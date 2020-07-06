© Thecitymedia

L’appui consultatif consistera à réaliser une étude de faisabilité approfondie accompagnée d’une planification fonctionnelle et d’un avant-projet sommaire de l’hôpital.

Le nouvel hôpital sera un bâtiment zéro émission en lien avec l’hôpital universitaire existant de Bourgas.

La Banque européenne d’investissement (BEI), grâce aux financements fournis par la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH), apportera un soutien à la municipalité de Bourgas, en Bulgarie, pour faciliter la préparation du projet de construction du premier hôpital pour enfants du pays.

La construction du nouvel hôpital fait partie intégrante du programme d’investissement de la municipalité de Bourgas pour la période 2020-2023. Elle est aussi considérée comme un élément important de la stratégie sanitaire adoptée à l’échelle nationale par le ministère de la santé. Le nouvel hôpital répondra aux besoins médicaux des enfants et des adolescents de la ville de Bourgas, l’une des villes de Bulgarie à la croissance la plus rapide.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des services de conseil de la Banque, a déclaré : « Les conseils apportés par la Banque de l’UE joueront un rôle essentiel en faveur des investissements à réaliser dans le secteur de la santé en Bulgarie. Cet appui arrive en outre à un moment crucial, dans le sillage de la pandémie de COVID-19, et je suis très heureuse que nous ayons la possibilité d’aider l’une des plus grandes villes de Bulgarie à offrir à sa population une infrastructure médicale de pointe. Le soutien apporté par l’EIAH est une bonne illustration de la façon dont la BEI peut rassembler des compétences techniques internes et locales pour aider un État membre à relever un défi à long terme et contribuer à élaborer un projet finançable. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « La Plateforme européenne de conseil en investissement est une composante essentielle du Plan d’investissement pour l’Europe. Son principal objectif est le financement de projets et, parfois, pour aider à mobiliser ce financement, les promoteurs ont besoin d’une assistance technique au niveau de la préparation des projets. Avec l’appui apporté par la Plateforme européenne de conseil en investissement, la municipalité de Bourgas pourra bientôt s’enorgueillir d’abriter le premier hôpital pour enfants de Bulgarie, événement qui mérite d’être célébré. »

Dimitar Nikolov, maire de Bourgas, a ajouté : « L’une des priorités de la ville de Bourgas est l’amélioration constante de la qualité de vie de nos concitoyens. Le partenariat en cours entre la municipalité de Bourgas et la BEI est une opportunité supplémentaire à cet égard, car il va nous permettre d’investir dans un secteur qui compte beaucoup pour notre ville : la santé des enfants. La construction d’un nouvel hôpital spécialisé dans les soins médicaux destinés aux enfants est importante non seulement pour Bourgas, mais aussi pour l’ensemble de la région du sud-est de la Bulgarie. Elle permettra aux professionnels de santé de soigner avec des traitements efficaces les enfants atteints de maladies graves et éliminera les risques inutiles liés à leur transport vers les grands hôpitaux de Sofia. En outre, les nouveaux établissements médicaux ainsi créés auront des liens étroits avec la faculté de médecine de notre université, ce qui est une autre grande étape vers la réalisation de notre objectif de longue date qui est de faire de Bourgas un pôle de formation médicale de premier plan. Par son appui, la BEI a une nouvelle fois prouvé qu’elle était un allié puissant, déterminé à soutenir le progrès de notre société. Nous avons désormais la certitude d’avoir un avenir prometteur, car nous sommes juchés sur des épaules de géants. »

L’appui consultatif apporté par la BEI et les consultants internationaux dotera la municipalité d’une étude de faisabilité approfondie, incluant la planification fonctionnelle et un avant-projet sommaire de l’hôpital, conformément aux meilleures pratiques et normes internationales. Cet appui consultatif jouera en outre un rôle essentiel pour permettre à ce projet ambitieux d’accéder à des financements, incluant éventuellement des ressources des Fonds structurels et d’investissement européens et de la BEI (au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques).

Le nouvel hôpital revêtira une importance particulière pour la région étant donné qu’il rassemblera en un même lieu des établissements médicaux et des programmes de formation. Le projet, qui doit s’achever en 2024, favorisera par ailleurs la croissance économique et la création d’emplois spécialisés, car il attirera davantage d’investissements vers un secteur clé de l’économie bulgare.

Informations générales

La Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) est un partenariat entre le Groupe Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. La Plateforme de conseil offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle favorise la définition, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. Ses conseillers travaillent directement avec les promoteurs de projet afin de concevoir des solutions de conseil intégrées à l’appui des projets d’investissement.

La Plateforme de conseil aide les promoteurs de projet actifs dans le secteur de la santé à répertorier, préparer et mettre en œuvre davantage d’investissements pour accroître la résilience des sociétés européennes.