit Agricole S.A. en charge du Pôle Développement, Client et Innovation.

La BEI et le Crédit Agricole ont noué un partenariat de grande qualité depuis de nombreuses années dans un objectif commun de soutien renforcé aux entreprises et porteurs de projet au cœur des territoires, et dans des secteurs clefs pour l’économie française comme l’agriculture, la santé et l’action pour le climat.

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’investissement

Le Groupe BEI a enregistré une très forte activité en France en 2019 avec près de 8,5 milliards d’euros de financements en soutien à des projets dans des domaines clefs pour l’économie française tels que le développement du Très Haut Débit, l’environnement et la transition énergétique, la formation des jeunes, le soutien aux entreprises et à l’innovation, la modernisation des infrastructures.

A propos du Groupe Crédit Agricole

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen en financement de projets.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 142 000 collaborateurs et 30 000 administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 51 millions de clients, 10,5 millions de sociétaires et 900 000 actionnaires individuels.

Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et d’investissement.

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action.