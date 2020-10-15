Ricardo Mourinho Félix est le nouveau vice-président et le nouveau membre du Comité de direction de la Banque européenne d’investissement (BEI). Il prend ses fonctions le 16 octobre, succédant à Emma Navarro, dont le mandat s’achève aujourd’hui.

De nationalité portugaise, M. Félix a été nommé par le Conseil des gouverneurs de la BEI sur proposition du ministre des finances du Portugal et en accord avec l’Espagne, l’autre pays du groupe auquel appartient le Portugal.

Commentant son arrivée à la BEI, M. Félix a déclaré : « Je suis extrêmement enthousiaste et honoré de rejoindre la BEI, le bras financier de l’Union européenne et le principal bailleur de fonds multilatéral au monde de l’action en faveur du climat. Il n’y a pas de meilleur moment pour faire partie d’une organisation aussi capitale, dont la mission essentielle est de soutenir l’économie européenne et la création d’emplois, de promouvoir une croissance inclusive et durable et de favoriser l’égalité afin de continuer à améliorer la vie de nos citoyens. La BEI est en première ligne pour relever tous les grands défis auxquels nous sommes confrontés. Ceux-ci vont de la promotion d’une transition écologique et de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe à l’aide aux entreprises viables touchées par la pandémie de COVID-19, de l’investissement dans la transformation numérique et l’innovation à la garantie de l’accès aux infrastructures et services publics. D’une grande importance, toutes ces questions doivent être abordées dès à présent et la BEI est parfaitement placée pour jouer un rôle majeur en finançant les investissements et en apportant l’expertise nécessaires pour réussir. L’heure est à l’action, dans le cadre d’une coordination étroite entre toutes les institutions européennes. Le moment est venu pour l’Europe d’agir ».

Avant sa nomination au poste de vice-président de la BEI, M. Félix a occupé divers postes de haut niveau dans le secteur public au Portugal. Il a été vice-ministre des finances et secrétaire d’État aux finances du Portugal entre 2017 et 2020 et vice-ministre des finances et secrétaire d’État au Trésor et aux finances entre 2015 et 2017. Avant de faire partie du gouvernement portugais, il a travaillé comme chef de division de l’analyse de l’économie portugaise à Banco de Portugal.

Né à Setúbal, dans le sud du pays, en 1974, M. Félix a obtenu une maîtrise en économie auprès de la NOVA School of Business and Economics (Université nouvelle de Lisbonne) et un diplôme d’économie décerné par l’ISEG Lisbon School of Economics and Management (Université de Lisbonne).

Composé d’un président et de huit vice-présidents, le Comité de direction est l’organe exécutif collégial permanent de la BEI. Les membres du Comité de direction sont nommés par le Conseil des gouverneurs, composé des ministres de l’économie et des finances des 27 États membres de l’Union européenne.

Sous l’autorité de Werner Hoyer, président de la BEI, le Comité de direction supervise collectivement la gestion courante de la BEI et prépare les décisions du Conseil d’administration, dont il assure ensuite l’exécution, notamment en ce qui concerne les opérations d’emprunt et de prêt.