Conformément au consensus européen pour le développement et aux objectifs de développement durable des Nations unies, l’accord facilitera la coopération mondiale face à des circonstances exceptionnelles telles que la crise actuelle due au COVID-19.

Le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) et la Banque européenne d’investissement (BEI) coopéreront pour cibler les obstacles au développement durable, y compris les changements climatiques.

Le partenariat contribuera à renforcer les systèmes de santé et à promouvoir l’intégration régionale afin de générer de la croissance économique.

La BEI et l’UNOPS ont signé un accord-cadre le jeudi 4 juin 2020.

Il s’agit du premier accord opérationnel de ce type signé entre la BEI et une agence des Nations unies.

L’accord fait suite à un protocole d’entente signé par la BEI et l’UNOPS en 2016, qui mettait l’accent sur les investissements d’impact dans les infrastructures durables.

Grâce au savoir-faire et au rôle vital de l’UNOPS dans la passation de marchés rapides et efficaces, et aux services d’infrastructures de qualité qu’il fournit dans tous les secteurs, la BEI et l’équipe d’Europe (« Team Europe ») peuvent compter sur le plein soutien de l’UNOPS pour renforcer les systèmes de santé et s’attaquer aux graves conséquences économiques et sociales de la pandémie de COVID-19 et au-delà.

L’UNOPS et la BEI partagent les mêmes valeurs essentielles : l’efficience, la transparence, la responsabilité et la ferme volonté de donner aux populations locales les moyens d’agir.

En vertu de cet accord-cadre et du mandat que l’UNOPS a reçu de l’Assemblée générale concernant la fourniture de biens, de travaux et de services, la BEI peut confier à l’UNOPS la mission d’aider les pouvoirs publics à mieux réagir et à se préparer aux situations d’urgence et de crise.

Il s’agit du premier accord opérationnel de ce type entre la BEI et une agence des Nations unies. Il a été signé par Werner Hoyer, président de la BEI, et par Grete Faremo, secrétaire générale adjointe des Nations unies et directrice exécutive de l’UNOPS, au cours d’une cérémonie en ligne, dans le respect des règles strictes de distanciation sociale actuellement en vigueur en Europe du fait de la pandémie de COVID-19.

Lors de la cérémonie de signature, Grete Faremo, secrétaire générale adjointe des Nations unies et directrice exécutive de l’UNOPS, s’est exprimée en ces termes :

« Il s’agit d’une étape importante dans le partenariat entre l’UNOPS et la Banque européenne d’investissement. L’UNOPS et la BEI partagent les mêmes valeurs essentielles : l’efficience, la transparence, la responsabilité et la ferme volonté de donner aux populations et collectivités locales les moyens d’agir. Cet accord nous permet d’aider les pouvoirs publics à l’échelle mondiale à mieux répondre aux situations d’urgence, et je me réjouis à la perspective de coopérer avec la BEI dans les années à venir. »

À l’occasion de la signature de l’accord, Werner Hoyer, président de la BEI, a déclaré :

« On ne saurait trop insister sur l’importance des partenariats multilatéraux. C’est la raison pour laquelle le Groupe Banque européenne d’investissement est heureux de pouvoir approfondir sa collaboration avec la famille des Nations unies dans les 160 pays où il intervient. L’accord que nous signons aujourd’hui avec l’UNOPS nous permettra de mettre en commun notre expérience et nos compétences respectives pour apporter une meilleure riposte aux crises, non seulement dans le cadre du COVID-19 et de l’action de l’équipe d’Europe, mais aussi en cas de catastrophes naturelles et de conflits futurs, lorsqu’une réaction urgente et coordonnée s’avère essentielle pour sauver des vies et protéger les moyens de subsistance. »

À propos de l’UNOPS

La mission de l’UNOPS consiste à améliorer la qualité de vie des populations et à aider les pays à instaurer la paix et à parvenir à un développement durable. L’UNOPS aide les Nations unies, les pouvoirs publics et d’autres partenaires à gérer des projets et à mettre en place des infrastructures et des marchés publics durables de manière efficace.