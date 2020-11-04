© Getty Images

Quelque 350 millions d’EUR viennent étoffer la fructueuse Initiative en faveur des PME (IPME) en Finlande, au titre de laquelle 400 millions d’EUR ont déjà déployés au profit des PME finlandaises.

L’État finlandais, le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI et FEI) et la Commission européenne sont les preneurs de risques dans le cadre du dispositif de garantie.

Les intermédiaires auprès desquels les PME peuvent solliciter des prêts sont Aktia Bank, OP Cooperative, POP Bank Centre Coop, OMA Savings Bank et Savings Bank’Union Coop.

Les autorités finlandaises, aux côtés de la Commission européenne et du Groupe BEI, réaffirment leur détermination à soutenir les PME finlandaises en cette période difficile, en accroissant les financements disponibles au titre de l’Initiative en faveur des PME en Finlande. À la suite d’un accord intervenu entre la Commission européenne, le ministère finlandais de l’économie et de l’emploi, la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement, un montant supplémentaire de 350 millions d’EUR sera mis à la disposition des petites entreprises finlandaises, à des conditions préférentielles.

Ce complément à l’IPME en Finlande fait suite à un accord signé à l’origine en 2016 entre ces mêmes parties, en vertu duquel les banques finlandaises ont reçu des garanties non plafonnées sur leurs portefeuilles de prêts aux PME nouvellement créés, avec à la clé un avantage pleinement répercuté auprès des entreprises finlandaises. Grâce à l’IPME, des entreprises locales ont pu obtenir des financements assortis d’échéances plus longues et d’exigences moindres en matière de sûreté, ce qui a notamment permis aux plus risquées et aux plus innovantes d’entre elles de bénéficier de financements préférentiels. Comme le mécanisme initial est maintenant presque entièrement utilisé, l’augmentation annoncée aujourd’hui signifie que cet effort combiné permettra à terme de soutenir l’octroi de prêts à hauteur de 750 millions d’EUR à des conditions avantageuses pour les entreprises finlandaises. Les intermédiaires qui proposeront les financements aux entreprises finlandaises sont Aktia Bank, Savings Bank Union Coop, Oma Savings Bank, OP Cooperative et POP Bank Centre Coop.

« Grâce aux garanties que ces fonds supplémentaires apportent, les PME pourront emprunter plus facilement en ces temps difficiles », explique Mika Lintilä, ministre finlandais de l’économie. Selon lui, il faut recourir à tous les instruments disponibles pour soutenir les entreprises pendant la crise liée au coronavirus et au-delà de celle-ci.

« C’est un signal important, qui montre que l’Europe est là pour ses PME. » Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Jusqu’à présent, l’Initiative en faveur des PME a connu un franc succès en Finlande, incitant le marché à réclamer l’étoffement de cet instrument. Nous sommes heureux d’y participer à nouveau.

« Le FEI est depuis plusieurs années un partenaire clé dans le financement des PME », se félicite Alain Godard, directeur général du FEI. « Dans la situation actuelle, nous réaffirmons notre engagement envers ces entreprises et nos intermédiaires financiers en veillant à ce qu’ils puissent compter sur notre soutien pour affronter la crise. »

Sur le plan technique, l’accord prévoit la couverture d’une tranche des premières pertes par le ministère finlandais de l’économie et de l’emploi, avec une garantie supplémentaire de la tranche mezzanine inférieure par la Commission européenne dans le cadre de son programme InnovFin, financé par l’initiative Horizon 2020. Les tranches mezzanine supérieure et de rang prioritaire seront garanties respectivement par le FEI et la BEI.

L’Initiative en faveur des PME (IPME) est un instrument financier mis en place par la Commission européenne (CE) et le Groupe BEI et grâce auquel un État membre donné contribue par des ressources issues des Fonds structurels et d’investissement européens (ESIF), tandis que la CE apporte sa propre contribution via les programmes COSME et (ou) Horizon 2020. L’IPME en Finlande a pour but de permettre un transfert efficace du risque de crédit de portefeuilles de prêts et d’alléger les contraintes de fonds propres à des conditions favorables afin d’encourager les intermédiaires financiers à accorder de nouveaux prêts ou crédits-bails à des PME finlandaises sur la base d’un taux d’intérêt global réduit. L’accent mis par les intermédiaires financiers sur le marché des PME concorde avec les objectifs du mandat ainsi qu’avec la mission et la stratégie du FEI visant à permettre aux institutions financières d’améliorer l’accès des PME finlandaises aux financements à des taux d’intérêt plus favorables, grâce à la protection contre les risques dont bénéficient les intermédiaires financiers.