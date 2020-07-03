©Massimiliano Morosinotto/ Unsplash

Une collaboration triennale de grande ampleur entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Ville de Turin en vue de la mise en œuvre de projets d’action climatique : voilà l’objectif de l’accord-cadre conclu aujourd’hui entre l’Union européenne et la capitale piémontaise. Il marque le début d’une phase opérationnelle sur la base d’éventuelles opérations de financement d’investissements, d’une assistance technique à la mise en œuvre de ces derniers et de la coopération en vue d’une meilleure utilisation des fonds structurels de l’UE. Il s’agit du premier accord dans le domaine de l’action climatique entre la BEI et une ville italienne et du deuxième à l’échelle européenne. La BEI s’est engagée à aligner toutes ses activités de financement sur les objectifs de l’accord de Paris sur le climat.

Les domaines stratégiques du travail en commun concerneront en particulier quatre axes principaux :

les infrastructures vertes ;

l’efficacité énergétique des bâtiments publics ;

la reconversion des espaces et du tissu urbains en vue de l’adaptation aux changements climatiques ;

la mise en œuvre d’instruments financiers soutenus par les ressources des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) dans des domaines de développement prioritaire dans le cadre des politiques de cohésion, tant en ce qui concerne la phase de clôture de la période de programmation actuelle (2014-2020) que la préparation de la prochaine période de programmation (2021-2027).

Cette collaboration de grande ampleur est caractérisée par un double niveau d’intervention, une fois que les projets auront fait l’objet d’une identification conjointe et d’une évaluation positive. Premier niveau : la BEI agit en tant qu’institution financière, offrant tous les avantages sur le plan de la durée et des coûts (taux d’intérêt bas) des ressources qu’elle met à la disposition des bénéficiaires des prêts. Deuxième niveau : en vue de compléter les Fonds structurels de l’UE, la BEI joue un rôle de conseil technique et financier pour les projets promus par la Ville de Turin, notamment par la mise en œuvre et la gestion d’instruments financiers.