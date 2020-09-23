Les fonds mis à disposition au titre de la Plateforme européenne de conseil en investissement permettront à SIH de renforcer son appui à la préparation de projets visant l’efficacité énergétique en Slovaquie.

La BEI et SIH ont mis en évidence un important potentiel de marché pour les investissements dans l’efficacité énergétique grâce aux contrats de performance énergétique.

La BEI et Slovak Investment Holding (SIH) ont signé ce jour un accord, financé au titre de la Plateforme européenne de conseil en investissement dans le cadre de l’appel à propositions de la BEI pour la prestation de services de conseils en investissements locaux par les banques nationales de promotion économique (BNPE).

Grâce à ce dispositif, SIH pourra renforcer plus encore sa capacité de conseil en recrutant de nouveaux spécialistes des investissements durables et de l’efficacité énergétique. SIH sera ainsi mieux armée pour aider les promoteurs de projets publics en Slovaquie à mettre en œuvre des projets de contrats de performance énergétique. Ces contrats sont des accords conclus entre les propriétaires d’immeubles et les entreprises de services énergétiques qui investissent dans des mesures d’efficacité énergétique et garantissent des économies d’énergie pendant toute la durée des contrats. Ils sont reconnus par les directives de l’UE et les initiatives européennes comme étant cruciaux pour libérer le potentiel d’économies d’énergie sur le marché.

Ce nouvel accord vient compléter les conseils et l’assistance technique déjà fournis par la BEI, y compris le soutien à la conception et à la mise en œuvre d’instruments financiers dans le secteur, les conseils sur les modèles de contrats de performance énergétique à utiliser par le secteur public pour la rénovation de ses bâtiments, et l’aide à l’identification de projets d’investissement pour des villes intelligentes dans toute la Slovaquie.

« L’accord de financement représente une nouvelle étape dans la collaboration entre la BEI et SIH », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des services de conseil. « Je suis convaincue que ce soutien supplémentaire de la banque européenne du climat, dans le contexte des activités de la Plateforme de conseil, sera déterminant pour permettre l’élaboration de projets d’investissement viables sur le plan environnemental, qui contribueront à la transition du pays vers une économie sobre en carbone. Les partenariats tels que celui en place avec SIH sont essentiels à la réalisation du pacte vert pour l’Europe. »

« Les projets d’investissement respectueux de l’environnement sont le seul moyen de nous aider à construire une économie sobre en carbone fondée sur un parc immobilier à faibles émissions de carbone. Cet accord de financement en collaboration avec la Plateforme de conseil est la première étape pour nous, puisque ce projet nous aidera à fournir une assistance technique de grande qualité à nos municipalités et à d’autres entités publiques. Il nous aidera essentiellement à établir un marché prospère pour les projets de contrats de performance énergétique en Slovaquie », a ajouté Ivan Lesay, PDG de SIH.

Informations générales

À propos de Slovak Investment Holding (SIH)

Slovak Investment Holding (SIH) est une société par actions entièrement détenue par l’État. Son objectif premier est de soutenir les investissements stratégiques publics et privés en Slovaquie dans les domaines des infrastructures, de l’efficacité énergétique, de la gestion des déchets, de l’économie sociale et des petites et moyennes entreprises. SIH s’appuie sur les Fonds structurels et d’investissement européens pour financer ses investissements. Les projets sont financés exclusivement sous une forme remboursable, c’est-à-dire au moyen d’instruments financiers plutôt que de subventions.

SIH est un partenaire de la Banque européenne d’investissement (BEI). L’un des objectifs de ce partenariat est de fournir aux institutions publiques et privées slovaques des informations sur les services financiers et de conseil de la BEI qui sont proposés dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) et de la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH, European Investment Advisory Hub).

À propos de la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH)

La Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) est un partenariat entre le Groupe Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. La Plateforme de conseil offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle facilite la définition, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. Depuis son lancement en 2015, la Plateforme de conseil a pour priorité d’instaurer des partenariats avec des acteurs locaux dans toute l’Europe : à ce jour, son réseau de partenaires compte plus de 40 institutions locales, avec presque 30 accords formels signés avec des banques et institutions nationales de promotion (BINPE) et d’autres partenaires. Dans le cadre d’un appel à propositions spécifique, la Plateforme de conseil a mis des financements et un appui technique à la disposition des BINPE partenaires pour leur permettre de développer leur capacité à fournir des services de conseil à l’échelle locale et à stimuler les investissements sur le terrain. Voici une courte vidéo qui présente le soutien apporté par la Plateforme de conseil à des projets relevant de l’action en faveur du climat et des villes intelligentes en Slovaquie.