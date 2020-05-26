© Regionaalhaigla

La BEI met 25 millions d’EUR à disposition pour l’agrandissement et la modernisation du centre médical de l’Estonie du Nord situé près de Tallinn.

Outre les travaux de construction, le projet prévoit également l’agrandissement d’installations existantes afin de mieux accueillir des patients nécessitant différents types de soins.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 25 millions d’EUR sur 20 ans avec le centre médical de l’Estonie du Nord (Põhja-Eesti Regionaalhaigla). Les fonds mis à disposition serviront à financer la construction d’une clinique psychiatrique ainsi qu’un nouveau bâtiment qui viendra consolider les services de pathologie, d’oncologie et d’hématologie de l’hôpital. Le centre disposera ainsi des structures de soins hospitaliers et ambulatoires améliorées dont il a besoin de toute urgence. Parallèlement au prêt de la BEI, le projet est financé par la Banque nordique d’investissement et les fonds structurels européens, et il devrait bénéficier prochainement d’un prêt de la Banque de développement du Conseil de l’Europe.

Les nouvelles installations permettront d’optimiser plus avant les processus de soins grâce à des technologies modernes et au recours au numérique. Les services psychiatriques en bénéficieront tout particulièrement, puisque le nouveau bâtiment leur permettra de quitter les locaux vieux de 140 ans qu’ils occupent actuellement, dans la propriété Seewald, sur la route de Paldiski. L’objectif principal est d’améliorer le confort, la qualité et la sécurité des espaces réservés à l’hébergement et à la détente pour les patients, et d’offrir au personnel de santé un lieu de travail plus moderne et plus sûr.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Dans le climat actuel, les investissements dans les installations médicales – même si elles ne sont pas directement liées à la pandémie de COVID-19 – sont particulièrement importants. Le centre médical de l’Estonie du Nord pourra assurer des niveaux élevés de soins dans de nouvelles installations plus accueillantes, tout en améliorant également, ce qui est important, l’environnement de travail des soignants. La BEI soutient pleinement ce projet qui a vocation à prendre en charge une grande partie de la population estonienne dans les années à venir. »

Agris Peedu, président du conseil d’administration du centre médical d’Estonie du Nord : « Les nouveaux bâtiments formeront une partie essentielle du campus médical de Mustamäe et nous permettront de nous concentrer sur notre domaine d’expertise : prodiguer des soins médicaux à nos patients. En ces temps difficiles, il est particulièrement motivant de savoir que la construction des nouvelles installations démarrera cette année. Nous envisageons l’avenir avec optimisme car nous savons que tous les efforts déployés par notre personnel médical et les ingénieurs pour concrétiser ces projets vont porter leurs fruits. »

La nouvelle aile de psychiatrie, qui pourra accueillir 248 lits d’hôpital, est la principale composante du projet. Construire un nouveau bâtiment permettra de proposer aux patients des soins de meilleure qualité dans des locaux plus accueillants, et aussi de garantir une meilleure efficacité énergétique du bâtiment lui-même. Le financement servira par ailleurs à construire le nouveau « bâtiment Y » qui abritera le centre de pathologie et les services d’oncologie et d’hématologie. Les installations modernes permettront d’améliorer la qualité des soins et les parcours de diagnostic mais aussi d’optimiser les processus de soins et les coûts des traitements.

Il s’agit du second investissement de la BEI en faveur du centre médical d’Estonie du Nord. La Banque avait déjà financé la construction initiale en 2011 (construction d’un nouveau centre de diagnostic et de traitement de haute technologie et remise à neuf d’installations existantes).