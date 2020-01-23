Un prêt de 20 millions d’euros pour accélérer l’installation auprès des ménages de solutions de réduction de consommation d’électricité

Une opération qui vient renforcer le partenariat stratégique entre Meridiam et Voltalis et permet d’accélérer le déploiement d’un parc de boitiers de gestion active de la demande d’électricité auprès de particuliers et de PME

La première opération dans le domaine de la gestion active de l’électricité « demand response » - soutenue par InnovFin Energy Demonstration Projects – financée par Horizon 2020 et par les fonds du programme NER300

La Banque européenne d’investissement annonce la signature d’un accord de prêt de 20 millions d’euros – garanti par la Commission Européenne – à une société détenue par Meridiam (qui en possède 60%) et la société Voltalis (40%), pour déployer à grande échelle la solution technologique de gestion active de la demande d’électricité, aussi appelée « effacement de consommation » (« demand response »), mise au point par Voltalis. Un boîtier intelligent, installé gratuitement dans les logements chauffés à l’électricité, permet aux consommateurs de réaliser des économies d’énergie, sans impact sur leur confort. Au niveau national ou local, Voltalis agrège en temps réel ces réductions de consommations pour proposer cette flexibilité aux marchés de gros de l’électricité.

Ainsi, plutôt que de répondre à l’augmentation de la demande d’énergie par une augmentation équivalente des capacités de production, Voltalis propose une gestion intelligente de la demande d’électricité, de façon à la faire baisser lorsque les prix sont élevés ou lors des pics de consommation. Au final, en équipant les petits consommateurs d’un boitier intelligent, Voltalis est en mesure de réduire la consommation électrique globale et d’améliorer la sécurité du système électrique.

Cette nouvelle capacité de pilotage de la consommation, déployée grâce au soutien de la BEI, permettra de limiter le recours à des moyens de production polluants, tout en faisant bénéficier les consommateurs d’économies d’énergie : deux dimensions essentielles de la transition énergétique qui soutiennent les objectifs du Pacte Vert et de l’action climatique de l'UE. La gestion active de la demande permettra également de faciliter la charge des voitures électriques, de réduire les besoins d’investissement lorsque les réseaux de distribution sont saturés et de faciliter l’intégration des énergies renouvelables intermittentes. La société ambitionne à terme d’équiper un tiers des foyers français chauffés à l’électricité et de déployer cette solution dans toute l’Europe.

Ce financement est réalisé. grâce au mécanisme de soutien à l’innovation InnovFin Energy Demonstration Projects, financé par le programme-cadre de l'UE pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 et par NER 300, le programme de soutien à l'innovation bas carbone.

Mariya Gabriel, Commissaire européenne à l'innovation, à la recherche, à la culture, à l'éducation et à la jeunesse a déclaré: « En soutenant Voltalis avec des fonds européens, nous visons à démontrer qu'une gestion énergétique dynamique et intelligente est une solution viable pour réduire les besoins énergétiques sans compromettre le confort et l'économie, tout en facilitant l'intégration des énergies renouvelables dans le système énergétique. Il permettra à la société de réduire ses émissions de carbone, d'économiser et de contribuer à atteindre nos objectifs climatiques.»

« La société Voltalis illustre parfaitement le fait que la lutte contre le changement climatique ne pourra être gagnée sans le recours accru à des solutions innovantes, a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Pour l’Europe, et sa banque du climat, il est essentiel de soutenir ces entreprises en leur permettant d’accélérer leur déploiement pour toucher les consommateurs et permettre ainsi à ces derniers de conjuguer lutte contre le réchauffement climatique et économie d’énergie »

« Nous sommes fiers du soutien de la BEI et de Meridiam, notre partenaire stratégique : c’est pour nous une véritable reconnaissance de l’expertise unique de Voltalis et de la valeur de la gestion active de la demande électrique dans le cadre de la transition énergétique. Ce soutien va permettre d’accélérer le déploiement à grande échelle de notre solution, au bénéfice du système électrique et des consommateurs, en leur permettant de réduire et de mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques », déclare Mathieu Bineau, CEO de Voltalis.

« La transition énergétique est une des trois priorités stratégiques de Meridiam. Nous sommes convaincus que celle-ci ne sera conduite avec succès qu’en mobilisant des solutions innovantes permettant d’inventer les infrastructures de demain. Notre partenariat stratégique avec Voltalis traduit cette conviction. L’agrégation de petits actifs est une des conditions pour réussir le défi de la transition écologique et nous sommes très heureux d’intervenir aux côtés de la BEI en soutien du déploiement en France de la solution de Voltalis au service d’une plus grande résilience de systèmes électriques en profonde mutation. Cela s’inscrit dans le cadre de notre ambition forte de contribuer activement au Green New Deal européen », déclare Thierry Déau, PDG de Meridiam.

Note aux responsables de publication :

A propos d’InnovFin Energy Demonstration Projects

InnovFin Energy Demonstration Projects (InnovFin EDP) est un instrument de financement à risque destiné à soutenir la démonstration de projets d'énergie propre innovants dans les domaines des énergies renouvelables, du stockage de l'énergie, des réseaux intelligents et de l'utilisation et du stockage du captage du carbone. L'objectif est de combler le fossé entre les phases de démonstration et de commercialisation et ainsi de contribuer au déploiement de la prochaine génération de technologies énergétiques innovantes à faible émission de carbone. Compte tenu du risque élevé encouru, ces prêts par la BEI sont garantis par la Commission européenne en cas de défaillance. InnovFin EDP est financé par Horizon 2020 et des fonds NER300.

À propos de Voltalis

Évoluant au cœur de la transition énergétique, Voltalis est le premier opérateur européen de pilotage de la flexibilité, spécialiste de la gestion active de la consommation des particuliers. Créée en 2006 et qualifiée par l’opérateur du réseau de transport français (RTE) depuis 2008, Voltalis offre aux consommateurs des solutions innovantes permettant de réaliser des économies d’énergie sans modifier leur confort au quotidien, tout en participant activement à l’équilibre du système électrique et à la transition écologique. Avec plus de 100 000 logements équipés de son dispositif, Voltalis opère déjà la plus grande capacité de gestion active de consommation résidentielle en Europe et investit dès aujourd’hui dans le déploiement de 150 000 boitiers supplémentaires. www.voltalis.com

À propos de Meridiam

Meridiam a été fondée en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l'alignement des intérêts des secteurs public et privé peut apporter des solutions critiques aux besoins collectifs des communautés. Meridiam est une société d'investissement indépendante à mission spécialisée dans le développement, le financement et la gestion d’actifs et de projets d'infrastructures publiques durables et à long terme dans la mobilité des biens et des personnes, la transition énergétique et les infrastructures sociales. Meridiam gère actuellement 7 milliards d'euros d'actifs, et plus de 75 projets et actifs à ce jour. Meridiam est certifié ISO 9001 : 2015, ISO 26000 Advanced par VigeoEiris et applique une méthodologie systématique et propre en matière d'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) et d'impact basée sur les objectifs de développement durable de l’ONU (UNSDG). www.meridiam.com