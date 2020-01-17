La Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par son Vice-Président Ambroise Fayolle et la Banque des Territoires, représentée par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts Eric Lombard, ont signé un partenariat pour développer une « Boîte à outils Méthanisation » qui sera déployée sur internet à horizon 2021. Cet outil vise à favoriser la bonne structuration des projets et contribuera à conseiller les porteurs de projets de méthanisation, territoriaux et de petite taille, en matière de structuration technique, légale, financière et particulièrement d’accès au financement bancaire.

La BEI contribuera pour plus de la moitié au financement de cet outil de conseil, la Banque des Territoires (CDC) finançant la part restante. Cette convention a été signée dans le cadre des activités de la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH ou Advisory Hub) mise en place par la BEI et la Commission Européenne. Entre autres, cette plateforme a pour objectif d’appuyer les banques publiques nationales des Etats-membres dans leur activité de conseil aux investisseurs, aux promoteurs de projets et aux autorités publiques chargées de leur gestion.

L’objectif de la « Boîte à outils Méthanisation » est d’améliorer la solidité financière des projets français dans le domaine de la production de biogaz (méthane) et de recyclage des déchets industriels sur le segment du marché des petites installations. Ces petits projets de méthanisation étant considérés comme plus risqués par les établissements bancaires, la Banque des Territoires aide ainsi leurs porteurs à les présenter avec les meilleurs standards possibles pour les rendre plus solides.

La boîte à outils sera déployée via une plateforme internet qui donnera aux promoteurs des clefs de réussite des projets, un clausier contractuel et des outils de simulation notamment financiers. Ces projets contribueront à réduire les émissions de CO2, la dépendance aux énergies fossiles et à accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, dans le cadre de la politique publique française.

Pour la Banque des Territoires, ce soutien à la structuration des projets de méthanisation de petite taille s’inscrit dans le cadre de son action en faveur de territoires plus attractifs et durables.

Note au responsable de publication :

En 2018, forte de son expertise et de son attractivité financière grâce à sa notation triple A, la BEI a consacré, en France, 7,2 milliards d’euros de nouveaux financements en soutien à des projets dans des secteurs clefs de l’économie tels que la transition énergétique, l’éducation et la formation des jeunes, le soutien aux entreprises et à l’innovation, la modernisation des infrastructures.

La plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) fait partie du Plan d’investissement pour l’Europe, une initiative conjointe de la Commission européenne et de la BEI qui vise à relancer l’investissement à l’appui de projets stratégiques en Europe et ainsi à faire en sorte que l’argent profite à l’économie réelle. L’objectif de la plateforme de conseil est d’améliorer les conditions de l’investissement et des affaires en Europe en renforçant les moyens techniques et financiers des pouvoirs publics et des acteurs privés dans les États membres pour recenser, hiérarchiser, préparer, structurer, regrouper et mettre en œuvre des projets stratégiques.

L’EIAH est un guichet unique qui offre des services de conseil et d’assistance technique à l’appui de projets d’investissement dans l’UE et permet de tirer parti du savoir-faire du Groupe BEI, de la Commission européenne, des institutions nationales de promotion économique et des autorités de gestion des États membres. La plateforme vise également à renforcer la coopération avec et entre les institutions nationales de promotion économique déjà en activité ou récemment créées.

A propos de la Banque des Territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.